Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Kigali: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 2 azzurri nel Md e 4 nelle quali

28/02/2026 18:38 5 commenti
Gabriele Pennaforti nella foto
Gabriele Pennaforti nella foto

🇷🇼 Challenger 75 Kigali – Tabellone Principale – hard
(1) Marco Trungelliti ARG vs Garrett Johns USA
Florent Bax FRA vs (WC) Gabriele Pennaforti ITA
Mathys Erhard FRA vs Joel Schwaerzler AUT
Sean Cuenin FRA vs (7) Zdenek Kolar CZE

(4) Roberto Carballes Baena ESP vs Sandro Kopp AUT
Marco Cecchinato ITA vs (WC) Aziz Ouakaa TUN
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (5) Jerome Kym SUI

(8) Luka Pavlovic FRA vs Pol Martin Tiffon ESP
Eliakim Coulibaly CIV vs (WC) Cesar Bouchelaghem FRA
Qualifier vs Corentin Denolly FRA
Jonas Forejtek CZE vs (3) Luka Mikrut CRO

(6) Jay Clarke GBR vs Calvin Hemery FRA
Max Houkes NED vs Qualifier
Andrej Martin SVK vs Filip Cristian Jianu ROU
Qualifier vs (2) Arthur Gea FRA


🇷🇼 Challenger 75 Kigali – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Oriol Roca Batalla ESP vs (WC) Guy Orly Iradukunda BDI
Michiel De Krom NED vs (10) Denis Klok RUS

(2) Stefano Napolitano ITA vs Dillon Beckles USA
(WC) Claude Ishimwe RWA vs (8) Maximilian Neuchrist AUT

(3) Eero Vasa FIN vs (Alt) Patricio Alvarado ECU
Nitin Kumar Sinha IND vs (11) Nicholas David Ionel ROU

(4) Enrico Dalla Valle ITA vs Alec Beckley RSA
(Alt) Gray Voelzke USA vs (9) S D Prajwal Dev IND

(5) Samuele Pieri ITA vs Vadym Konovchuk UKR
(WC) Allan Gatoto BDI vs (7) Ivan Marrero Curbelo ESP

(6) Ryan Nijboer NED vs Matteo Covato ITA
(WC) Etienne Niyigena RWA vs (12) Maik Steiner GER



Centre Court – ore 09:00
Etienne Niyigena RWA vs Maik Steiner GER
Claude Ishimwe RWA vs Maximilian Neuchrist AUT
Enrico Dalla Valle ITA vs Alec Beckley RSA

Court 1 – ore 09:00
Allan Gatoto BDI vs Ivan Marrero Curbelo ESP
Oriol Roca Batalla ESP vs Guy Orly Iradukunda BDI
Eero Vasa FIN vs Patricio Alvarado ECU

Court 2 – ore 09:00
Ryan Nijboer NED vs Matteo Covato ITA
Michiel De Krom NED vs Denis Klok RUS
Nitin Kumar Sinha IND vs Nicholas David Ionel ROU

Court 3 – ore 09:00
Samuele Pieri ITA vs Vadym Konovchuk UKR
Stefano Napolitano ITA vs Dillon Beckles USA (Non prima 11:30)
Gray Voelzke USA vs S D Prajwal Dev IND

TAG:

5 commenti

brizz 28-02-2026 20:44

gea

kym

trungelliti
mikrut

kolar
cecchinato
tiffon
houkes

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gianni11 28-02-2026 20:02

Gea

Schwaerzler

Carballes
Mikrut

Trungelliti
Kym
Martin
Hemery

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 28-02-2026 19:40

GEA

KYM

KOLAR
MIKRUT

JOHNS
CECCHINATO
PAVLOVIC
CLARKE

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 28-02-2026 19:37

Trungelliti

Mikrut

Carballes
Clarke

Schwaerzler
Q
Coulibaly
Gea

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patrick 28-02-2026 19:08

CARBALLES

CLARKE

TRUNGELLITI
MIKRUT

KOLAR
KYM
COULIBALY
GEA

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!