Medvedev vince a Dubai: Griekspoor si ritira prima della finale
Daniil Medvedev ha conquistato il titolo al Dubai Duty Free Tennis Championships 2026 senza scendere in campo per la finale. Tallon Griekspoor, suo avversario designato, si è infatti ritirato prima dell’ultimo atto a causa di un infortunio al bicipite femorale sinistro.
L’olandese aveva accusato il problema durante la semifinale vinta contro Andrey Rublev. Dopo un atterraggio scomposto su un servizio, Griekspoor aveva stretto i denti chiudendo il match in due set, ma non è riuscito a recuperare in tempo per la finale, consegnando il titolo al russo per walkover.
23° titolo e doppietta a Dubai
Per Medvedev si tratta del 23° trofeo ATP in carriera e del secondo del 2026 dopo il successo di Brisbane a gennaio. È inoltre la prima volta che il moscovita riesce a vincere due volte lo stesso torneo: aveva già trionfato a Dubai nel 2023.
Un successo che gli consente di avvicinarsi sensibilmente alla Top 10: attualmente numero 11 nel ranking ATP Live, Medvedev è a soli 45 punti da Alexander Bublik, che occupa la decima posizione.
Specialista del cemento
Con questo trionfo, Medvedev sale a 21 titoli sul cemento, raggiungendo Jannik Sinner al secondo posto tra i giocatori in attività per trofei su questa superficie. Davanti a tutti resta Novak Djokovic con 72.
Titoli sul cemento (giocatori attivi):
Novak Djokovic – 72
T2) Jannik Sinner – 21
T2) Daniil Medvedev – 21
Marin Cilic – 16
Alexander Zverev – 15
Il rammarico di Griekspoor
Per Griekspoor resta l’amarezza di non aver potuto giocare la finale più importante della sua carriera. A Dubai aveva battuto tre Top 20 – Bublik, Mensik e Rublev – e inseguiva il quarto titolo ATP, il più prestigioso.
Curiosamente, l’unico precedente tra lui e Medvedev risaliva proprio a Dubai 2025, quando l’olandese aveva salvato quattro match point contro il russo prima di volare in semifinale.
Questa volta, però, il destino ha deciso diversamente. Il titolo è andato a Medvedev, che rilancia così le sue ambizioni in un 2026 che lo vede tornare protagonista ai massimi livelli.
Francesco Paolo Villarico
Dovrebbero prevedere anche per le finali un LL, se uno dei due finalisti non si presenta va in finale il perdente in semifinale di chi si è ritirato (se uno poi fa come Sinner a Cincinnati, allora li pazienza). Non si può vedere un torneo senza finale.
Non va bene… succede troppo spesso ultimamente! Devono cambiare qualcosa!
Però c’è da fare una profonda riflessione: da 2 anni a qs parte in GENERALE (Maschi e femmine) ci sono stati troppi ritiri o walkover ! Questo mina il tennis alle radici.
Ampiamente prevedibile, Griekspoor ha finito in qualche modo la partita con Rublev ma era chiaro che in quelle condizioni non sarebbe stato in grado di giocare. Comunque bravo ugualmente a Medvedev, in finale c’era arrivato poi un po’ di fortuna ci sta. Chissà che non torni nei primi 10, Bublik è a 95 punti però non ho controllato cosa scartano nelle prossime settimane. Che torni al numero 1 non è possibile e difficile anche nei primi 5 ma nei primi 10 non è impossibile.