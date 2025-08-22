Cincinnati 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger- Qualificazioni Us Open): I risultati completi di Venerdì 22 Agosto 2025
22/08/2025 07:54 5 commenti
US Open – hard – ☀️
Q3 Passaro – Rocha 2° inc. ore 17
Il match deve ancora iniziare
Q3 Stefanini vs Inoue 3° inc. ore 17
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Sofia – terra – 🌦️
SF Agamenone /Roncadelli – Pichler /Serdarusic 4° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
SF Andaloro /Giunta – Rosenkranz /Wendelken Inizio 10:00
ATP Hersonissos
Fabrizio Andaloro / Massimo Giunta
6
4
6
Mats Rosenkranz / Harry Wendelken
4
6
10
Vincitore: Rosenkranz / Wendelken
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-10
F. Andaloro / Giunta
0-1
1-1
2-1
df
3-1
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
5-6
5-7
5-8
6-8
6-9
ace
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
M. Rosenkranz / Wendelken
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
4-5 → 4-6
F. Andaloro / Giunta
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
3-5 → 4-5
M. Rosenkranz / Wendelken
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
3-4 → 3-5
F. Andaloro / Giunta
0-15
15-15
30-15
40-15
2-4 → 3-4
M. Rosenkranz / Wendelken
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
F. Andaloro / Giunta
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 2-3
M. Rosenkranz / Wendelken
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
F. Andaloro / Giunta
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-2 → 1-2
M. Rosenkranz / Wendelken
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
F. Andaloro / Giunta
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
M. Rosenkranz / Wendelken
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-4 → 6-4
F. Andaloro / Giunta
15-0
30-0
40-0
4-4 → 5-4
M. Rosenkranz / Wendelken
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
4-3 → 4-4
F. Andaloro / Giunta
15-0
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
M. Rosenkranz / Wendelken
15-0
30-0
40-0
ace
3-2 → 3-3
F. Andaloro / Giunta
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
2-2 → 3-2
M. Rosenkranz / Wendelken
0-15
0-30
0-40
15-40
df
1-2 → 2-2
F. Andaloro / Giunta
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-2 → 1-2
M. Rosenkranz / Wendelken
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
F. Andaloro / Giunta
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
@ JOA20 (#4465157)
Perchè il 60%?! È il quarto della liste e ci sono 3 slot disponibili?! Basta che uno dei 3 giocatori rimasti all’ultimo turno di quali vinca il suo turno e Passaro in caso di sconfitta contro Roquaentra sicuramente!!
@ walden (#4465221)
Abbastanza d’accordo, speravo almeno che Maestrelli arrivasse al secondo turno visto che aveva giocato un po’ sul cemento arrivando pure in finale a Oporto.
Si sarebbe potuto fare di meglio, soprattutto da parte di Gigante e Zeppieri (ma anche Maestrelli aveva giocato tornei sul cemento prima delle Q), ma diciamo che non hanno avuto molta fortuna nel sorteggio. Faria penso che a breve entrerà in top100, meno talentuoso del suo connazionale Rocha (prossimo avversario di Passaro), ma più concreto. Gigante aveva sconfitto Wong alle Q di W, avevo visto la partita, era stata molto combattuta, e vinta da Matteo per un soffio.
Cinà ha battuto in due set il giocatore più forte del suo slot, Stricker, ma ha perso contro un tennista che si stava giocando le ultime chances per dare una svolta alla propria carriera.
Gli altri (Pellegrino, Napolitano e Travaglia) sono andati per ritirare l’assegno.
Passaro stasera non me lo perdo!
2 italiani al turno decisivo delle quali su 12 partecipanti, non male specie per le donne (1 su 4) mentre sul lato uomini pensavo ce ne sarebbe stato almeno uno in più… Passaro ha il 60% di possibilità di essere ripescato come LL ma meglio qualificarsi. Forza Azzurri!