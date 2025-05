Prima il sole, poi una fitta pioggia che ferma e rallenta il programma della seconda giornata del Torneo ITF “Città di Santa Croce”

Prima il sole, poi una fitta pioggia che ferma e rallenta il programma della seconda giornata dedicata ai tabelloni principali del Torneo ITF giovanile “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini, organizzato dal Tennis Club Santa Croce sull’Arno (Pisa) e seconda manifestazione internazionale giovanile più importante d’Italia dopo il Bonfiglio.

L’impresa del giorno la realizza la quindicenne sanremese di bellissime speranze Angelica Sara, superando con il punteggio di 57 62 76 l’argentina Solin Larraya Guidi, terza forza del tabellone femminile nonché numero 34 delle classifiche mondiali. La posta in palio è alta per guardare troppo per il sottile, e Sara ottiene il successo con una grinta fuori dal comune, non fuggendo dal terreno di gioco preferito dall’avversaria, ovvero la grande regolarità, e riuscendo a sorpassare brillantemente alcuni passaggi a vuoto potenzialmente letali. Come nel primo set, quando l’azzurrina spreca sul 5-4 un set-point con un doppio fallo, o come nel terzo set, quando recupera dal 2-5, annulla un match-point ma poi manca due palle decisive per il 6-5: Sara non si scoraggia e mette il turbo nel tie-break finale, consacrando la vittoria con cinque punti consecutivi.

“Sono molto contenta del livello espresso oggi – commenta a caldo Angelica – ed è normale che ci siano stati alti e bassi, perché è la prima partita importante dopo tanto tempo e sentivo la pressione di dover acciuffare questa occasione”. La giovane sanremese è l’esempio concreto di incredibile precocità ma anche di quanto il circuito professionistico juniores nasconda insidie ad ogni angolo: un anno fa Sara si è issata a 14 anni dentro le prime ottanta posizioni nel ranking ITF, un privilegio ottenuto da poche atlete al mondo, poi un brutto infortunio alla schiena e otto mesi di inattività hanno frenato la sua ascesa, facendola precipitare all’ottocentesima posizione del ranking mondiale. “Gestire un problema fisico grave a 15 anni è difficile, ma la partita vinta è la dimostrazione che ci possa riuscire: mi serviva un successo così per il morale e la fiducia”.

Nel torneo femminile l’altra notizia rilevante è l’eliminazione prematura della testa di serie numero 1, la cinese Ruien Zhang, per mano della qualificata russa Mariia Makarova (63 76): il campo cancella l’evidente differenza di classifica presente, e la sfavorita conquista meritatamente uno scalpo enorme grazie ad una maggiore attitudine alla terra rossa, con la prima della classe troppo fallosa ed a disagio quando lo scambio si fa duro. Alle ore 14.30 i nuvoloni nerissimi sopra il circolo del Cerri scatenano un temporale implacabile per il resto del programma.

Il tempo di completare il turno femminile, con le altre tre italiane purtroppo tutte eliminate: Fabiola Marino per mano della giapponese Sakino Miyazawa (61 64), Emma Scaldalai contro la brasiliana Nauthany Leme da Silva (61 62) e Sveva Pieroni contro la coreana Suha Lee (62 63). Per gli uomini invece non c’è nulla da fare, o quasi. Gli unici incontri terminati prima del tardo pomeriggio sono il derby azzurro tra la wild card Filippo Alfano e il qualificato Daniel Amarandei, con il primo che vince in rimonta 36 60 62, e l’affermazione dell’ucraino Nikita Bilozertsev sul sudafricano Connor Doig per 63 76. Il resto del programma di singolari maschili e doppi sarà in parte recuperato nei campi indoor e in parte spostato al giorno successivo.

L’ingresso sui campi del Tc Santa Croce è libero per tutta la durata della manifestazione.