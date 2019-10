Serie A1 Maschile 2019: le rose complete delle sedici squadre ai nastri di partenza

Pubblichiamo le rose delle sedici squadre iscritte al prossimo Campionato di Serie A1 Maschile, il cui inizio è previsto per il prossimo 13 ottobre.

Nel Girone 1 da segnalare la presenza di Jannik Sinner per il TC Italia, club per il quale giocheranno anche Jan-Lennard Struff, Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia. Il Match Ball Siracusa risponde con un roster formato quasi completamente da giocatori stranieri: Maden, Pedro Sousa, Zapata Miralles, Taberner e Toledo Bague, mentre il primo italiano in elenco è Antonio Massara. Punta sull’esperienza il TC Crema, che si affiderà ai vari Lorenzi, Golubev e Ungur; chiude, infine, lo Sporting Club Sassuolo con Napolitano-Dalla Valle come tennisti di punta.

Appare decisamente più equilibrato, invece, il Girone 2: i finalisti uscenti del TC Parioli propongono Aljaz Bedene e Gianluigi Quinzi come tennisti più importanti, seguiti da Zekic-Ante Pavic e diversi italiani appartenenti, in maggioranza, al vivaio. Rosa allungata per lo Sporting Club Selva Alta: Baldi e Marcora i migliori azzurri, poi per quanto riguarda gli stranieri ecco Hoang, Ignatik, Ward e Jaroslav Pospisil. Terza contendente l’ATA Trentino: Coppejans, Ofner e il lituano Grigelis i tre più forti, per l’Italia attenzione a Riccardo Bellotti e ai giovani Bernardi e Ferrarolli. Sembra più attardato, sulla carta, il CT Bologna: esclusi Novak e Gaio, non ci sono infatti altri tennisti di spessore in grado di poter lottare per i vertici.

Roberto Bautista Agut e Fabio Fognini assoluti protagonisti del Girone 3 di Serie A1: lo spagnolo difenderà i colori del New Tennis Torre del Greco mentre l’italiano giocherà per il Park Tennis Club Genova, ma in entrambi i casi appare poco probabile che i due giocatori possano partecipare con continuità alle vicende delle due società. La formazione ligure punta quasi esclusivamente su tennisti italiani (unica eccezione rappresentata da Andujar), mentre il club campano si affida ad un discreto numero di giocatori stranieri affiancati da Moroni e Brancaccio. Balazs, Serdarusic, Roca Batalla e Pellegrino difenderanno i colori del SG Angiulli Bari, mentre il CTD Massa Lombarda punterà tutto sul cinese Zhizhen Zhang e sui giovani Ocleppo, Ramazzotti e Rottoli.

Passiamo in rassegna, infine, il Girone 4, quello con la maggior influenza di tennisti stranieri. Thomas Fabbiano e Salvatore Caruso giocheranno rispettivamente con TC Vomero (in lista anche Leonardo Mayer, Robin Haase e Marius Copil) e CT Vela Messina (Trungelliti, Lopez Perez e Gianluca Naso oltre ai fratelli Tabacco). Il Tennis Club Prato ingaggia Arguello, Horansky e Kuzmanov, senza dimenticare però Jacopo Stefanini e Matteo Trevisan. Per il Circolo Tennis Maglie sarà il bielorusso Gerasimov il n.1, seguito a ruota da Sels e Torebko: Garzelli e Crepaldi i migliori italiani.

LE ROSE DEL GIRONE 1 –

TC ITALIA – Struff, Sonego, Travaglia, Sinner, Donati, Cervantes, Trusendi, Volandri, Marrai, Graziani, Furlanetto, G. Perego, Mancini, Gomar Monio, De Muro, J. Von Der Schulenburg

MATCH BALL SIRACUSA – Maden, P. Sousa, Zapata Miralles, Taberner, Toledo Bague, Massara, Ingarao, Zito, A. Caruso, Sammatrice, Ciappa

TC CREMA – Lorenzi, Golubev, Ungur, Frunza, Sinicropi, Bresciani, Vincent Ruggeri, Menga, Datei, Remedi, Tramontin, Ricetti, Nava, Mania, Buzzella, Delfini

SPORTING CLUB SASSUOLO – Napolitano, Dalla Valle, Rondoni, Leonardi, Della Tommasina, Marchetti, Vianello, Magri, Bettini, Mazzoli, Cerfogli, Tincani, Bondioli, Ascari, Chiletti, Bruzzi

LE ROSE DEL GIRONE 2 –

TC PARIOLI – Bedene, Quinzi, Zekic, A. Pavic, Fago, Cobolli, F. Bessire, A. Bessire, Notarantonio, Biagianti, Castellano, Piergentili, Gandolfi, Massera, Giannico, Bielli

SPORTING CLUB SELVA ALTA – Hoang, Baldi, Marcora, Ignatik, Ward, Bega, J. Pospisil, Bordone, Camposeo, Dadda, Dotti, Conti, Rodolfo Masera, Rossanigo, Jurajda, Corsico

CT BOLOGNA – Novak, Gaio, Pedrini, Pancaldi, Mercuri, Righi, Montebugnoli, Baldisserri, Truffelli, Buldorini, Bonzi, Bolognesi

ATA TRENTINO – Coppejans, Ofner, Grigelis, Bellotti, Brugnerotto, Bernardi, D’Agostino, Ferrarolli, Zampoli, Santuari, Sterni, Cestarollo

LE ROSE DEL GIRONE 3 –

NEW TENNIS TORRE DEL GRECO – Bautista Agut, Garcia Lopez, Miedler, Moroni, Brancaccio, Gutierrez-Ferrol, Skugor, Cozzolino, Orazzo, Palumbo, Mastrelia, Barba, Vallefuoco

PARK TENNIS CLUB GENOVA – Fognini, Andujar, Mager, Giannessi, Bolelli, Arnaboldi, Basso, Musetti, Prevosto, Ceppellini, Moncagatto, Cortimiglia, Murchio, Lippolis, Callo, Musso

SG ANGIULLI – Balazs, Serdarusic, Roca Batalla, Pellegrino, Ciurletti, L. Narcisi, Beretta Avalos, G. Narcisi, Massacri, Pipoli, D’Alena, Addante

CTD MASSA LOMBARDA – Zhizhen Zhang, Ocleppo, Ramazzotti, Rottoli, De Bernardis, Perin, Martin, Capra, Bilardo, Cinotti, Caroli, Degiovanni, Quattrini, Rivola, Fabbri, Zardi

LE ROSE DEL GIRONE 4 –

TC PRATO – Arguello, Horansky, Kuzmanov, Stefanini, Trevisan, Maggioli, Iannaccone, Donato, G. Stefanacci, Innocenti, Baroni, De Marzi, Ciulli, Trovato, Chiocchini, L. Stefanacci

CT MAGLIE – Gerasimov, Sels, Torebko, Blancaneaux, Garzelli, Crepaldi, Bellucci, Portaluri, Leo, Bagnolini, Mencaglia, Giordano, Frisullo, Gammariello, Corrado, Baglivo

CT VELA MESSINA – Caruso, Trungelliti, Lopez-Perez, Naso, F. Tabacco, G. Tabacco, Bombara, Famà, Fucile, Gagliani

TENNIS CLUB VOMERO – Fabbiano, Copil, L. Mayer, Haase, Ferreira Silva, Gimeno Traver, Di Nicola, Caparco, Juarez, Niesten, Esposito, Cacace, La Cava, Pazzi, Modugno, Burzio

