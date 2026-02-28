Masters e WTA 1000 Indian Wells: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Zeppieri e Pellegrino entrano ma si cancellano dalle quali. C’è Travaglia

🎾 INDIAN WELLS WTA 1000

1 MARZO • (HARD) 🇺🇸

TABELLONE PRINCIPALE



Świątek 🇵🇱, Rybakina 🇰🇿, Gauff 🇺🇸, Pegula 🇺🇸, Anisimova 🇺🇸, Paolini 🇮🇹, M. Andreeva 🇷🇺, Svitolina 🇺🇦, Mboko 🇨🇦, Alexandrova 🇷🇺, Bencic 🇨🇭, Muchova 🇨🇿, Noskova 🇨🇿, Keys 🇺🇸, Osaka 🇯🇵, Tauson 🇩🇰, Jovic 🇷🇸, Samsonova 🇷🇺, E. Navarro 🇺🇸, Shnaider 🇷🇺, Kostyuk 🇺🇦, Ostapenko 🇱🇻, L. Fernandez 🇨🇦, Q. Zheng 🇨🇳, Kalinskaya 🇷🇺, Kenin 🇺🇸, Joint 🇦🇺, Raducanu 🇬🇧, Vondrousova 🇨🇿, Kessler 🇺🇸, Xinyu Wang 🇨🇳, Cristian 🇷🇴, Cirstea 🇷🇴, Bouzkova 🇨🇿, Linette 🇵🇱, Siniakova 🇨🇿, A. Li 🇺🇸, Bouzas Maneiro 🇪🇸, Yastremska 🇺🇦, Valentova 🇨🇿, Eala 🇵🇭, Arango 🇨🇴, Tjen 🇺🇸, Siegemund 🇩🇪, Sakkari 🇬🇷, Stearns 🇺🇸, Jacquemot 🇫🇷, Maria 🇩🇪, A. Krueger 🇺🇸, Baptiste 🇺🇸, Bucsa 🇪🇸, Potapova 🇷🇺, Lys 🇩🇪, Fręch 🇵🇱, Kartal 🇬🇧, Sierra 🇦🇷, Bondar 🇭🇺, Badosa 🇪🇸, F. Jones 🇬🇧, Ruzic 🇭🇷, Haddad Maia 🇧🇷, Marcinko 🇭🇷, Putintseva 🇰🇿, McNally 🇺🇸, Ruse 🇷🇴, Gracheva 🇫🇷, Tomljanovic 🇦🇺, Selekhmetova 🇷🇺, Sonmez 🇹🇷, Osorio 🇨🇴, R. Sramkova 🇸🇰, S. Zhang 🇨🇳, Seidel 🇩🇪, Sabalenka 🇧🇾, Andreescu 🇨🇦 (WC), Vekic 🇭🇷 (WC), Tagger 🇦🇹 (WC), Stephens 🇺🇸 (WC), Brady 🇺🇸 (WC), Parks 🇺🇸 (WC), Volynets 🇺🇸 (WC), V. Williams 🇺🇸 (WC)

RITIRATE



Boisson 🇫🇷, V. Kudermetova 🇷🇺, Cocciaretto 🇮🇹, Krejcikova 🇨🇿, Kasatkina 🇷🇺, Y. Wang 🇨🇳 (PR)

QUALIFICAZIONI



Waltert 🇨🇭, Boulter 🇬🇧, Danilovic 🇷🇸, Golubic 🇨🇭, Galfi 🇭🇺, Zarazua 🇲🇽, Rakhimova 🇷🇺, Juvan 🇸🇮, Birrell 🇦🇺, Vekic 🇭🇷, Semenistaja 🇱🇻, L. Sun 🇳🇿, Seidel 🇩🇪, Starodubtseva 🇺🇦, Bartunkova 🇨🇿, Zakharova 🇷🇺, Kraus 🇦🇹, Parry 🇫🇷, Lamens 🇳🇱, Gibson 🇦🇺, Masarova 🇪🇸, Sasnovich 🇧🇾, Hunter 🇦🇺, Townsend 🇺🇸, Jeanjean 🇫🇷, L. Fruhvirtova 🇨🇿, Jimenez Kasintseva 🇦🇩, Yuan 🇨🇳, Dolehide 🇺🇸, Garland 🇹🇼, Inglis 🇦🇺, Tararudee 🇹🇭, Hon 🇦🇺, Quevedo 🇪🇸, Stakusic 🇨🇦, Sakatsume 🇯🇵, Vidmanova 🇨🇿, Sawangkaew 🇹🇭 (PR), Brengle 🇺🇸 (PR), Trevisan 🇮🇹 (PR), Mandlik 🇺🇸 (WC), E. Jones 🇦🇺 (WC), Stoiana 🇺🇸 (WC), Kalieva 🇺🇸 (WC), Urhobo 🇺🇸 (WC), Pareja 🇪🇸 (WC)