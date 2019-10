Serie A1 Maschile 2019, scatta la seconda giornata: TC Italia atteso al riscatto a Sassuolo

Avrà inizio alle ore 10 di oggi, domenica 20 ottobre, la seconda giornata della fase a gironi della Serie A1 Maschile 2019. Nel Girone 1 ci sarà lo scontro al vertice tra TC Crema e Match Ball Siracusa, con il TC Italia chiamato al riscatto sul campo dello Sporting Club Sassuolo dopo il pesante ko all’esordio. Nel Girone 2 cercano il secondo successo consecutivo TC Parioli e Sporting Club Selva Alta, in attesa di quello che potrebbe diventare un vero e proprio “spareggio” tra sette giorni a Roma; nel Girone 3, il Park Genova è atteso dalla trasferta di Bari mentre il New Tennis Torre del Greco giocherà in Romagna. Chiudiamo col Girone 4, dove il CT Vela Messina capolista farà visita al CT Maglie; ci si gioca tanto anche a Napoli tra TC Vomero e TC Prato.

LiveTennis vi offrirà gli aggiornamenti in diretta da tutti i campi a partire dalle 10.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: ND

GIRONE 1

Sporting Club Sassuolo-TC Italia

TC Crema-Match Ball Siracusa

GIRONE 2

CT Bologna-TC Parioli

ATA Trentino-Sporting Club Selva Alta

GIRONE 3

SG Angiulli-Park Tennis Club Genova

CTD Massa Lombarda-New Tennis Torre del Greco

GIRONE 4

Tennis Club Vomero-TC Prato

CT Maglie-CT Vela Messina

CLICCA QUI PER LE ROSE COMPLETE DELLE SQUADRE AL VIA

CLICCA QUI PER CLASSIFICHE E CALENDARIO COMPLETO

CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA