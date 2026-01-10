Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 10 Gennaio 2026. Bellucci e Cocciaretto al turno decisivo

10/01/2026 08:03 20 commenti
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

Mattia Bellucci ed Elisabetta Cocciaretto avanzano verso il main draw nei tornei di preparazione all’Australian Open.
Il 24enne di Busto Arsizio ha centrato il turno decisivo delle qualificazioni all’ATP 250 di Auckland. Testa di serie numero 3 delle “quali” e attuale n.73 del mondo, Bellucci ha superato con autorità Geoffrey Blancaneaux per 6-3 6-4, concedendo appena tre punti quando ha messo in campo la prima di servizio. Per un posto nel tabellone principale affronterà ora il serbo Hamad Medjedovic (n.80 ATP), che lo ha già battuto nell’unico precedente, nei quarti del Challenger di Maiorca 2023.

Buone notizie anche dal circuito femminile: Elisabetta Cocciaretto è al turno finale delle qualificazioni del WTA 250 di Hobart. La 24enne marchigiana, n.81 WTA e quarta testa di serie delle “quali”, ha sconfitto all’esordio l’australiana Jizelle Sibai per 6-4 6-2 in un match condizionato dalla pioggia. Finalista a Hobart nel 2023, Cocciaretto si giocherà l’accesso al main draw contro una tra la lettone Darja Semenistaja (n.98) e la giapponese Moyuka Uchijima (n.89), decima testa di serie delle qualificazioni.

HKG ATP 250 Hong Kong – hard
SF Musetti ITA – Rublev RUS Inizio 08:30

ATP Hong Kong
Lorenzo Musetti [1]
30
2
Andrey Rublev [3]
30
2
Mostra dettagli



NZL ATP 250 Auckland – hard
Q1 Bellucci ITA – Bautista Agut ESP 3° inc. ore 23

ATP Auckland
Mattia Bellucci [3]
6
6
Geoffrey Blancaneaux
3
4
Vincitore: Bellucci
Mostra dettagli



AUS WTA 250 Hobart – hard
Q1 Cocciaretto ITA – Sibai AUS 3 incontro dalle 01:00

WTA Hobart
Elisabetta Cocciaretto [4]
0
6
6
0
Jizelle Sibai
0
4
2
0
Vincitore: Cocciaretto
Mostra dettagli

tinapica 10-01-2026 09:00

Scritto da DuDu
Prosegue incessante la trasformazione di Rublev in Umberto Tozzi

😀

 20
DuDu 10-01-2026 08:58

Prosegue incessante la trasformazione di Rublev in Umberto Tozzi

 19
Stern 58 (Guest) 10-01-2026 08:52

@ Pikario Furioso (#4542769)

È in chiaro su supertennis

 18
Detuqueridapresencia 10-01-2026 08:47

Il pirata dà la mela avvelenata a Biancaneve

Ora forza Muso

 17
Pheanes (Guest) 10-01-2026 08:45

Scritto da Pikario Furioso
Niente streaming per Alcaraz Sinner… Non ce il liveTV, Sportplus :-((((. Se qualcuno ha un link, pf inviate…

Supertennis.

 16
Pikario Furioso 10-01-2026 08:19

Niente streaming per Alcaraz Sinner… Non ce il liveTV, Sportplus :-((((. Se qualcuno ha un link, pf inviate…

 15
angelus (Guest) 10-01-2026 07:33

spero e tifo Che Musetti VInca cosi sale al 5 posto ATP , PERCHè LO MERITA

 14
Ging89 (Guest) 10-01-2026 02:06

Federtennis: nel 2025 incassati 230 milioni, sorpassato il calcio(200)

Binaghi nel 2021 aveva promesso che il tennis avrebbe superato il calcio come ricavi e gli avete dato del pazzo
Invece tutte le sue promesse vengono mantenute anche a costo di aspettare anni

Inoltre Padel è Tennis generano un impatto economico da 8 miliardi in Italia

Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/federtennis-2025-incassati-230-milioni-sorpassato-calcio-AI7mRzW

Voi non capite quanto è importante questa notizia
A che credete servano questi soldi? Per le aragoste? Nono, si usano per finanziare i Challenger(i tornei dal 500 ATP in giù sono sempre un COSTO, per questo nessun paese vuole più I 250) che altrimenti non ci potrebbero essere in Italia e soprattutto vengono usati per finanziare i giovani più promettenti coprendo spese e tutto!
Il fatturato in crescita è LA prima ARMA per avere un futuro anche dopo Sinner.

E tutti questi soldi sono stati fatturati nonostante la morte di Supertennis che da asset è passata a costo per colpa di Sky

Brava Federazione, bravo Binaghi

La mossa successiva è finalmente avere UN SECONDO TORNEO ufficiale ATP in Italia a tempo indefinito in modo che il fatturato non cali anche dopo Sinner e l’inevitabile spostamento periodico delle FINALS e della Davis

La mossa finale sarebbe cacciare tutti quei coach talebani del “bel gioco” in Italia che insegnano ancora il rovescio ad una mano ai bambini e il serve and Volley e li fanno giocare come dei terraioli nonostante il 70% dei tornei sia sul cemento…. Ma tempo al tempo

 13
Tennisforever 09-01-2026 22:44

Musetti se vince domani,sarà no 5 lunedì .

I punti per Fritz dipendono della classifica dei giocatori.
Anche vincendo 2 partite, avrà al massimo 130 punti.

 12
Onurb (Guest) 09-01-2026 22:10

Vedo che non sono il solo che domani mattina guarda tennis vero e non l esibizione pagliacciata….e c è pure chi ci dice che siamo malati…cioè uno è sano perché invece di guardare un semifinale di un 250 con musetti rublev ,non vede l oradi vedere una farsa taroccata che non conta niente….eh già….penso ai danni che riesce a fare il potere dei mass media sul gregge…è pazzesco e deprimente allo stesso tempo

 11
Il cubo di Bublik 09-01-2026 21:49

Scritto da Andreas Seppi

Scritto da enzo
Mannaggia, alle 8 Sinner- Alcaraz, alle 8,30 Musetti-Rublev. Quale vedere? Opterò per il secondo, sicuramente carico di agonismo, negli intervalli darò un’occhiata ai due furbacchioni enzo

I due furbacchioni, mi piace

Due adorabili furbacchioni

 10
piper 09-01-2026 21:01

Scritto da Calvin

Scritto da Manu09
Onestamente, chi se ne frega dell’esibizione (dove non ci sarà partita per altro, a favore di chi mi sembra ovvio). Forza Muso

Concordo tantissimo
Poi Musetti Rublev sul duro è veramente un gran match da 50-50

Ma concordo anch’io: Forza Muso! Ma potendo scegliere a me di questa esibizione frega.

 9
Calvin (Guest) 09-01-2026 20:49

Scritto da Manu09
Onestamente, chi se ne frega dell’esibizione (dove non ci sarà partita per altro, a favore di chi mi sembra ovvio). Forza Muso

Concordo tantissimo

Poi Musetti Rublev sul duro è veramente un gran match da 50-50

 8
Andreas Seppi 09-01-2026 20:03

Scritto da Manu09
Onestamente, chi se ne frega dell’esibizione (dove non ci sarà partita per altro, a favore di chi mi sembra ovvio). Forza Muso

Concordo.

 7
Manu09 (Guest) 09-01-2026 19:34

Onestamente, chi se ne frega dell’esibizione (dove non ci sarà partita per altro, a favore di chi mi sembra ovvio). Forza Muso

 6
piper 09-01-2026 19:27

Certo che sarebbe stato meglio Muso alle 6:30, sperando che chiudesse in 2 set rapidi come oggi.

 5
piper 09-01-2026 19:24

Scritto da enzo
Mannaggia, alle 8 Sinner- Alcaraz, alle 8,30 Musetti-Rublev. Quale vedere? Opterò per il secondo, sicuramente carico di agonismo, negli intervalli darò un’occhiata ai due furbacchioni enzo

Visto che Alcaraz vs Sinner incominciano prima, guarderò loro in diretta e poi appena finita l’esibizione mi guarderò Musetti vs Rublev in differita, ovviamente senza aggiornare LT o qualsiasi altro sito che mi dia il risultato prima di averli visti perché non mi piace vedere un incontro quando conosco gia lo score.

 4
Andreas Seppi 09-01-2026 19:16

Scritto da enzo
Mannaggia, alle 8 Sinner- Alcaraz, alle 8,30 Musetti-Rublev. Quale vedere? Opterò per il secondo, sicuramente carico di agonismo, negli intervalli darò un’occhiata ai due furbacchioni enzo

I due furbacchioni, mi piace 😆

 3
Onurb (Guest) 09-01-2026 18:42

Scritto da enzo
Mannaggia, alle 8 Sinner- Alcaraz, alle 8,30 Musetti-Rublev. Quale vedere? Opterò per il secondo, sicuramente carico di agonismo, negli intervalli darò un’occhiata ai due furbacchioni enzo

Se vuoi vedere tennis vero guarda la semifinale, se vuoi vedere tennis farsa guarda l esibizione taroccata….

 2
enzo (Guest) 09-01-2026 17:43

Mannaggia, alle 8 Sinner- Alcaraz, alle 8,30 Musetti-Rublev. Quale vedere? Opterò per il secondo, sicuramente carico di agonismo, negli intervalli darò un’occhiata ai due furbacchioni enzo

 1
