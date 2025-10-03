Shanghai 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
03/10/2025 00:24 Nessun commento
WTA 1000 – Beijing, China (cemento all’aperto) – Quarti di Finale
03/10/25 – 07:00
🇸🇰 T. Mihalikova / 🇬🇧 O. Nicholls vs 🇹🇼 S. Hsieh / 🇱🇻 J. Ostapenko
Il match deve ancora iniziare
03/10/25 – 09:00
🇬🇧 S. Kartal vs 🇨🇿 L. Noskova
Il match deve ancora iniziare
03/10/25 – 12:00
🇺🇸 E. Navarro vs 🇺🇸 J. Pegula
Il match deve ancora iniziare
