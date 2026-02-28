La situazione aggiornata ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Zeppieri e Pellegrino entrano ma si cancellano dalle quali. C’è Travaglia

28/02/2026 22:42 Nessun commento
Stefano Travaglia nella foto
Stefano Travaglia nella foto

🎾 ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS

BNP PARIBAS OPEN • HARD COURT 🇺🇸

TABELLONE PRINCIPALE

1 ALCARAZ, Carlos 🇪🇸 ESP
2 SINNER, Jannik 🇮🇹 ITA
3 DJOKOVIC, Novak 🇷🇸 SRB
4 ZVEREV, Alexander 🇩🇪 GER
5 MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹 ITA
6 DE MINAUR, Alex 🇦🇺 AUS
7 FRITZ, Taylor 🇺🇸 USA
8 AUGER-ALIASSIME, Felix 🇨🇦 CAN
9 SHELTON, Ben 🇺🇸 USA
10 BUBLIK, Alexander 🇰🇿 KAZ
11 MEDVEDEV, Daniil 🇷🇺 RUS
12 RUUD, Casper 🇳🇴 NOR
13 DRAPER, Jack 🇬🇧 GBR
14 RUBLEV, Andrey 🇷🇺 RUS
15 DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro 🇪🇸 ESP
16 MENSIK, Jakub 🇨🇿 CZE
17 RUNE, Holger OUT 🇩🇰 DEN
18 KHACHANOV, Karen 🇷🇺 RUS
19 CERUNDOLO, Francisco 🇦🇷 ARG
20 COBOLLI, Flavio 🇮🇹 ITA
21 LEHECKA, Jiri 🇨🇿 CZE
22 PAUL, Tommy 🇺🇸 USA
23 DARDERI, Luciano 🇮🇹 ITA
24 TIEN, Learner 🇺🇸 USA
25 SHAPOVALOV, Denis 🇨🇦 CAN
26 NORRIE, Cameron 🇬🇧 GBR
27 VACHEROT, Valentin 🇲🇨 MON
28 MACHAC, Tomas OUT 🇨🇿 CZE
29 GRIEKSPOOR, Tallon 🇳🇱 NED
30 TIAFOE, Frances 🇺🇸 USA
31 RINDERKNECH, Arthur 🇫🇷 FRA
32 NAKASHIMA, Brandon 🇺🇸 USA
33 TSITSIPAS, Stefanos 🇬🇷 GRE
34 FONSECA, Joao 🇧🇷 BRA
35 BAEZ, Sebastian 🇦🇷 ARG
36 MOUTET, Corentin 🇫🇷 FRA
37 MUNAR, Jaume OUT 🇪🇸 ESP
38 HUMBERT, Ugo 🇫🇷 FRA
39 DIALLO, Gabriel 🇨🇦 CAN
40 BERGS, Zizou 🇧🇪 BEL
41 MICHELSEN, Alex 🇺🇸 USA
42 FILS, Arthur 🇫🇷 FRA
43 DIMITROV, Grigor 🇧🇬 BUL
44 ALTMAIER, Daniel 🇩🇪 GER
45 BORGES, Nuno 🇵🇹 POR
46 MAROZSAN, Fabian 🇭🇺 HUN
47 BROOKSBY, Jenson 🇺🇸 USA
48 UGO CARABELLI, Camilo 🇦🇷 ARG
49 MULLER, Alexandre OUT 🇫🇷 FRA
50 FUCSOVICS, Marton 🇭🇺 HUN
51 POPYRIN, Alexei 🇦🇺 AUS
52 HURKACZ, Hubert 🇵🇱 POL
53 KORDA, Sebastian 🇺🇸 USA
54 ETCHEVERRY, Tomas Martin 🇦🇷 ARG
55 MAJCHRZAK, Kamil 🇵🇱 POL
56 ROYER, Valentin 🇫🇷 FRA
56 SHANG, Juncheng PR 🇨🇳 CHN
57 MPETSHI PERRICARD, Giovanni 🇫🇷 FRA
58 BERRETTINI, Matteo 🇮🇹 ITA
59 GIRON, Marcos 🇺🇸 USA
60 SONEGO, Lorenzo 🇮🇹 OUT ITA
61 CILIC, Marin 🇭🇷 CRO
62 DZUMHUR, Damir 🇧🇦 BIH
63 OPELKA, Reilly 🇺🇸 USA
64 COMESANA, Francisco 🇦🇷 ARG
65 ARNALDI, Matteo 🇮🇹 ITA
66 ATMANE, Terence 🇫🇷 FRA
67 VAN DE ZANDSCHULP, Botic 🇳🇱 NED
68 QUINN, Ethan 🇺🇸 USA
69 KECMANOVIC, Miomir 🇷🇸 SRB
70 MANNARINO, Adrian 🇫🇷 FRA
71 SPIZZIRRI, Eliot OUT 🇺🇸 USA
72 COLLIGNON, Raphael 🇧🇪 BEL
73 TABILO, Alejandro 🇨🇱 CHI
74 BELLUCCI, Mattia 🇮🇹 ITA
75 NAVONE, Mariano 🇦🇷 ARG
76 CAZAUX, Arthur 🇫🇷 FRA
77 MARTINEZ, Pedro 🇪🇸 ESP
78 MISOLIC, Filip OUT 🇦🇹 AUT

📋 ALTERNATES

1 Halys, Quentin 🇫🇷 IN #79
2 Medjedovic, Hamad 🇷🇸 OUT #80
3 Walton, Adam 🇦🇺 IN #81
4 Nava, Emilio 🇺🇸 IN #82
5 Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸 IN #83
6 Struff, Jan-Lennard 🇩🇪 IN #84
7 Cerundolo, Juan Manuel 🇦🇷 IN #85
8 Duckworth, James 🇦🇺 IN #86
9 Shevchenko, Alexander 🇰🇿 IN #87
10 de Jong, Jesper 🇳🇱 #88
11 Bautista Agut, Roberto 🇪🇸 #89
12 Fearnley, Jacob 🇬🇧 #90
13 Vukic, Aleksandar 🇦🇺 #91
14 Garin, Cristian 🇨🇱 #92
15 Hanfmann, Yannick 🇩🇪 #93

QUALIFICAZIONI

KOVACEVIC, Aleksandar OUT 🇺🇸 #78
CERUNDOLO, Juan Manuel OUT 🇦🇷 #80
NAVA, Emilio OUT 🇺🇸 #81
STRUFF, Jan-Lennard OUT 🇩🇪 #82
DUCKWORTH, James OUT 🇦🇺 #83
SHEVCHENKO, Alexander OUT 🇰🇿 #84
BAUTISTA AGUT, Roberto 🇪🇸 #85
FEARNLEY, Jacob 🇬🇧 #87
VUKIC, Aleksandar 🇦🇺 #88
GARIN, Cristian 🇨🇱 #89
HANFMANN, Yannick OUT 🇩🇪 #90
DJERE, Laslo OUT 🇷🇸 #91
TIRANTE, Thiago Agustin 🇦🇷 #92
WALTON, Adam OUT 🇦🇺 #93
KOPRIVA, Vit 🇨🇿 #95
BUSE, Ignacio 🇵🇪 #96
NARDI, Luca 🇮🇹 #97
SVRCINA, Dalibor 🇨🇿 #98
SCHOOLKATE, Tristan 🇦🇺 #102
BLOCKX, Alexander 🇧🇪 #103
BURRUCHAGA, Roman Andres 🇦🇷 #104
CARRENO BUSTA, Pablo OUT 🇪🇸 #105
MAESTRELLI, Francesco 🇮🇹 #108
KYPSON, Patrick 🇺🇸 #109
SVAJDA, Zachary OUT 🇺🇸 #110
THOMPSON, Jordan OUT 🇦🇺 #111
MCDONALD, Mackenzie 🇺🇸 #112
HIJIKATA, Rinky 🇦🇺 #113
BARRIOS VERA, Tomas 🇨🇱 #114
MOCHIZUKI, Shintaro 🇯🇵 #115
TSENG, Chun-Hsin 🇹🇼 #116
GOFFIN, David 🇧🇪 #117
O’CONNELL, Christopher 🇦🇺 #119
PRIZMIC, Dino 🇭🇷 #122
LAJOVIC, Dusan OUT 🇷🇸 #123
JODAR, Rafael OUT 🇪🇸 #124
VAN ASSCHE, Luca 🇫🇷 #126
DAMM, Martin OUT 🇺🇸 #130
BONZI, Benjamin 🇫🇷 #131
RIEDI, Leandro PR OUT 🇨🇭 #132
HARRIS, Billy 🇬🇧 #133
WONG, Coleman 🇭🇰 #136
BASILASHVILI, Nikoloz 🇬🇪 #137

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1 Sweeny, Dane 🇦🇺 IN #138
2 Holt, Brandon 🇺🇸 OUT #140
3 Bu, Yunchaokete 🇨🇳 OUT #141
4 Smith, Colton 🇺🇸 IN #142
5 Jarry, Nicolas 🇨🇱 IN #143
6 Shimabukuro, Sho 🇯🇵 IN #144
7 Pellegrino, Andrea 🇮🇹 OUT #145
8 Echargui, Moez 🇹🇳 IN #146
9 Draxl, Liam 🇨🇦 IN #149
10 Klein, Lukas 🇸🇰 OUT #150
11 Zheng, Michael 🇺🇸 OUT #151
12 Merida, Daniel 🇪🇸 IN #152
13 Zeppieri, Giulio 🇮🇹 OUT #154
14 Landaluce, Martin 🇪🇸 IN #155
15 Nishioka, Yoshihito 🇯🇵 OUT #157
16 Travaglia, Stefano 🇮🇹 IN #163
17 Dellien, Hugo 🇧🇴 OUT #167
18 Mayot, Harold 🇫🇷 OUT #168
19 Riedi, Leandro 🇨🇭 IN #173
20 Sakamoto, Rui 🇯🇵 IN #174
21 Mejia, Nicolas 🇨🇴 IN #177
22 Bolt, Alex 🇦🇺 IN #178
23 Sachko, Vitalji 🇺🇦 IN #179
24 Pinnington Jones, Jack 🇬🇧 IN #181
25 Ficovich, Juan Pablo 🇦🇷 OUT #182
26 Ymer, Elias 🇸🇪 IN #185

🇮🇹 Italiani evidenziati (10)
PR Protected Ranking

IN Entrato
OUT Ritirato

ATP Masters 1000 Indian Wells • Hard Court • Entry List aggiornata

🎾 INDIAN WELLS WTA 1000

1 MARZO • (HARD) 🇺🇸

TABELLONE PRINCIPALE

Sabalenka 🇧🇾, Świątek 🇵🇱, Rybakina 🇰🇿, Gauff 🇺🇸, Pegula 🇺🇸, Anisimova 🇺🇸, Paolini 🇮🇹, M. Andreeva 🇷🇺, Svitolina 🇺🇦, Mboko 🇨🇦, Alexandrova 🇷🇺, Bencic 🇨🇭, Muchova 🇨🇿, Noskova 🇨🇿, Keys 🇺🇸, Osaka 🇯🇵, Tauson 🇩🇰, Jovic 🇷🇸, Samsonova 🇷🇺, E. Navarro 🇺🇸, Shnaider 🇷🇺, Kostyuk 🇺🇦, Ostapenko 🇱🇻, L. Fernandez 🇨🇦, Q. Zheng 🇨🇳, Kalinskaya 🇷🇺, Kenin 🇺🇸, Joint 🇦🇺, Raducanu 🇬🇧, Vondrousova 🇨🇿, Kessler 🇺🇸, Xinyu Wang 🇨🇳, Cristian 🇷🇴, Cirstea 🇷🇴, Bouzkova 🇨🇿, Linette 🇵🇱, Siniakova 🇨🇿, A. Li 🇺🇸, Bouzas Maneiro 🇪🇸, Yastremska 🇺🇦, Valentova 🇨🇿, Eala 🇵🇭, Arango 🇨🇴, Tjen 🇺🇸, Siegemund 🇩🇪, Sakkari 🇬🇷, Stearns 🇺🇸, Jacquemot 🇫🇷, Maria 🇩🇪, A. Krueger 🇺🇸, Baptiste 🇺🇸, Bucsa 🇪🇸, Potapova 🇷🇺, Lys 🇩🇪, Fręch 🇵🇱, Kartal 🇬🇧, Sierra 🇦🇷, Bondar 🇭🇺, Badosa 🇪🇸, F. Jones 🇬🇧, Ruzic 🇭🇷, Haddad Maia 🇧🇷, Marcinko 🇭🇷, Putintseva 🇰🇿, McNally 🇺🇸, Ruse 🇷🇴, Gracheva 🇫🇷, Tomljanovic 🇦🇺, Selekhmetova 🇷🇺, Sonmez 🇹🇷, Osorio 🇨🇴, R. Sramkova 🇸🇰, S. Zhang 🇨🇳, Seidel 🇩🇪,

Andreescu 🇨🇦 (WC), Vekic 🇭🇷 (WC), Tagger 🇦🇹 (WC), Stephens 🇺🇸 (WC), Brady 🇺🇸 (WC), Parks 🇺🇸 (WC), Volynets 🇺🇸 (WC), V. Williams 🇺🇸 (WC)

RITIRATE

Boisson 🇫🇷, V. Kudermetova 🇷🇺, Cocciaretto 🇮🇹, Krejcikova 🇨🇿, Kasatkina 🇷🇺, Y. Wang 🇨🇳 (PR)

QUALIFICAZIONI

Waltert 🇨🇭, Boulter 🇬🇧, Danilovic 🇷🇸, Golubic 🇨🇭, Galfi 🇭🇺, Zarazua 🇲🇽, Rakhimova 🇷🇺, Juvan 🇸🇮, Birrell 🇦🇺, Vekic 🇭🇷, Semenistaja 🇱🇻, L. Sun 🇳🇿, Seidel 🇩🇪, Starodubtseva 🇺🇦, Bartunkova 🇨🇿, Zakharova 🇷🇺, Kraus 🇦🇹, Parry 🇫🇷, Lamens 🇳🇱, Gibson 🇦🇺, Masarova 🇪🇸, Sasnovich 🇧🇾, Hunter 🇦🇺, Townsend 🇺🇸, Jeanjean 🇫🇷, L. Fruhvirtova 🇨🇿, Jimenez Kasintseva 🇦🇩, Yuan 🇨🇳, Dolehide 🇺🇸, Garland 🇹🇼, Inglis 🇦🇺, Tararudee 🇹🇭, Hon 🇦🇺, Quevedo 🇪🇸, Stakusic 🇨🇦, Sakatsume 🇯🇵, Vidmanova 🇨🇿, Sawangkaew 🇹🇭 (PR), Brengle 🇺🇸 (PR), Trevisan 🇮🇹 (PR), Mandlik 🇺🇸 (WC), E. Jones 🇦🇺 (WC), Stoiana 🇺🇸 (WC), Kalieva 🇺🇸 (WC), Urhobo 🇺🇸 (WC), Pareja 🇪🇸 (WC)
TAG: , , ,