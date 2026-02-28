Masters e WTA 1000 Indian Wells: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Zeppieri e Pellegrino entrano ma si cancellano dalle quali. C’è Travaglia

Dubai 500 | Hard | $3311005 livescore | sito ufficiale | notizie relative
🎾 ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS
BNP PARIBAS OPEN • HARD COURT 🇺🇸
TABELLONE PRINCIPALE
|1
|ALCARAZ, Carlos
|🇪🇸 ESP
|2
|SINNER, Jannik 🇮🇹
|ITA
|3
|DJOKOVIC, Novak
|🇷🇸 SRB
|4
|ZVEREV, Alexander
|🇩🇪 GER
|5
|MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹
|ITA
|6
|DE MINAUR, Alex
|🇦🇺 AUS
|7
|FRITZ, Taylor
|🇺🇸 USA
|8
|AUGER-ALIASSIME, Felix
|🇨🇦 CAN
|9
|SHELTON, Ben
|🇺🇸 USA
|10
|BUBLIK, Alexander
|🇰🇿 KAZ
|11
|MEDVEDEV, Daniil
|🇷🇺 RUS
|12
|RUUD, Casper
|🇳🇴 NOR
|13
|DRAPER, Jack
|🇬🇧 GBR
|14
|RUBLEV, Andrey
|🇷🇺 RUS
|15
|DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro
|🇪🇸 ESP
|16
|MENSIK, Jakub
|🇨🇿 CZE
|17
|🇩🇰 DEN
|18
|KHACHANOV, Karen
|🇷🇺 RUS
|19
|CERUNDOLO, Francisco
|🇦🇷 ARG
|20
|COBOLLI, Flavio 🇮🇹
|ITA
|21
|LEHECKA, Jiri
|🇨🇿 CZE
|22
|PAUL, Tommy
|🇺🇸 USA
|23
|DARDERI, Luciano 🇮🇹
|ITA
|24
|TIEN, Learner
|🇺🇸 USA
|25
|SHAPOVALOV, Denis
|🇨🇦 CAN
|26
|NORRIE, Cameron
|🇬🇧 GBR
|27
|VACHEROT, Valentin
|🇲🇨 MON
|28
|🇨🇿 CZE
|29
|GRIEKSPOOR, Tallon
|🇳🇱 NED
|30
|TIAFOE, Frances
|🇺🇸 USA
|31
|RINDERKNECH, Arthur
|🇫🇷 FRA
|32
|NAKASHIMA, Brandon
|🇺🇸 USA
|33
|TSITSIPAS, Stefanos
|🇬🇷 GRE
|34
|FONSECA, Joao
|🇧🇷 BRA
|35
|BAEZ, Sebastian
|🇦🇷 ARG
|36
|MOUTET, Corentin
|🇫🇷 FRA
|37
|🇪🇸 ESP
|38
|HUMBERT, Ugo
|🇫🇷 FRA
|39
|DIALLO, Gabriel
|🇨🇦 CAN
|40
|BERGS, Zizou
|🇧🇪 BEL
|41
|MICHELSEN, Alex
|🇺🇸 USA
|42
|FILS, Arthur
|🇫🇷 FRA
|43
|DIMITROV, Grigor
|🇧🇬 BUL
|44
|ALTMAIER, Daniel
|🇩🇪 GER
|45
|BORGES, Nuno
|🇵🇹 POR
|46
|MAROZSAN, Fabian
|🇭🇺 HUN
|47
|BROOKSBY, Jenson
|🇺🇸 USA
|48
|UGO CARABELLI, Camilo
|🇦🇷 ARG
|49
|🇫🇷 FRA
|50
|FUCSOVICS, Marton
|🇭🇺 HUN
|51
|POPYRIN, Alexei
|🇦🇺 AUS
|52
|HURKACZ, Hubert
|🇵🇱 POL
|53
|KORDA, Sebastian
|🇺🇸 USA
|54
|ETCHEVERRY, Tomas Martin
|🇦🇷 ARG
|55
|MAJCHRZAK, Kamil
|🇵🇱 POL
|56
|ROYER, Valentin
|🇫🇷 FRA
|56
|SHANG, Juncheng PR
|🇨🇳 CHN
|57
|MPETSHI PERRICARD, Giovanni
|🇫🇷 FRA
|58
|BERRETTINI, Matteo 🇮🇹
|ITA
|59
|GIRON, Marcos
|🇺🇸 USA
|60
|ITA
|61
|CILIC, Marin
|🇭🇷 CRO
|62
|DZUMHUR, Damir
|🇧🇦 BIH
|63
|OPELKA, Reilly
|🇺🇸 USA
|64
|COMESANA, Francisco
|🇦🇷 ARG
|65
|ARNALDI, Matteo 🇮🇹
|ITA
|66
|ATMANE, Terence
|🇫🇷 FRA
|67
|VAN DE ZANDSCHULP, Botic
|🇳🇱 NED
|68
|QUINN, Ethan
|🇺🇸 USA
|69
|KECMANOVIC, Miomir
|🇷🇸 SRB
|70
|MANNARINO, Adrian
|🇫🇷 FRA
|71
|🇺🇸 USA
|72
|COLLIGNON, Raphael
|🇧🇪 BEL
|73
|TABILO, Alejandro
|🇨🇱 CHI
|74
|BELLUCCI, Mattia 🇮🇹
|ITA
|75
|NAVONE, Mariano
|🇦🇷 ARG
|76
|CAZAUX, Arthur
|🇫🇷 FRA
|77
|MARTINEZ, Pedro
|🇪🇸 ESP
|78
|🇦🇹 AUT
📋 ALTERNATES
|1
|Halys, Quentin 🇫🇷 IN
|#79
|2
|#80
|3
|Walton, Adam 🇦🇺 IN
|#81
|4
|Nava, Emilio 🇺🇸 IN
|#82
|5
|Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸 IN
|#83
|6
|Struff, Jan-Lennard 🇩🇪 IN
|#84
|7
|Cerundolo, Juan Manuel 🇦🇷 IN
|#85
|8
|Duckworth, James 🇦🇺 IN
|#86
|9
|Shevchenko, Alexander 🇰🇿 IN
|#87
|10
|de Jong, Jesper 🇳🇱
|#88
|11
|Bautista Agut, Roberto 🇪🇸
|#89
|12
|Fearnley, Jacob 🇬🇧
|#90
|13
|Vukic, Aleksandar 🇦🇺
|#91
|14
|Garin, Cristian 🇨🇱
|#92
|15
|Hanfmann, Yannick 🇩🇪
|#93
QUALIFICAZIONI
|🇺🇸 #78
|🇦🇷 #80
|🇺🇸 #81
|🇩🇪 #82
|🇦🇺 #83
|🇰🇿 #84
|BAUTISTA AGUT, Roberto
|🇪🇸 #85
|FEARNLEY, Jacob
|🇬🇧 #87
|VUKIC, Aleksandar
|🇦🇺 #88
|GARIN, Cristian
|🇨🇱 #89
|🇩🇪 #90
|🇷🇸 #91
|TIRANTE, Thiago Agustin
|🇦🇷 #92
|🇦🇺 #93
|KOPRIVA, Vit
|🇨🇿 #95
|BUSE, Ignacio
|🇵🇪 #96
|NARDI, Luca 🇮🇹
|#97
|SVRCINA, Dalibor
|🇨🇿 #98
|SCHOOLKATE, Tristan
|🇦🇺 #102
|BLOCKX, Alexander
|🇧🇪 #103
|BURRUCHAGA, Roman Andres
|🇦🇷 #104
|🇪🇸 #105
|MAESTRELLI, Francesco 🇮🇹
|#108
|KYPSON, Patrick
|🇺🇸 #109
|🇺🇸 #110
|🇦🇺 #111
|MCDONALD, Mackenzie
|🇺🇸 #112
|HIJIKATA, Rinky
|🇦🇺 #113
|BARRIOS VERA, Tomas
|🇨🇱 #114
|MOCHIZUKI, Shintaro
|🇯🇵 #115
|TSENG, Chun-Hsin
|🇹🇼 #116
|GOFFIN, David
|🇧🇪 #117
|O’CONNELL, Christopher
|🇦🇺 #119
|PRIZMIC, Dino
|🇭🇷 #122
|🇷🇸 #123
|🇪🇸 #124
|VAN ASSCHE, Luca
|🇫🇷 #126
|🇺🇸 #130
|BONZI, Benjamin
|🇫🇷 #131
|🇨🇭 #132
|HARRIS, Billy
|🇬🇧 #133
|WONG, Coleman
|🇭🇰 #136
|BASILASHVILI, Nikoloz
|🇬🇪 #137
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
|1
|Sweeny, Dane 🇦🇺 IN
|#138
|2
|#140
|3
|#141
|4
|Smith, Colton 🇺🇸 IN
|#142
|5
|Jarry, Nicolas 🇨🇱 IN
|#143
|6
|Shimabukuro, Sho 🇯🇵 IN
|#144
|7
|#145
|8
|Echargui, Moez 🇹🇳 IN
|#146
|9
|Draxl, Liam 🇨🇦 IN
|#149
|10
|#150
|11
|#151
|12
|Merida, Daniel 🇪🇸 IN
|#152
|13
|#154
|14
|Landaluce, Martin 🇪🇸 IN
|#155
|15
|#157
|16
|Travaglia, Stefano 🇮🇹 IN
|#163
|17
|#167
|18
|#168
|19
|Riedi, Leandro 🇨🇭 IN
|#173
|20
|Sakamoto, Rui 🇯🇵 IN
|#174
|21
|Mejia, Nicolas 🇨🇴 IN
|#177
|22
|Bolt, Alex 🇦🇺 IN
|#178
|23
|Sachko, Vitalji 🇺🇦 IN
|#179
|24
|Pinnington Jones, Jack 🇬🇧 IN
|#181
|25
|#182
|26
|Ymer, Elias 🇸🇪 IN
|#185
🇮🇹 Italiani evidenziati (10)
PR Protected Ranking
IN Entrato
OUT Ritirato
ATP Masters 1000 Indian Wells • Hard Court • Entry List aggiornata
🎾 INDIAN WELLS WTA 1000
1 MARZO • (HARD) 🇺🇸
TABELLONE PRINCIPALE
Sabalenka 🇧🇾, Świątek 🇵🇱, Rybakina 🇰🇿, Gauff 🇺🇸, Pegula 🇺🇸, Anisimova 🇺🇸, Paolini 🇮🇹, M. Andreeva 🇷🇺, Svitolina 🇺🇦, Mboko 🇨🇦, Alexandrova 🇷🇺, Bencic 🇨🇭, Muchova 🇨🇿, Noskova 🇨🇿, Keys 🇺🇸, Osaka 🇯🇵, Tauson 🇩🇰, Jovic 🇷🇸, Samsonova 🇷🇺, E. Navarro 🇺🇸, Shnaider 🇷🇺, Kostyuk 🇺🇦, Ostapenko 🇱🇻, L. Fernandez 🇨🇦, Q. Zheng 🇨🇳, Kalinskaya 🇷🇺, Kenin 🇺🇸, Joint 🇦🇺, Raducanu 🇬🇧, Vondrousova 🇨🇿, Kessler 🇺🇸, Xinyu Wang 🇨🇳, Cristian 🇷🇴, Cirstea 🇷🇴, Bouzkova 🇨🇿, Linette 🇵🇱, Siniakova 🇨🇿, A. Li 🇺🇸, Bouzas Maneiro 🇪🇸, Yastremska 🇺🇦, Valentova 🇨🇿, Eala 🇵🇭, Arango 🇨🇴, Tjen 🇺🇸, Siegemund 🇩🇪, Sakkari 🇬🇷, Stearns 🇺🇸, Jacquemot 🇫🇷, Maria 🇩🇪, A. Krueger 🇺🇸, Baptiste 🇺🇸, Bucsa 🇪🇸, Potapova 🇷🇺, Lys 🇩🇪, Fręch 🇵🇱, Kartal 🇬🇧, Sierra 🇦🇷, Bondar 🇭🇺, Badosa 🇪🇸, F. Jones 🇬🇧, Ruzic 🇭🇷, Haddad Maia 🇧🇷, Marcinko 🇭🇷, Putintseva 🇰🇿, McNally 🇺🇸, Ruse 🇷🇴, Gracheva 🇫🇷, Tomljanovic 🇦🇺, Selekhmetova 🇷🇺, Sonmez 🇹🇷, Osorio 🇨🇴, R. Sramkova 🇸🇰, S. Zhang 🇨🇳, Seidel 🇩🇪,
Andreescu 🇨🇦 (WC), Vekic 🇭🇷 (WC), Tagger 🇦🇹 (WC), Stephens 🇺🇸 (WC), Brady 🇺🇸 (WC), Parks 🇺🇸 (WC), Volynets 🇺🇸 (WC), V. Williams 🇺🇸 (WC)
RITIRATE
Boisson 🇫🇷, V. Kudermetova 🇷🇺, Cocciaretto 🇮🇹, Krejcikova 🇨🇿, Kasatkina 🇷🇺, Y. Wang 🇨🇳 (PR)
QUALIFICAZIONI
Waltert 🇨🇭, Boulter 🇬🇧, Danilovic 🇷🇸, Golubic 🇨🇭, Galfi 🇭🇺, Zarazua 🇲🇽, Rakhimova 🇷🇺, Juvan 🇸🇮, Birrell 🇦🇺, Vekic 🇭🇷, Semenistaja 🇱🇻, L. Sun 🇳🇿, Seidel 🇩🇪, Starodubtseva 🇺🇦, Bartunkova 🇨🇿, Zakharova 🇷🇺, Kraus 🇦🇹, Parry 🇫🇷, Lamens 🇳🇱, Gibson 🇦🇺, Masarova 🇪🇸, Sasnovich 🇧🇾, Hunter 🇦🇺, Townsend 🇺🇸, Jeanjean 🇫🇷, L. Fruhvirtova 🇨🇿, Jimenez Kasintseva 🇦🇩, Yuan 🇨🇳, Dolehide 🇺🇸, Garland 🇹🇼, Inglis 🇦🇺, Tararudee 🇹🇭, Hon 🇦🇺, Quevedo 🇪🇸, Stakusic 🇨🇦, Sakatsume 🇯🇵, Vidmanova 🇨🇿, Sawangkaew 🇹🇭 (PR), Brengle 🇺🇸 (PR), Trevisan 🇮🇹 (PR), Mandlik 🇺🇸 (WC), E. Jones 🇦🇺 (WC), Stoiana 🇺🇸 (WC), Kalieva 🇺🇸 (WC), Urhobo 🇺🇸 (WC), Pareja 🇪🇸 (WC)
