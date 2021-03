Rinviato a data da destinarsi il torneo G2 di Firenze

L’emergenza sanitaria continua a dare del filo da torcere agli organizzatori dei vari tornei internazionali sul territorio italiano. Nella giornata odierna è arrivata l’ufficialità, da parte dell’International Tennis Federation, del rinvio a data da destinarsi del Grado 2 di Firenze, originariamente programmato dal 31 marzo al 5 aprile sui campi in terra battuta del CT Firenze 1898.

Dopo la mancata disputa della manifestazione nel 2020 a causa dell’interruzione del circuito mondiale per la pandemia di Covid-19, il copione si ripete nel 2021 con la kermesse toscana che difficilmente potrà trovare posizionamento in calendario nella seconda parte della stagione: i campioni in carica restano dunque Filippo Moroni e Pia Lovric, vincitori nel 2019.

Per quanto riguarda le tappe italiane del circuito U18, c’è più di un dubbio sulla disputa del Grado 2 di Salsomaggiore Terme, previsto dal 26 aprile, così come non c’è alcuna certezza sul G2 di Prato e sul G1 di Santa Croce sull’Arno. Tra qualche giorno dovrebbero arrivare ulteriori comunicazioni da parte dell’ITF circa i tornei che non si disputeranno nel mese di aprile.