Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger- Qualificazioni Us Open): I risultati completi di Venerdì 22 Agosto 2025

22/08/2025 07:54 5 commenti
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
USA US Open – hard – ☀️
Q3 Passaro ITA – Rocha POR 2° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

Q3 Stefanini ITA vs Inoue USA 3° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare



BUL CH 75 Sofia – terra – 🌦️
SF Agamenone ITA/Roncadelli URU – Pichler AUT/Serdarusic CRO 4° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



GRE CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
SF Andaloro ITA/Giunta ITA – Rosenkranz GER/Wendelken GBR Inizio 10:00

ATP Hersonissos
Fabrizio Andaloro / Massimo Giunta
6
4
6
Mats Rosenkranz / Harry Wendelken
4
6
10
Vincitore: Rosenkranz / Wendelken
5 commenti

Nic Minelli (Guest) 22-08-2025 11:56

@ JOA20 (#4465157)

Perchè il 60%?! È il quarto della liste e ci sono 3 slot disponibili?! Basta che uno dei 3 giocatori rimasti all'ultimo turno di quali vinca il suo turno e Passaro in caso di sconfitta contro Roquaentra sicuramente!!

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 22-08-2025 11:03

@ walden (#4465221)
Abbastanza d'accordo, speravo almeno che Maestrelli arrivasse al secondo turno visto che aveva giocato un po' sul cemento arrivando pure in finale a Oporto.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 22-08-2025 10:42

Si sarebbe potuto fare di meglio, soprattutto da parte di Gigante e Zeppieri (ma anche Maestrelli aveva giocato tornei sul cemento prima delle Q), ma diciamo che non hanno avuto molta fortuna nel sorteggio. Faria penso che a breve entrerà in top100, meno talentuoso del suo connazionale Rocha (prossimo avversario di Passaro), ma più concreto. Gigante aveva sconfitto Wong alle Q di W, avevo visto la partita, era stata molto combattuta, e vinta da Matteo per un soffio.
Cinà ha battuto in due set il giocatore più forte del suo slot, Stricker, ma ha perso contro un tennista che si stava giocando le ultime chances per dare una svolta alla propria carriera.
Gli altri (Pellegrino, Napolitano e Travaglia) sono andati per ritirare l'assegno.

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Giuliano da Viareggio (Guest) 22-08-2025 08:58

Passaro stasera non me lo perdo!

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 22-08-2025 08:13

2 italiani al turno decisivo delle quali su 12 partecipanti, non male specie per le donne (1 su 4) mentre sul lato uomini pensavo ce ne sarebbe stato almeno uno in più… Passaro ha il 60% di possibilità di essere ripescato come LL ma meglio qualificarsi. Forza Azzurri!

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Cdanielsan