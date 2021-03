Rinviato a data da destinarsi il torneo G2 di Prato

Non sono arrivate buone notizie dall’aggiornamento del calendario del circuito Juniores da parte dell’International Tennis Federation (ITF): dopo i rinvii a data da destinarsi dei tornei G2 di Firenze (originariamente previsto per questa settimana) e Salsomaggiore (in programma dal 26 aprile), è “saltato” anche l’appuntamento con il G2 di Prato.

L’emergenza Covid-19 ha costretto gli organizzatori della manifestazione toscana, cancellata nel 2020 a causa dell’interruzione del circuito internazionale, a rimandare l’appuntamento con l’edizione del 2021 che si sarebbe dovuta tenere, sui campi in terra battuta del Tennis Club Prato, dal 4 all’8 maggio. In attesa di capire se vi sarà un cambio di date con spostamento nel periodo estivo (operazione difficile, ma comunque ancora possibile), l’australiano Tristan Schoolkate e l’ecuadoregna Mell Elizabeth Reasco Gonzalez restano i campioni uscenti avendo vinto il torneo nel 2019.

Per quanto concerne i tornei internazionali del circuito Under 18 in programma sul territorio italiano, al momento restano in calendario il G1 di Santa Croce sull’Arno (previsto dal 10 maggio) e il Trofeo Bonfiglio (previsto dal 17 maggio): nei prossimi giorni sarà pubblicato un nuovo aggiornamento da parte dell’ITF e non sono da escludere “sorprese”, in negativo, anche per i due tornei sopracitati.