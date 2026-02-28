WTA 125 Antalya: Il Tabellone di Qualificazione. Al via un’azzurra
WTA 125 Antalya – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Teodora Kostovic vs Lia Karatancheva
Alevtina Ibragimova vs (5) Laura Pigossi
(2) Elena Pridankina vs (WC) Ani Amiraghyan
Mia Ristic vs (6) Mai Hontama
(3) Lisa Pigato vs Anastasiia Sobolieva
Anastasia Zolotareva vs (8) Amarissa Toth
(4) Alice Rame vs (WC) Berrak Kocak
Katarina Zavatska vs (7) Caroline Werner
Court 1 – ore 08:30
(2) Elena Pridankina vs Ani Amiraghyan Inizio 08:30
(3) Lisa Pigato vs Anastasiia Sobolieva
(4) Alice Rame vs Berrak Kocak
Court 3 – ore 08:30
(1) Teodora Kostovic vs Lia Karatancheva Inizio 08:30
Mia Ristic vs (6) Mai Hontama
Katarina Zavatska vs (7) Caroline Werner
Court 5 – ore 08:30
Alevtina Ibragimova vs (5) Laura Pigossi Inizio 08:30
Anastasia Zolotareva vs (8) Amarissa Toth
TAG: Lisa Pigato, WTA 125 Antalya
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit