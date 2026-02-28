Challenger 75 Kigali: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 2 azzurri nel Md e 4 nelle quali
🇷🇼 Challenger 75 Kigali – Tabellone Principale – hard
(1) Marco Trungelliti vs Garrett Johns
Florent Bax vs (WC) Gabriele Pennaforti
Mathys Erhard vs Joel Schwaerzler
Sean Cuenin vs (7) Zdenek Kolar
(4) Roberto Carballes Baena vs Sandro Kopp
Marco Cecchinato vs (WC) Aziz Ouakaa
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (5) Jerome Kym
(8) Luka Pavlovic vs Pol Martin Tiffon
Eliakim Coulibaly vs (WC) Cesar Bouchelaghem
Qualifier vs Corentin Denolly
Jonas Forejtek vs (3) Luka Mikrut
(6) Jay Clarke vs Calvin Hemery
Max Houkes vs Qualifier
Andrej Martin vs Filip Cristian Jianu
Qualifier vs (2) Arthur Gea
🇷🇼 Challenger 75 Kigali – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Oriol Roca Batalla vs (WC) Guy Orly Iradukunda
Michiel De Krom vs (10) Denis Klok
(2) Stefano Napolitano vs Dillon Beckles
(WC) Claude Ishimwe vs (8) Maximilian Neuchrist
(3) Eero Vasa vs (Alt) Patricio Alvarado
Nitin Kumar Sinha vs (11) Nicholas David Ionel
(4) Enrico Dalla Valle vs Alec Beckley
(Alt) Gray Voelzke vs (9) S D Prajwal Dev
(5) Samuele Pieri vs Vadym Konovchuk
(WC) Allan Gatoto vs (7) Ivan Marrero Curbelo
(6) Ryan Nijboer vs Matteo Covato
(WC) Etienne Niyigena vs (12) Maik Steiner
Centre Court – ore 09:00
Etienne Niyigena vs Maik Steiner
Claude Ishimwe vs Maximilian Neuchrist
Enrico Dalla Valle vs Alec Beckley
Court 1 – ore 09:00
Allan Gatoto vs Ivan Marrero Curbelo
Oriol Roca Batalla vs Guy Orly Iradukunda
Eero Vasa vs Patricio Alvarado
Court 2 – ore 09:00
Ryan Nijboer vs Matteo Covato
Michiel De Krom vs Denis Klok
Nitin Kumar Sinha vs Nicholas David Ionel
Court 3 – ore 09:00
Samuele Pieri vs Vadym Konovchuk
Stefano Napolitano vs Dillon Beckles (Non prima 11:30)
Gray Voelzke vs S D Prajwal Dev
TAG: Circuito Challenger
5 commenti
gea
kym
trungelliti
mikrut
kolar
cecchinato
tiffon
houkes
Gea
Schwaerzler
Carballes
Mikrut
Trungelliti
Kym
Martin
Hemery
GEA
KYM
KOLAR
MIKRUT
JOHNS
CECCHINATO
PAVLOVIC
CLARKE
Trungelliti
Mikrut
Carballes
Clarke
Schwaerzler
Q
Coulibaly
Gea
CARBALLES
CLARKE
TRUNGELLITI
MIKRUT
KOLAR
KYM
COULIBALY
GEA