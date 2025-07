Wimbledon: Il Tabellone Principale maschile e femminile juniores. Jacopo Vasami n.2 del seeding

Wimbledon Juniores M. – Tabellone Principale – erba

(1) A. Santamarta Roig vs C. Brady

M. Dussault vs Z. Sesko

G. Goode vs L. Hede

N. Bilozertsev vs (16) A. Omarkhanov

(10) R. Tabata vs J. Secord

B. Gusic – Wan vs P. Basile

D. Pagani vs E. Pleshivtsev

J. Satterfield vs (6) I. Ivanov

(3) M. Rottgering vs H. Gokpinar

M. Exsted vs R. Lawlor

C. Doig vs L. Miguel

R. Cozad vs (13) M. Schoenhaus

(11) O. Paldanius vs S. Haita

S. Rybkin vs C. Hewitt

E. Lorimer vs Y. Alvarez

G. Crivellaro vs (7) B. Willwerth

(5) N. McDonald vs K. Yilmaz

A. Selvaraasan vs K. Hance

K. Bennani vs W. Rejchtman Vinciguerra

A. Arcila vs (12) A. Vasilev

(15) T. Derepasko vs K. Chen

M. Farzam vs M. Ceban

T. Behrmann vs T. Boogaard

L. Lagerbohm vs (4) J. Leach

(8) J. Kennedy vs O. Bonding

J. Kumstat vs K. Tyagi

R. Karki vs F. Thomas

D. Davies vs (9) Y. Alexandrescou

(14) A. Wazny vs J. Didoni Bonini

W. Moxon vs D. Mosejczuk

Z. Nurlanuly vs N. Johnston

J. Mackenzie vs (2) J. Vasami

Wimbledon Juniores F – Tabellone Principale – erba

(1) E. Jones vs J. Pastikova

Y. Konstantinova vs A. Schuman

M. Knight vs E. Zozaya Menendez

M. Buchnik vs (15) R. Zhang

(9) J. Kovackova vs A. Korpanec Davies

N. Leme Da Silva vs M. Iyengar

S. Zhenikhova vs K. Efremova

M. Pohankova vs (7) M. Stojsavljevic

(4) K. Penickova vs N. Taraba Wallberg

L. Vladson vs E. Bennemann

V. Valdmannova vs D. Piani

G. Popa vs (14) L. Cinalli

(11) J. Vandromme vs N. Torner Sensano

B. Black vs K. Sawashiro

D. Dilek vs Y. Wang

V. Pohle vs (5) T. Kostovic

(8) L. Vujovic vs D. Britton

T. Kokkinis vs Y. Qu

T. Frodin vs M. Xu

N. Lagaev vs (12) A. Kovackova

(16) R. Dencheva vs V. Barros

L. Friedman vs R. Cooling

L. Nilsson vs H. Oluwadare

X. Sun vs (3) L. Tagger

(6) J. Pareja vs M. Burcescu

F. Johnson vs S. Fajmonova

E. Yaneva vs B. Zeltina

R. Goto vs (10) J. Stusek

(13) C. Esquiva Banuls vs H. Smart

Y. Shao vs K. Supova

D. Simionescu vs A. Cvetkovic

S. Larraya Guidi vs (2) H. Klugman