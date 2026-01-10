Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 10 Gennaio 2026. Bellucci e Cocciaretto al turno decisivo

Mattia Bellucci ed Elisabetta Cocciaretto avanzano verso il main draw nei tornei di preparazione all’Australian Open.

Il 24enne di Busto Arsizio ha centrato il turno decisivo delle qualificazioni all’ATP 250 di Auckland. Testa di serie numero 3 delle “quali” e attuale n.73 del mondo, Bellucci ha superato con autorità Geoffrey Blancaneaux per 6-3 6-4, concedendo appena tre punti quando ha messo in campo la prima di servizio. Per un posto nel tabellone principale affronterà ora il serbo Hamad Medjedovic (n.80 ATP), che lo ha già battuto nell’unico precedente, nei quarti del Challenger di Maiorca 2023.

Buone notizie anche dal circuito femminile: Elisabetta Cocciaretto è al turno finale delle qualificazioni del WTA 250 di Hobart. La 24enne marchigiana, n.81 WTA e quarta testa di serie delle “quali”, ha sconfitto all’esordio l’australiana Jizelle Sibai per 6-4 6-2 in un match condizionato dalla pioggia. Finalista a Hobart nel 2023, Cocciaretto si giocherà l’accesso al main draw contro una tra la lettone Darja Semenistaja (n.98) e la giapponese Moyuka Uchijima (n.89), decima testa di serie delle qualificazioni.

ATP 250 Hong Kong – hard

ATP 250 Auckland – hard

WTA 250 Hobart – hard

