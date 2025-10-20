Diego Schwartzman sposa Eugenia De Martino: nozze a Buenos Aires per l’ex n.8 del mondo

Curiosità Copertina, Generica

20/10/2025 11:36 12 commenti
@mauriciogaray_ /www.mauriciogarayphoto.com
@mauriciogaray_ /www.mauriciogarayphoto.com

Un nuovo capitolo si apre nella vita di Diego Schwartzman, questa volta lontano dai campi da tennis. L’ex numero 8 del mondo, ritiratosi a inizio anno, ha sposato giovedì la sua storica compagna Eugenia De Martino in una cerimonia romantica tenutasi a Buenos Aires.

Schwartzman ed Eugenia, modella e influencer argentina, si erano conosciuti nel 2019 e da allora erano diventati una delle coppie più amate del tennis sudamericano. Lei lo ha accompagnato in moltissimi tornei del circuito, sostenendolo anche nei momenti più difficili della carriera. La proposta di matrimonio era arrivata nel giugno 2024, in un luogo da sogno: davanti alla Torre Eiffel a Parigi.

Il 33enne argentino ha chiuso la sua carriera da giocatore lo scorso febbraio, proprio nel torneo di casa, l’ATP 250 di Buenos Aires, ricevendo una calorosa ovazione dal pubblico che lo ha sempre amato. In carriera, Schwartzman ha conquistato quattro titoli ATP e ha partecipato alle Nitto ATP Finals nel 2020, raggiungendo il suo best ranking di numero 8 al mondo.
Ora, il “Peque” inizia una nuova vita accanto alla donna che lo ha accompagnato negli ultimi anni, lasciando il circuito ma non il sorriso che lo ha sempre contraddistinto.

ARAZI 20-10-2025 17:22

Proprio bona

 12
omerjno 20-10-2025 17:15

Circa il 70% della popolazione argentina è di origine italiana.Anche la
De Martino potrebbe esserlo
.

 11
Brufen (Guest) 20-10-2025 17:09

Niente tacchi per la bella sposa. Complimenti Dieguito, piccolo grande bomber!

 10
patric25 20-10-2025 15:53

che sia sorella segreta di Stefano De Martino?

 9
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 20-10-2025 15:46

@ walden (#4502077)

La tristezza di certi commenti,sono come la ben nota(?)marca di tonno in scatola.

 8
trepi53 (Guest) 20-10-2025 14:46

Tante cose DIEGO che la vita Ti sorrida come nel tennis anzi di più!!!

 7
Ozzastru va (Guest) 20-10-2025 14:31

Congratulazioni e felicità!!!

 6
walden 20-10-2025 14:14

Tanti auguri al bellissimo Diego ed alla simpaticissima Eugenia.

PS: anche lei dev’essere diversamente alta, a meno che in questa foto non abbia le scarpe basse, perchè è meno alta del diversamente alto Diego.

PS2: un capolavoro di politically correct….alla faccia di Trump e della Meloni…

 5
Sandrone59 (Guest) 20-10-2025 14:00

Tantissimi auguri e figli…quello che viene viene, è sempre la vera ricchezza di una coppia !

 4
Salvo (Guest) 20-10-2025 13:02

Scritto da mattia saracino
Auguri Diego sei sposata con una italiana!.

Eugenia De Martino è argentina.

 3
mattia saracino 20-10-2025 11:52

Auguri Diego sei sposata con una italiana!.

 2
JannikUberAlles 20-10-2025 11:46

Congrats!

 1
