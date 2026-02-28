WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Antalya: Il Tabellone di Qualificazione. Al via un’azzurra

28/02/2026 18:13 Nessun commento
Lisa Pigato - Foto Antonio Burruni
TUR WTA 125 Antalya – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Teodora Kostovic SRB vs Lia Karatancheva BUL
Alevtina Ibragimova RUS vs (5) Laura Pigossi BRA

(2) Elena Pridankina RUS vs (WC) Ani Amiraghyan ARM
Mia Ristic SRB vs (6) Mai Hontama JPN

(3) Lisa Pigato ITA vs Anastasiia Sobolieva UKR
Anastasia Zolotareva RUS vs (8) Amarissa Toth HUN

(4) Alice Rame FRA vs (WC) Berrak Kocak TUR
Katarina Zavatska UKR vs (7) Caroline Werner GER

Court 1 – ore 08:30
(2) Elena Pridankina RUS vs Ani Amiraghyan ARM Inizio 08:30
(3) Lisa Pigato ITA vs Anastasiia Sobolieva UKR
(4) Alice Rame FRA vs Berrak Kocak TUR

Court 3 – ore 08:30
(1) Teodora Kostovic SRB vs Lia Karatancheva BUL Inizio 08:30
Mia Ristic SRB vs (6) Mai Hontama JPN
Katarina Zavatska UKR vs (7) Caroline Werner GER

Court 5 – ore 08:30
Alevtina Ibragimova RUS vs (5) Laura Pigossi BRA Inizio 08:30
Anastasia Zolotareva RUS vs (8) Amarissa Toth HUN

