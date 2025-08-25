US Open GS | Hard | $80412800 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: la situazione di questa settimana. +17 per Tyra Caterina Grant
25/08/2025 08:32 1 commento
Classifica Wta Entry System Singolo (25-08-2025)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4116
Punti
19
Tornei
57
Best: 46
▼
-1
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
1068
Punti
28
Tornei
85
Best: 29
▲
2
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
870
Punti
26
Tornei
145
Best: 99
▲
4
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
484
Punti
29
Tornei
165
Best: 165
▲
2
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
433
Punti
23
Tornei
232
Best: 232
▲
17
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
306
Punti
18
Tornei
249
Best: 249
▲
3
Giorgia Pedone
ITA, 0
293
Punti
26
Tornei
254
Best: 225
▲
4
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
282
Punti
22
Tornei
256
Best: 242
▲
3
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
279
Punti
27
Tornei
280
Best: 256
▼
-2
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
248
Punti
32
Tornei
285
Best: 18
▼
-2
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
245
Punti
11
Tornei
290
Best: 5
▲
1
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
240
Punti
12
Tornei
299
Best: 292
--
0
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
233
Punti
25
Tornei
326
Best: 205
▲
8
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
201
Punti
22
Tornei
356
Best: 322
▲
57
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
169
Punti
21
Tornei
381
Best: 305
▲
4
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
152
Punti
11
Tornei
389
Best: 389
▲
6
Samira De Stefano
ITA, 0
145
Punti
16
Tornei
395
Best: 395
▲
3
Federica Urgesi
ITA, 0
142
Punti
25
Tornei
405
Best: 405
--
0
Diletta Cherubini
ITA, 0
138
Punti
27
Tornei
415
Best: 310
▼
-14
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
131
Punti
14
Tornei
426
Best: 426
▲
1
Matilde Paoletti
ITA, 0
126
Punti
11
Tornei
432
Best: 432
--
0
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
124
Punti
24
Tornei
456
Best: 456
--
0
Camilla Zanolini
ITA, 0
114
Punti
18
Tornei
471
Best: 471
--
0
Vittoria Paganetti
ITA, 0
108
Punti
16
Tornei
483
Best: 483
▲
9
Alessandra Mazzola
ITA, 0
104
Punti
18
Tornei
497
Best: 318
▲
4
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
99
Punti
13
Tornei
513
Best: 513
▼
-2
Noemi Basiletti
ITA, 0
95
Punti
14
Tornei
514
Best: 514
▼
-2
Beatrice Ricci
ITA, 0
95
Punti
15
Tornei
530
Best: 487
--
0
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
90
Punti
20
Tornei
531
Best: 531
▲
22
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
90
Punti
15
Tornei
538
Best: 538
▼
-22
Arianna Zucchini
ITA, 0
88
Punti
15
Tornei
559
Best: 380
▲
3
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
82
Punti
17
Tornei
579
Best: 579
▲
9
Francesca Pace
ITA, 0
76
Punti
16
Tornei
588
Best: 588
▲
8
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
74
Punti
15
Tornei
619
Best: 143
▲
3
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
67
Punti
12
Tornei
691
Best: 691
--
0
Laura Mair
ITA, 0
54
Punti
12
Tornei
711
Best: 515
▲
105
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
50
Punti
14
Tornei
717
Best: 717
▲
2
Camilla Gennaro
ITA, 0
50
Punti
14
Tornei
723
Best: 723
--
0
Isabella Maria Serban
ITA, 0
49
Punti
10
Tornei
741
Best: 698
▲
1
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
47
Punti
15
Tornei
747
Best: 192
▲
1
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
45
Punti
10
Tornei
769
Best: 660
▼
-4
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
43
Punti
15
Tornei
782
Best: 782
▼
-5
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
40
Punti
11
Tornei
807
Best: 806
▲
24
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
37
Punti
12
Tornei
809
Best: 627
▼
-3
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
37
Punti
14
Tornei
827
Best: 827
▲
43
Viola Turini
ITA, 0
34
Punti
14
Tornei
837
Best: 837
--
0
Lara Pfeifer
ITA, 0
33
Punti
10
Tornei
839
Best: 347
▲
1
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
32
Punti
11
Tornei
890
Best: 890
▲
8
Noemi Maines
ITA, 0
28
Punti
15
Tornei
923
Best: 923
▲
27
Maddalena Giordano
ITA, 0
24
Punti
13
Tornei
947
Best: 947
▲
8
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
954
Best: 954
▼
-10
Denise Valente
ITA, 0
22
Punti
7
Tornei
960
Best: 960
▲
4
Carlotta Moccia
ITA, 0
22
Punti
11
Tornei
972
Best: 972
▲
8
Gaia Maduzzi
ITA, 0
20
Punti
5
Tornei
1002
Best: 1002
▲
2
Beatrice Stagno
ITA, 0
19
Punti
7
Tornei
1006
Best: 1006
▲
6
Lavinia Luciano
ITA, 0
19
Punti
10
Tornei
1011
Best: 1011
▲
6
Eleonora Alvisi
ITA, 0
18
Punti
9
Tornei
1098
Best: 1071
▲
2
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
14
Punti
6
Tornei
1147
Best: 1147
▲
5
Matilde Mariani
ITA, 0
12
Punti
4
Tornei
1151
Best: 1151
▲
7
Giulia Paterno
ITA, 0
12
Punti
6
Tornei
1179
Best: 1179
▲
4
Lucrezia Musetti
ITA, 0
11
Punti
6
Tornei
1235
Best: 1235
▲
6
Barbara Dessolis
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1254
Best: 1254
▲
3
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
8
Punti
3
Tornei
1268
Best: 1268
▼
-1
Chiara Girelli
ITA, 0
8
Punti
5
Tornei
1268
Best: 1268
▼
-1
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
8
Punti
5
Tornei
1282
Best: 1282
▲
5
Sara Milanese
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1284
Best: 1284
▲
7
Angelica Sara
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1300
Best: 821
▼
-28
Irene Lavino
ITA, 11-10-1998
7
Punti
5
Tornei
1314
Best: 1314
▲
2
Caterina Odorizzi
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1347
Best: 1347
--
0
Chiara Fornasieri
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1357
Best: 1229
▲
1
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
5
Punti
3
Tornei
1357
Best: 1357
▲
1
Carola Cavelli
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1450
Best: 1450
▲
1
Noemi La Cagnina
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1450
Best: 1450
▲
1
Sofia Avataneo
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1450
Best: 1450
▲
1
Marcella Dessolis
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1450
Best: 1450
▲
1
Micol Salvadori
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane, Tyra Caterina Grant
1 commento
Forza Tyra, le quali degli AO sono alla portata