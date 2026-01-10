Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 10 Gennaio 2026. Bellucci e Cocciaretto al turno decisivo

Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci ed Elisabetta Cocciaretto avanzano verso il main draw nei tornei di preparazione all’Australian Open.
Il 24enne di Busto Arsizio ha centrato il turno decisivo delle qualificazioni all’ATP 250 di Auckland. Testa di serie numero 3 delle “quali” e attuale n.73 del mondo, Bellucci ha superato con autorità Geoffrey Blancaneaux per 6-3 6-4, concedendo appena tre punti quando ha messo in campo la prima di servizio. Per un posto nel tabellone principale affronterà ora il serbo Hamad Medjedovic (n.80 ATP), che lo ha già battuto nell’unico precedente, nei quarti del Challenger di Maiorca 2023.
Buone notizie anche dal circuito femminile: Elisabetta Cocciaretto è al turno finale delle qualificazioni del WTA 250 di Hobart. La 24enne marchigiana, n.81 WTA e quarta testa di serie delle “quali”, ha sconfitto all’esordio l’australiana Jizelle Sibai per 6-4 6-2 in un match condizionato dalla pioggia. Finalista a Hobart nel 2023, Cocciaretto si giocherà l’accesso al main draw contro una tra la lettone Darja Semenistaja (n.98) e la giapponese Moyuka Uchijima (n.89), decima testa di serie delle qualificazioni.
😀
Prosegue incessante la trasformazione di Rublev in Umberto Tozzi
@ Pikario Furioso (#4542769)
È in chiaro su supertennis
Il pirata dà la mela avvelenata a Biancaneve
Ora forza Muso
Supertennis.
Niente streaming per Alcaraz Sinner… Non ce il liveTV, Sportplus :-((((. Se qualcuno ha un link, pf inviate…
spero e tifo Che Musetti VInca cosi sale al 5 posto ATP , PERCHè LO MERITA
Federtennis: nel 2025 incassati 230 milioni, sorpassato il calcio(200)
Binaghi nel 2021 aveva promesso che il tennis avrebbe superato il calcio come ricavi e gli avete dato del pazzo
Invece tutte le sue promesse vengono mantenute anche a costo di aspettare anni
Inoltre Padel è Tennis generano un impatto economico da 8 miliardi in Italia
Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/federtennis-2025-incassati-230-milioni-sorpassato-calcio-AI7mRzW
Voi non capite quanto è importante questa notizia
A che credete servano questi soldi? Per le aragoste? Nono, si usano per finanziare i Challenger(i tornei dal 500 ATP in giù sono sempre un COSTO, per questo nessun paese vuole più I 250) che altrimenti non ci potrebbero essere in Italia e soprattutto vengono usati per finanziare i giovani più promettenti coprendo spese e tutto!
Il fatturato in crescita è LA prima ARMA per avere un futuro anche dopo Sinner.
E tutti questi soldi sono stati fatturati nonostante la morte di Supertennis che da asset è passata a costo per colpa di Sky
Brava Federazione, bravo Binaghi
La mossa successiva è finalmente avere UN SECONDO TORNEO ufficiale ATP in Italia a tempo indefinito in modo che il fatturato non cali anche dopo Sinner e l’inevitabile spostamento periodico delle FINALS e della Davis
La mossa finale sarebbe cacciare tutti quei coach talebani del “bel gioco” in Italia che insegnano ancora il rovescio ad una mano ai bambini e il serve and Volley e li fanno giocare come dei terraioli nonostante il 70% dei tornei sia sul cemento…. Ma tempo al tempo
Musetti se vince domani,sarà no 5 lunedì .
I punti per Fritz dipendono della classifica dei giocatori.
Anche vincendo 2 partite, avrà al massimo 130 punti.
Vedo che non sono il solo che domani mattina guarda tennis vero e non l esibizione pagliacciata….e c è pure chi ci dice che siamo malati…cioè uno è sano perché invece di guardare un semifinale di un 250 con musetti rublev ,non vede l oradi vedere una farsa taroccata che non conta niente….eh già….penso ai danni che riesce a fare il potere dei mass media sul gregge…è pazzesco e deprimente allo stesso tempo
Due adorabili furbacchioni
Ma concordo anch’io: Forza Muso! Ma potendo scegliere a me di questa esibizione frega.
Concordo tantissimo
Poi Musetti Rublev sul duro è veramente un gran match da 50-50
Concordo.
Onestamente, chi se ne frega dell’esibizione (dove non ci sarà partita per altro, a favore di chi mi sembra ovvio). Forza Muso
Certo che sarebbe stato meglio Muso alle 6:30, sperando che chiudesse in 2 set rapidi come oggi.
Visto che Alcaraz vs Sinner incominciano prima, guarderò loro in diretta e poi appena finita l’esibizione mi guarderò Musetti vs Rublev in differita, ovviamente senza aggiornare LT o qualsiasi altro sito che mi dia il risultato prima di averli visti perché non mi piace vedere un incontro quando conosco gia lo score.
I due furbacchioni, mi piace 😆
Se vuoi vedere tennis vero guarda la semifinale, se vuoi vedere tennis farsa guarda l esibizione taroccata….
Mannaggia, alle 8 Sinner- Alcaraz, alle 8,30 Musetti-Rublev. Quale vedere? Opterò per il secondo, sicuramente carico di agonismo, negli intervalli darò un’occhiata ai due furbacchioni enzo