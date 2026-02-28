Vince Medvedev ATP, Copertina

Medvedev vince a Dubai: Griekspoor si ritira prima della finale

28/02/2026 14:22 4 commenti
Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images

Daniil Medvedev ha conquistato il titolo al Dubai Duty Free Tennis Championships 2026 senza scendere in campo per la finale. Tallon Griekspoor, suo avversario designato, si è infatti ritirato prima dell’ultimo atto a causa di un infortunio al bicipite femorale sinistro.
L’olandese aveva accusato il problema durante la semifinale vinta contro Andrey Rublev. Dopo un atterraggio scomposto su un servizio, Griekspoor aveva stretto i denti chiudendo il match in due set, ma non è riuscito a recuperare in tempo per la finale, consegnando il titolo al russo per walkover.

23° titolo e doppietta a Dubai
Per Medvedev si tratta del 23° trofeo ATP in carriera e del secondo del 2026 dopo il successo di Brisbane a gennaio. È inoltre la prima volta che il moscovita riesce a vincere due volte lo stesso torneo: aveva già trionfato a Dubai nel 2023.
Un successo che gli consente di avvicinarsi sensibilmente alla Top 10: attualmente numero 11 nel ranking ATP Live, Medvedev è a soli 45 punti da Alexander Bublik, che occupa la decima posizione.

Specialista del cemento
Con questo trionfo, Medvedev sale a 21 titoli sul cemento, raggiungendo Jannik Sinner al secondo posto tra i giocatori in attività per trofei su questa superficie. Davanti a tutti resta Novak Djokovic con 72.

Titoli sul cemento (giocatori attivi):
Novak Djokovic – 72
T2) Jannik Sinner – 21
T2) Daniil Medvedev – 21
Marin Cilic – 16
Alexander Zverev – 15

Il rammarico di Griekspoor
Per Griekspoor resta l’amarezza di non aver potuto giocare la finale più importante della sua carriera. A Dubai aveva battuto tre Top 20 – Bublik, Mensik e Rublev – e inseguiva il quarto titolo ATP, il più prestigioso.
Curiosamente, l’unico precedente tra lui e Medvedev risaliva proprio a Dubai 2025, quando l’olandese aveva salvato quattro match point contro il russo prima di volare in semifinale.
Questa volta, però, il destino ha deciso diversamente. Il titolo è andato a Medvedev, che rilancia così le sue ambizioni in un 2026 che lo vede tornare protagonista ai massimi livelli.



Francesco Paolo Villarico

4 commenti

Frale (Guest) 28-02-2026 15:42

Dovrebbero prevedere anche per le finali un LL, se uno dei due finalisti non si presenta va in finale il perdente in semifinale di chi si è ritirato (se uno poi fa come Sinner a Cincinnati, allora li pazienza). Non si può vedere un torneo senza finale.

Betafasan 28-02-2026 14:46

Non va bene… succede troppo spesso ultimamente! Devono cambiare qualcosa!

Betafasan 28-02-2026 14:44

Però c’è da fare una profonda riflessione: da 2 anni a qs parte in GENERALE (Maschi e femmine) ci sono stati troppi ritiri o walkover ! Questo mina il tennis alle radici.

Marco Tullio Cicerone 28-02-2026 14:38

Ampiamente prevedibile, Griekspoor ha finito in qualche modo la partita con Rublev ma era chiaro che in quelle condizioni non sarebbe stato in grado di giocare. Comunque bravo ugualmente a Medvedev, in finale c’era arrivato poi un po’ di fortuna ci sta. Chissà che non torni nei primi 10, Bublik è a 95 punti però non ho controllato cosa scartano nelle prossime settimane. Che torni al numero 1 non è possibile e difficile anche nei primi 5 ma nei primi 10 non è impossibile.

Marco M., Taxi Driver