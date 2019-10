Serie A1 Maschile 2019: il calendario completo della fase a gironi. Si parte il 13 ottobre

Pubblichiamo i quattro gironi ed il relativo calendario per quanto concerne la prima fase del campionato di Serie A1 Maschile 2019. L’inizio della manifestazione è previsto per il prossimo 13 ottobre, mentre la sesta ed ultima giornata verrà disputata il 17 novembre. Mancheranno i campioni in carica del Circolo Canottieri Aniene; saranno presenti, invece, i finalisti uscenti del TC Parioli, inseriti nel Girone 2 e subito chiamati ad ospitare l’ATA Trentino nella sfida d’esordio.

GIRONE 1 – TC Italia, Match Ball Siracusa, TC Crema, Sporting Club Sassuolo

GIORNATA 1 (13 ottobre) – TC Italia-TC Crema, Match Ball Siracusa-Sporting Club Sassuolo

GIORNATA 2 (20 ottobre) – Sporting Club Sassuolo-TC Italia, TC Crema-Match Ball Siracusa

GIORNATA 3 (27 ottobre) – TC Italia-Match Ball Siracusa, TC Crema-Sporting Club Sassuolo

GIORNATA 4 (1 novembre) – TC Crema-TC Italia, Sporting Club Sassuolo-Match Ball Siracusa

GIORNATA 5 (3 novembre) – TC Italia-Sporting Club Sassuolo, Match Ball Siracusa-TC Crema

GIORNATA 6 (17 novembre) – Match Ball Siracusa-TC Italia, Sporting Club Sassuolo-TC Crema

GIRONE 2 – TC Parioli, Sporting Club Selva Alta, ATA Trentino, CT Bologna

GIORNATA 1 (13 ottobre) – TC Parioli-ATA Trentino, Sporting Club Selva Alta-CT Bologna

GIORNATA 2 (20 ottobre) – CT Bologna-TC Parioli, ATA Trentino-Sporting Club Selva Alta

GIORNATA 3 (27 ottobre) – TC Parioli-Sporting Club Selva Alta, ATA Trentino-CT Bologna

GIORNATA 4 (1 novembre) – ATA Trentino-TC Parioli, CT Bologna-Sporting Club Selva Alta

GIORNATA 5 (3 novembre) – Sporting Club Selva Alta-ATA Trentino, TC Parioli-CT Bologna

GIORNATA 6 (17 novembre) – Sporting Club Selva Alta-TC Parioli, CT Bologna-ATA Trentino

GIRONE 3 – Park Tennis Club Genova, New Tennis Torre del Greco, CTD Massa Lombarda, SG Angiulli

GIORNATA 1 (13 ottobre) – Park Tennis Club Genova-CTD Massa Lombarda, New Tennis Torre del Greco-SG Angiulli

GIORNATA 2 (20 ottobre) – SG Angiulli-Park Tennis Club Genova, CTD Massa Lombarda-New Tennis Torre del Greco

GIORNATA 3 (27 ottobre) – Park Tennis Club Genova-New Tennis Torre del Greco, CTD Massa Lombarda-SG Angiulli

GIORNATA 4 (1 novembre) – CTD Massa Lombarda-Park Tennis Club Genova, SG Angiulli-New Tennis Torre del Greco

GIORNATA 5 (3 novembre) – New Tennis Torre del Greco-CTD Massa Lombarda, Park Tennis Club Genova-SG Angiulli

GIORNATA 6 (17 novembre) – New Tennis Torre del Greco-Park Tennis Club Genova, SG Angiulli-CTD Massa Lombarda

GIRONE 4 – CT Vela Messina, TC Prato, Tennis Club Vomero, CT Maglie

GIORNATA 1 (13 ottobre) – CT Vela Messina-Tennis Club Vomero, TC Prato-CT Maglie

GIORNATA 2 (20 ottobre) – Tennis Club Vomero-TC Prato, CT Maglie-CT Vela Messina

GIORNATA 3 (27 ottobre) – Tennis Club Vomero-CT Maglie, CT Vela Messina-TC Prato

GIORNATA 4 (1 novembre) – Tennis Club Vomero-CT Vela Messina, CT Maglie-TC Prato

GIORNATA 5 (3 novembre) – TC Prato-Tennis Club Vomero, CT Vela Messina-CT Maglie

GIORNATA 6 (17 novembre) – CT Maglie-Tennis Club Vomero, TC Prato-CT Vela Messina

