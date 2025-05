Basile e Vasamì fanno sorridere l’Italia: sono agli ottavi del 65° Trofeo Bonfiglio

L’Italia del tennis juniores si aggrappa al talento di Pierluigi Basile e Jacopo Vasamì, unici azzurri, dei sette impegnati mercoledì, capaci di approdare agli ottavi di finale della 65ª edizione del Trofeo Bonfiglio, gli Internazionali d’Italia juniores. Tantissimi gli appassionati che, sin dalle prime ore del mattino, hanno affollato la tribuna del campo 9 del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, dove erano programmati i match dei due talenti recentemente protagonisti anche nelle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia. Due tie-break giocati con grande intelligenza hanno permesso al mancino romano Vasamì di superare un avversario ostico come lo statunitense Maxwell Exsted, battuto per 7-6 7-6 in 2 ore e 10 minuti al termine di un confronto insidioso, vinto dal 17enne con personalità. Aggressivo e sempre efficace al servizio, nel primo set l’allievo di Fabrizio Zeppieri ha faticato parecchio in risposta, ma poi è salito di livello col rovescio e si è preso successo e ottavi di finale. “In questo torneo – ha raccontato coach Zeppieri, che lo segue al Club Nomentano – Jacopo gioca con un approccio diverso rispetto a quello degli ultimi mesi. Nelle esperienze a livello Challenger poteva pensare solo alla singola partita, mentre qui punta a vincere il torneo. Questi primi due successi, dal punto di vista emotivo, sono per lui molto importanti”.

Sotto gli occhi dell’ex top-10 Fabio Fognini, a Milano per godersi lo spettacolo del Bonfiglio dopo la sfortunata trasferta a Parigi (dove ha perso subito nelle qualificazioni del Roland Garros), ha vinto anche Pierluigi Basile. Per il ragazzo di Martina Franca due set sempre in controllo, che gli hanno permesso di eliminare con un doppio 6-3 il colombiano Alejandro Arcila. Quello del 18enne pugliese è un tennis rapido e autorevole, sempre in spinta, con un rovescio a una mano strappapplausi. “Dopo la pioggia di ieri – ha raccontato “Pigi” – i campi erano molto lenti e pesanti, così come le palle. Dunque non era un impegno facile. Rispetto all’esordio sono andato a prendermi più punti a rete, credo di essermi espresso meglio. Dall’esperienza al Foro Italico ho imparato tanto: penso di avere il livello per vincere questo torneo”. Basile sarà protagonista del match di cartello di giovedì, opposto allo statunitense Jagger Leach, testa di serie n.2 e figlio del’ex numero 1 Wta – e tre volte campionessa Slam – Lindsay Davenport.

Niente da fare per gli altri cinque italiani in gara nel secondo turno. Nel maschile sono usciti di scena Raffaele Ciurnelli (sconfitto dal russo Timofei Derepasko per 7-6 7-6), Gabriele Crivellaro (battuto per 6-4 6-3 dall’ucraino Nikita Bilozertsev) e Matteo Gribaldo (fuori contro il bulgaro Ivan Ivanov, passato per 6-2 6-2), mentre nel femminile hanno salutato il torneo sia Carla Giambelli sia Angelica Sara. La prima si è arresa in uno dei confronti più attesi di giornata all’austriaca Lilli Tagger, allieva di Francesca Schiavone, promossa con un doppio 6-4. La sanremese Sara, invece, si è fatta rimontare dall’olandese Antonia Stoyanov (4-6 6-0 6-2). Nell’intenso e soleggiato mercoledì del Bonfiglio, con 47 incontri spalmati su dieci campi, fuori anche la numero uno del tabellone femminile Tereza Krejcova, caduta sotto i colpi della bulgara Rositsa Dencheva (6-3 6-2). Giovedì a Milano, a partire dalle 9, sono in programma tutti gli incontri degli ottavi di finale dei tabelloni di singolare e i quarti di quelli di doppio. Sempre con ingresso gratuito.

I RISULTATI DI GIORNATA

Tabellone principale maschile, secondo turno

J. Vasamì (ITA) b. M. Exsted (USA) 7-6(3) 7-6(1), T. Derepasko b. R. Ciurnelli (ITA) 7-6(1) 7-6(4), J. Mackenzie (GER) b. R. Cozad (USA) 6-3 6-1, O. Milic (SRB) b. B. Willwerth (USA) 6-4 1-0 rit., N. Johnston (USA) b. D. Zhalgasbay (KAZ) 6-3 6-4, P. Basile (ITA) b. A. Arcila (COL) 6-3 6-3, N. Bilozertsev (UKR) b. G. Crivellaro (ITA) 6-4 6-3, J. Kennedy (USA) b. S. Planella Hernandez (ESP) 6-3 6-3, A. Vasilev (BUL) b. J. Secord (USA) 6-0 6-4, J. Satterfield (USA) b. K. Bennani (MAR) 6-1 6-2, L. Miguel (BRA) b. R. Senthil Kumar (IND) 6-0 6-3, I. Ivanov (BUL) b. M. Gribaldo (ITA) 6-2 6-2, O. Paldanius (FIN) b M. Schoenhaus (GER) 6-3 1-6 6-4, J. Leach (USA) b. R. Kastsiukevich 6-3 3-6 6-0, R. Karki (USA) b. K. Chen (TPE) 6-2 6-1, L. Talan Lopatic (SLO) b. E. Pleshivtsev 5-7 7-5 3-3 rit.

Tabellone principale femminile, secondo turno

A. Stoyanov (NED) b. A. Sara (ITA) 4-6 6-0 6-2, J. Stusek (GER) b. L. Friedman (USA) 6-4 6-3, S. Zhenikhova (GER) b. N. Taraba Wallberg (SWE) 6-4 6-4, L. Vujovic (SRB) b. K. Supova (SVK) 6-2 6-2, L. Vladson (LTU) b. T. Kokkinis (AUS) 6-3 7-5, A. Korpanec Davies (GBR) b. A. Kovackova (CZE) 6-4 0-6 7-5, J. Pareja (USA) b. I. Wawrzkiewicz (POL) 6-3 6-3, S. Fajmonova (CZE) b. C. Esquiva Banuls (ESP) 6-1 7-6(8), L. Tagger (AUT) b. C. Giambelli (ITA) 6-4 6-4, N. Torner Sensano (ESP) b. V. Barros (BRA) 5-7 7-6(6) 6-4, H. Klugman (GBR) b. G. Popa (ROU) 6-2 6-2, N. Leme Da Silva (BRA) b. M. Makarova 6-3 6-1, T. Frodin (USA) b. M. Burcescu (ROU) 6-4 1-0 rit., R. Dencheva (BUL) b. T. Krejcova (CZE) 6-3 6-2, M. Pohankova (SVK) b. M. Thamm (GER) 3-6 6-1 6-2, B. Zeltina (LAT) b. E. Zozaya Menendez (ESP) 0-6 7-5 7-6(4).