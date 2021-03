Dopo Firenze, viene rinviato anche il G2 di Salsomaggiore

Nuova settimana e nuovo rinvio per un torneo internazionale giovanile in programma in Primavera sul territorio italiano: dopo lo spostamento del G2 di Firenze, questa volta è il turno del G2 di Salsomaggiore che non si disputerà nel mese di aprile a causa delle problematiche legate all’emergenza Covid-19.

La manifestazione emiliana, che si sarebbe dovuta disputare dal 26 aprile al 2 maggio sui campi in terra battuta del TC Salsomaggiore, potrebbe essere ricollocata in calendario tra fine agosto ed inizio settembre, anche se gli organizzatori hanno tenuto a precisare, in una recente intervista alla Gazzetta di Parma, che c’è anche la concreta possibilità di un rinvio direttamente al 2022: “Abbiamo deciso di rinviare il torneo vista l’evolversi della situazione sanitaria non solo in Italia ma a livello mondiale, dal momento che molti dei nostri partecipanti provengono dall’estero. Abbiamo chiesto la possibilità di inserire il torneo in calendario tra fine agosto ed inizio settembre ma nel caso non fosse possibile lo si riproporrà nel 2022 nel consueto periodo primaverile“.

Dopo l’annullamento dell’edizione del 2020, dunque, per il secondo anno consecutivo il torneo di Salsomaggiore non si disputerà in Primavera. Per quanto concerne le tappe italiane del circuito U18, restano in calendario il G2 di Prato, il G2 di Santa Croce sull’Arno e il Trofeo Bonfiglio anche se al momento non c’è alcuna certezza sul regolare svolgimento di questi eventi: già nei prossimi giorni l’International Tennis Federation potrebbe prendere nuove decisioni.