Diego Schwartzman sposa Eugenia De Martino: nozze a Buenos Aires per l’ex n.8 del mondo

Un nuovo capitolo si apre nella vita di Diego Schwartzman, questa volta lontano dai campi da tennis. L’ex numero 8 del mondo, ritiratosi a inizio anno, ha sposato giovedì la sua storica compagna Eugenia De Martino in una cerimonia romantica tenutasi a Buenos Aires.

Schwartzman ed Eugenia, modella e influencer argentina, si erano conosciuti nel 2019 e da allora erano diventati una delle coppie più amate del tennis sudamericano. Lei lo ha accompagnato in moltissimi tornei del circuito, sostenendolo anche nei momenti più difficili della carriera. La proposta di matrimonio era arrivata nel giugno 2024, in un luogo da sogno: davanti alla Torre Eiffel a Parigi.

Il 33enne argentino ha chiuso la sua carriera da giocatore lo scorso febbraio, proprio nel torneo di casa, l’ATP 250 di Buenos Aires, ricevendo una calorosa ovazione dal pubblico che lo ha sempre amato. In carriera, Schwartzman ha conquistato quattro titoli ATP e ha partecipato alle Nitto ATP Finals nel 2020, raggiungendo il suo best ranking di numero 8 al mondo.

Ora, il “Peque” inizia una nuova vita accanto alla donna che lo ha accompagnato negli ultimi anni, lasciando il circuito ma non il sorriso che lo ha sempre contraddistinto.