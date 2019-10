Serie A1 Maschile 2019, 1ᵃ giornata: crollo del TC Italia, dominio Parioli su ATA Trentino

Pagina dedicata alla prima giornata del campionato di Serie A1 Maschile 2019: dalle 10, in campo tutte le sedici squadre iscritte alla competizione nazionale. LiveTennis vi offrirà aggiornamenti in tempo reale dai campi.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: ORE 16.21

GIRONE 1

TC Italia-TC Crema 1-5

Adrian Ungur (C) b. Matteo Marrai (I) 6-2 6-4

Lorenzo Bresciani (C) b. Marco Furlanetto (I) 6-3 6-4

Andrey Golubev (C) b. Walter Trusendi (I) 3-6 6-3 6-2

Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Luis Gomar Monio (I) 6-3 6-3

Trusendi/Marrai (I) b. Sinicropi/Bresciani (C) 6-3 6-4

Golubev/Vincent Ruggeri (C) b. Furlanetto/Gomar Monio (I) 6-2 3-6 10-2

Match Ball Siracusa-Sporting Club Sassuolo 3-1

Alessandro Ingarao (SI) b. Michele Vianello (SA) 7-5 6-4

Enrico Dalla Valle (SA) b. Antonio Massara (SI) 6-3 6-4

Pedro Sousa (SI) b. Stefano Napolitano (SA) 6-2 6-7(2) 6-1

Ettore Zito (SI) b. Giulio Mazzoli (SA) 6-0 6-3

Massara/Sousa (SI) – Mazzoli/Napolitano (SA) IN CORSO

Zito/Ingarao (SI) – Dalla Valle/Vianello (SA) IN CORSO



GIRONE 2

TC Parioli-ATA Trentino 5-0

Matteo Fago (P) b. Riccardo Bellotti (T) 6-2 1-6 7-6(5)

Flavio Cobolli (P) b. Mattia Bernardi (T) 6-4 7-6(4)

Ante Pavic (P) b. Laurynas Grigelis (T) 6-4 6-3

Francesco Bessire (P) b. Davide Ferrarolli (T) 6-3 6-1

Fago/Cobolli (P) b. Bernardi/Ferrarolli (T) 6-3 6-0

F. Bessire/Pavic (P) – Grigelis/Bellotti (T) 6-3 3-2 IN CORSO

Sporting Club Selva Alta-CT Bologna 5-1

James Ward (S) b. Luca Pancaldi (B) 6-3 6-2

Alessandro Bega (S) b. Fabio Mercuri (B) 6-3 6-0

Filippo Baldi (S) b. Marco Pedrini (B) 6-4 6-0

Davide Dadda (S) b. Manuel Righi (B) 1-6 7-6(5) 6-3

Baldi/Ward (S) b. Montebugnoli/Mercuri (B) 6-2 5-4

Pedrini/Pancaldi (B) b. Bega/Dadda (S) 7-5 6-1

GIRONE 3

Park Tennis Club Genova-CTD Massa Lombarda 4-2

Andrea Basso (G) b. Alessio De Bernardis (M) 6-3 6-3

Lorenzo Musetti (G) b. Lorenzo Rottoli (M) 6-0 6-1

Julian Ocleppo (M) b. Andrea Arnaboldi (G) 6-3 3-6 6-1

Luca Prevosto (G) b. Marco Cinotti (M) 6-0 6-1

Bilardo/De Bernardis (M) b. Musetti/Ceppellini 3-6 6-4 10-6

Arnaboldi/Basso (G) b. Rottoli/Ocleppo (M) 6-4 6-4

New Tennis Torre del Greco-SG Angiulli 3-1

Sergio Gutierrez Ferrol (T) b. Andrea Pellegrino (A) 7-5 6-7(4) 6-4

Gennaro Orazzo (T) b. Luca Narcisi (A) 6-2 6-4

Nino Serdarusic (A) b. Gian Marco Moroni (T) 4-6 7-5 6-3

Antonio Mastrelia (T) b. Benito Massacri (A) 6-1 6-2

Moroni/Mastrelia (T) – Narcisi/D’Alena (A) IN CORSO

Gutierrez Ferrol/Palumbo (T) – Massacri/Serdarusic (A) IN CORSO

GIRONE 4

CT Vela Messina-Tennis Club Vomero 6-0

Fausto Tabacco (M) b. Giuseppe Caparco (V) 6-1 4-2 Rit.

Gianluca Naso (M) b. Gianluca Di Nicola (V) 6-4 6-4

Enrique Lopez Perez (M) b. Daniel Gimeno Traver (V) 6-2 6-2

Giorgio Tabacco (M) b. Gianmarco Cacace (V) 7-5 6-2

Naso/F. Tabacco (M) b. Di Nicola/Pazzi (V) 6-0 7-5

Lopez Perez/Famà (M) b. Cacace/Esposito (V) 6-2 6-3

TC Prato-CT Maglie 3-3

Matteo Trevisan (P) b. Francesco Garzelli (M) 6-1 6-4

Erik Crepaldi (M) b. Emiliano Maggioli (P) 6-4 6-4

Peter Torebko (M) b. Jacopo Stefanini (P) 6-2 6-0

Federico Iannaccone (P) b. Giorgio Portaluri (M) 6-0 6-3

Trevisan/Stefanini (P) b. Torebko/Portaluri (M) 3-6 6-2 10-8

Crepaldi/Garzelli (M) b. Iannaccone/Maggioli (P) 3-6 6-4 11-9

