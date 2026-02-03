Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Bronzetti e Stefanini. Fuori la Cherubini a Mumbai (LIVE)

03/02/2026 09:59 1 commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images

🎾 WTA 500 Abu Dhabi (Emirati Arabi 🇦🇪) – 2° Turno, cemento

Stadium Court – ore 08:00
(1) Asia Muhammad USA / (1) Erin Routliffe NZL vs Sofia Kenin USA / Desirae Krawczyk USA Inizio 08:00
WTA Abu Dhabi
Asia Muhammad / Erin Routliffe [1]
1
6
10
Sofia Kenin / Desirae Krawczyk
6
2
12
Vincitore: Kenin / Krawczyk


(5) Liudmila Samsonova RUS vs Janice Tjen INA Non prima 10:00

WTA Abu Dhabi
Liudmila Samsonova [5]
0
3
Janice Tjen
0
2


McCartney Kessler USA vs (6) Leylah Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare

Hailey Baptiste USA vs (4) Emma Navarro USA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Clara Tauson DEN vs Simona Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare



ADCB Court 1 – ore 13:00
Barbora Krejcikova CZE / Jelena Ostapenko LAT vs Liudmila Samsonova RUS / Yifan Xu CHN

Il match deve ancora iniziare

Leylah Fernandez CAN / Kristina Mladenovic FRA vs Alexandra Eala PHI / Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare






🎾 WTA 250 Cluj-Napoca (Romania 🇷🇴) – 1°- 2° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:00
(5) Anastasia Potapova AUT vs Lucia Bronzetti ITA Inizio 10:00
WTA Cluj-Napoca
Anastasia Potapova [5]
40
2
Lucia Bronzetti
30
2


(4) Xinyu Wang CHN vs Kaitlin Quevedo ESP

Il match deve ancora iniziare

Elena-Gabriela Ruse ROU vs Rebeka Masarova SUI Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

Lucrezia Stefanini ITA vs (2) Jaqueline Cristian ROU Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Elena Ruxandra Bertea ROU / Briana Szabo ROU vs Eudice Chong HKG / En-Shuo Liang TPE

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:00
Oleksandra Oliynykova UKR vs (8) Anna Bondar HUN Inizio 10:00
WTA Cluj-Napoca
Oleksandra Oliynykova
30
3
Anna Bondar [8]
0
2


Yue Yuan CHN vs Sara Sorribes Tormo ESP

Il match deve ancora iniziare

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Daria Snigur UKR

Il match deve ancora iniziare

Maja Chwalinska POL / Kaja Juvan SLO vs Anna Bondar HUN / Greet Minnen BEL

Il match deve ancora iniziare

I-Hsuan Cho TPE / Yi-Tsen Cho TPE vs (3) Kamilla Rakhimova UZB / (3) Sara Sorribes Tormo ESP

Il match deve ancora iniziare






🎾 WTA 250 Ostrava (Repubblica Ceca 🇨🇿) – 1°- 2° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:30
(4) Rebecca Sramkova SVK vs Vendula Valdmannova CZE Inizio 10:30
WTA Ostrava
Rebecca Sramkova [4]
0
0
Vendula Valdmannova
0
0


Lucie Havlickova CZE vs Katie Boulter GBR

Il match deve ancora iniziare

Sinja Kraus AUT vs (5) Viktorija Golubic SUI

Il match deve ancora iniziare

(1) Tatjana Maria GER vs Katie Volynets USA

Il match deve ancora iniziare

(6) Caty McNally USA vs Tereza Martincova CZE Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

Alycia Parks USA vs Elina Avanesyan ARM

Il match deve ancora iniziare




Ridera Court – ore 11:00
Carmen Corley USA / Ivana Corley USA vs Yvonne Cavalle-Reimers ESP / Angelica Moratelli ITA Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare

Anna Blinkova RUS / Jesika Maleckova CZE vs (2) Quinn Gleason USA / (2) Anna Siskova CZE Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Julie Pastikova CZE / Vendula Valdmannova CZE vs Madeleine Brooks GBR / Shuo Feng CHN

Il match deve ancora iniziare





🎾 WTA 125 Mumbai (India 🇮🇳) – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 06:30
Diletta Cherubini ITA vs (2) Darja Semenistaja LAT Inizio 06:30
WTA Mumbai 125
Diletta Cherubini
0
3
1
0
Darja Semenistaja [2]
0
6
6
0
Vincitore: Semenistaja


Sahaja Yamalapalli IND vs Eri Shimizu JPN

WTA Mumbai 125
Sahaja Yamalapalli
0
5
2
0
Eri Shimizu
0
7
6
0
Vincitore: Shimizu


Shrivalli Bhamidipaty IND vs Kristiana Sidorova RUS

WTA Mumbai 125
Shrivalli Bhamidipaty
30
1
Kristiana Sidorova
15
5


(7) Lilli Tagger AUT vs Vaishnavi Adkar IND Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

Maaya Rajeshwaran Revathi IND vs (5) Lanlana Tararudee THA Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 06:30
Yasmine Kabbaj MAR vs Peangtarn Plipuech THA Inizio 06:30
WTA Mumbai 125
Yasmine Kabbaj
0
6
6
0
Peangtarn Plipuech
0
3
3
0
Vincitore: Kabbaj


Mingge Xu GBR vs Sohyun Park KOR

WTA Mumbai 125
Mingge Xu
0
1
0
Sohyun Park
0
6
0
Vincitore: Park


Fangran Tian CHN vs Rina Saigo JPN

WTA Mumbai 125
Fangran Tian
40
6
0
Rina Saigo
40
0
1


Priska Nugroho INA vs (9) Tatiana Prozorova RUS

Il match deve ancora iniziare

Zuzanna Pawlikowska POL vs (4) Hanne Vandewinkel BEL

Il match deve ancora iniziare

1 commento

tinapica 03-02-2026 09:10

Alè ragazze: che il 2026 sia anno di riscossa per le racchette italiche al femminile!
Il titolo vinto dalla Coccia in Australia già significa aver cominciato col piede giusto.
Sperando che Melbourne resti un inciampo isolato, che si continui!

