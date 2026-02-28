Medvedev vince a Dubai: Griekspoor si ritira prima della finale

Daniil Medvedev ha conquistato il titolo al Dubai Duty Free Tennis Championships 2026 senza scendere in campo per la finale. Tallon Griekspoor, suo avversario designato, si è infatti ritirato prima dell’ultimo atto a causa di un infortunio al bicipite femorale sinistro.

L’olandese aveva accusato il problema durante la semifinale vinta contro Andrey Rublev. Dopo un atterraggio scomposto su un servizio, Griekspoor aveva stretto i denti chiudendo il match in due set, ma non è riuscito a recuperare in tempo per la finale, consegnando il titolo al russo per walkover.

23° titolo e doppietta a Dubai

Per Medvedev si tratta del 23° trofeo ATP in carriera e del secondo del 2026 dopo il successo di Brisbane a gennaio. È inoltre la prima volta che il moscovita riesce a vincere due volte lo stesso torneo: aveva già trionfato a Dubai nel 2023.

Un successo che gli consente di avvicinarsi sensibilmente alla Top 10: attualmente numero 11 nel ranking ATP Live, Medvedev è a soli 45 punti da Alexander Bublik, che occupa la decima posizione.

Specialista del cemento

Con questo trionfo, Medvedev sale a 21 titoli sul cemento, raggiungendo Jannik Sinner al secondo posto tra i giocatori in attività per trofei su questa superficie. Davanti a tutti resta Novak Djokovic con 72.

Titoli sul cemento (giocatori attivi):

Novak Djokovic – 72

T2) Jannik Sinner – 21

T2) Daniil Medvedev – 21

Marin Cilic – 16

Alexander Zverev – 15

Il rammarico di Griekspoor

Per Griekspoor resta l’amarezza di non aver potuto giocare la finale più importante della sua carriera. A Dubai aveva battuto tre Top 20 – Bublik, Mensik e Rublev – e inseguiva il quarto titolo ATP, il più prestigioso.

Curiosamente, l’unico precedente tra lui e Medvedev risaliva proprio a Dubai 2025, quando l’olandese aveva salvato quattro match point contro il russo prima di volare in semifinale.

Questa volta, però, il destino ha deciso diversamente. Il titolo è andato a Medvedev, che rilancia così le sue ambizioni in un 2026 che lo vede tornare protagonista ai massimi livelli.





Francesco Paolo Villarico