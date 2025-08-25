US Open GS | Hard | $80412800 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: La situazione di questa settimana. -11 per Lorenzo Sonego
25/08/2025 08:23 5 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (25-08-2025)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
11480
Punti
17
Tornei
10
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3205
Punti
20
Tornei
26
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2040
Punti
28
Tornei
34
Best: 34
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1379
Punti
34
Tornei
46
Best: 35
▼
-11
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1090
Punti
29
Tornei
52
Best: 6
--
0
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
975
Punti
20
Tornei
64
Best: 29
▼
-2
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
915
Punti
24
Tornei
65
Best: 63
▼
-2
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
914
Punti
31
Tornei
86
Best: 67
▼
-3
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
755
Punti
29
Tornei
120
Best: 118
▲
1
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
524
Punti
22
Tornei
130
Best: 125
▲
1
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
486
Punti
23
Tornei
141
Best: 128
▲
1
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
452
Punti
24
Tornei
155
Best: 149
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
364
Punti
28
Tornei
208
Best: 60
▲
4
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
259
Punti
21
Tornei
210
Best: 210
▲
6
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
257
Punti
23
Tornei
260
Best: 260
--
0
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
209
Punti
16
Tornei
279
Best: 16
▲
5
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
190
Punti
18
Tornei
296
Best: 127
▲
44
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
172
Punti
34
Tornei
308
Best: 128
▼
-2
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
163
Punti
5
Tornei
345
Best: 345
▲
1
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
143
Punti
24
Tornei
366
Best: 357
▼
-9
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
136
Punti
26
Tornei
369
Best: 183
▼
-8
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
135
Punti
29
Tornei
371
Best: 309
▼
-6
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
133
Punti
21
Tornei
377
Best: 332
▼
-4
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
132
Punti
25
Tornei
378
Best: 368
▼
-4
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
132
Punti
37
Tornei
381
Best: 358
▼
-5
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
130
Punti
26
Tornei
403
Best: 108
▲
30
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
121
Punti
28
Tornei
407
Best: 372
▼
-8
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
119
Punti
24
Tornei
416
Best: 397
▼
-2
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
115
Punti
30
Tornei
432
Best: 315
▼
-2
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
106
Punti
22
Tornei
465
Best: 426
▼
-39
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
92
Punti
24
Tornei
472
Best: 402
▼
-2
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
90
Punti
26
Tornei
479
Best: 437
▲
6
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
88
Punti
26
Tornei
492
Best: 489
▼
-3
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
84
Punti
22
Tornei
509
Best: 285
▼
-6
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
80
Punti
27
Tornei
512
Best: 512
▲
1
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
79
Punti
24
Tornei
518
Best: 509
▼
-7
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
76
Punti
17
Tornei
523
Best: 523
▲
25
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
75
Punti
16
Tornei
531
Best: 439
▼
-5
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
73
Punti
19
Tornei
532
Best: 503
▼
-5
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
73
Punti
19
Tornei
533
Best: 456
▼
-5
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
73
Punti
21
Tornei
553
Best: 443
▼
-4
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
68
Punti
24
Tornei
563
Best: 561
▼
-2
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
66
Punti
20
Tornei
564
Best: 525
▼
-1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
66
Punti
23
Tornei
590
Best: 523
▼
-2
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
61
Punti
19
Tornei
597
Best: 62
▼
-1
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
59
Punti
11
Tornei
600
Best: 387
▼
-1
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
58
Punti
21
Tornei
620
Best: 620
▼
-3
Pierluigi Basile
ITA, 0
54
Punti
8
Tornei
628
Best: 575
▲
1
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
54
Punti
28
Tornei
640
Best: 638
▼
-2
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
51
Punti
10
Tornei
646
Best: 540
▼
-5
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
23
Tornei
649
Best: 642
▼
-7
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
51
Punti
28
Tornei
707
Best: 605
▲
4
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
42
Punti
27
Tornei
709
Best: 439
▲
3
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
41
Punti
17
Tornei
713
Best: 403
▲
2
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
41
Punti
23
Tornei
740
Best: 709
▼
-1
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
38
Punti
26
Tornei
742
Best: 739
▲
11
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
37
Punti
12
Tornei
748
Best: 746
▼
-2
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
37
Punti
26
Tornei
749
Best: 732
▲
12
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
37
Punti
29
Tornei
764
Best: 758
▼
-6
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
35
Punti
21
Tornei
767
Best: 764
▼
-3
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
34
Punti
6
Tornei
769
Best: 121
▼
-3
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
34
Punti
12
Tornei
786
Best: 640
▲
34
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
32
Punti
26
Tornei
799
Best: 799
▲
85
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
31
Punti
22
Tornei
836
Best: 834
▲
12
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
27
Punti
26
Tornei
889
Best: 887
▼
-2
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
23
Punti
25
Tornei
890
Best: 784
▼
-58
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
23
Punti
27
Tornei
896
Best: 896
--
0
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
22
Punti
20
Tornei
901
Best: 827
▼
-1
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
23
Tornei
902
Best: 377
▼
-1
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
22
Punti
24
Tornei
920
Best: 920
▲
7
Matteo Covato
ITA, 0
20
Punti
23
Tornei
941
Best: 906
▼
-2
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
18
Punti
16
Tornei
954
Best: 938
--
0
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
17
Punti
14
Tornei
957
Best: 906
▼
-12
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
17
Punti
23
Tornei
958
Best: 912
--
0
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
17
Punti
26
Tornei
959
Best: 959
▲
53
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
17
Punti
28
Tornei
974
Best: 942
▲
4
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
16
Punti
15
Tornei
988
Best: 902
▼
-65
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
15
Punti
7
Tornei
991
Best: 910
▼
-22
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
15
Punti
9
Tornei
1022
Best: 999
▼
-23
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
14
Punti
16
Tornei
1046
Best: 1038
▲
4
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 01-01-1900
12
Punti
7
Tornei
1074
Best: 1040
▲
3
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
11
Punti
5
Tornei
1083
Best: 1038
▼
-23
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
11
Punti
12
Tornei
1091
Best: 599
▲
3
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
11
Punti
15
Tornei
1101
Best: 739
▼
-96
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
11
Punti
19
Tornei
1102
Best: 1064
▲
2
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
11
Punti
20
Tornei
1109
Best: 812
▲
1
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
11
Punti
25
Tornei
1110
Best: 1110
▲
1
Leonardo Primucci
ITA, 01-01-1900
10
Punti
3
Tornei
1133
Best: 1042
--
0
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
10
Punti
18
Tornei
1142
Best: 1142
▲
2
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1163
Best: 1163
▲
87
Samuele Seghetti
ITA, 0
9
Punti
19
Tornei
1206
Best: 1206
▲
3
Lorenzo Angelini
ITA, 0
8
Punti
19
Tornei
1219
Best: 1002
▼
-34
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
7
Punti
6
Tornei
1225
Best: 1225
--
0
Filippo Alberti
ITA, 0
7
Punti
8
Tornei
1235
Best: 1235
▲
1
Andrea De Marchi
ITA, 01-01-1900
7
Punti
11
Tornei
1236
Best: 1236
▲
1
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
7
Punti
11
Tornei
1244
Best: 1090
▼
-4
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
7
Punti
15
Tornei
1247
Best: 1156
▼
-2
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
7
Punti
16
Tornei
1264
Best: 873
--
0
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
6
Punti
6
Tornei
1288
Best: 1095
▼
-81
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
6
Punti
15
Tornei
1291
Best: 1291
▲
8
Maximilian Figl
ITA, 0
6
Punti
17
Tornei
1293
Best: 756
▲
8
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
6
Punti
18
Tornei
1314
Best: 1314
▲
5
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1327
Best: 1327
▲
8
Edoardo Zanada
ITA, 0
5
Punti
7
Tornei
1353
Best: 1353
▲
7
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1354
Best: 1354
▲
7
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1360
Best: 1231
▼
-68
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
5
Punti
13
Tornei
1363
Best: 1071
▲
7
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
5
Punti
14
Tornei
1365
Best: 1037
▲
3
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
15
Tornei
1388
Best: 1388
▲
10
Gilberto Ravasio
ITA, 0
4
Punti
3
Tornei
1400
Best: 1400
▼
-140
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1400
Best: 309
▲
6
Julian Ocleppo
ITA, 01-08-1997
4
Punti
4
Tornei
1412
Best: 800
▲
8
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
4
Punti
5
Tornei
1416
Best: 223
▲
6
Edoardo Lavagno
ITA, 27-07-1998
4
Punti
5
Tornei
1434
Best: 1434
▲
3
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
4
Punti
7
Tornei
1434
Best: 1154
▲
305
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
4
Punti
7
Tornei
1467
Best: 1467
▲
3
Gabriele Volpi
ITA, 0
4
Punti
11
Tornei
1479
Best: 1479
▼
-1
Filippo Mazzola
ITA, 0
4
Punti
14
Tornei
1481
Best: 1481
▲
1
Alessandro Battiston
ITA, 0
4
Punti
15
Tornei
1485
Best: 934
--
0
Alessandro Giannessi
ITA, 30-05-1990
3
Punti
1
Tornei
1485
Best: 1458
--
0
Benito Massacri
ITA, 27-06-2003
3
Punti
1
Tornei
1508
Best: 1508
▲
484
Vito Dell\'Elba
ITA, 06-02-1999
3
Punti
3
Tornei
1537
Best: 854
▲
16
Stefano Reitano
ITA, 21-07-1997
3
Punti
5
Tornei
1540
Best: 1540
▲
1
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1592
Best: 1215
▼
-4
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
3
Punti
10
Tornei
1601
Best: 1601
▼
-2
Simone Agostini
ITA, 0
3
Punti
11
Tornei
1605
Best: 1605
▲
4
Nicolo Toffanin
ITA, 0
3
Punti
13
Tornei
1627
Best: 1048
▲
2
Elio Jose Ribeiro Lago
ITA, 31-12-1997
2
Punti
2
Tornei
1659
Best: 1614
▲
3
William Mirarchi
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1659
Best: 1659
▲
3
Alberto Morolli
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1667
Best: 1667
▲
2
Leonardo Angeloni
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1667
Best: 1667
▲
2
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1693
Best: 1693
▼
-1
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1699
Best: 1699
--
0
Sebastiano Cocola
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1719
Best: 1719
▲
5
Lorenzo Comino
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1719
Best: 1214
▲
5
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
2
Punti
5
Tornei
1738
Best: 1667
▲
1
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
2
Punti
6
Tornei
1738
Best: 1738
▲
1
Federico Valle
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1750
Best: 1499
▼
-1
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1750
Best: 1750
▼
-1
Ludovico Vaccari
ITA, 0
2
Punti
7
Tornei
1754
Best: 1453
▼
-1
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
2
Punti
7
Tornei
1766
Best: 1766
▼
-1
Andrea Motta
ITA, 0
2
Punti
8
Tornei
1766
Best: 1705
▼
-1
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
8
Tornei
1801
Best: 1772
▲
1
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1801
Best: 1764
▲
1
Edoardo Santoni
ITA, 14-06-2005
1
Punti
1
Tornei
1801
Best: 1519
▲
1
Leonardo Taddia
ITA, 29-01-2000
1
Punti
1
Tornei
1801
Best: 1756
▲
1
Nicola Vidal
ITA, 05-03-1999
1
Punti
1
Tornei
1899
Best: 1899
▼
-97
Cosimo Banti
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1899
Best: 76
▼
-9
Salvatore Caruso
ITA, 15-12-1992
1
Punti
2
Tornei
1899
Best: 522
▼
-9
Gianluca Di Nicola
ITA, 07-12-1995
1
Punti
2
Tornei
1899
Best: 1642
▼
-9
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
1
Punti
2
Tornei
1899
Best: 1899
▼
-9
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1899
Best: 1899
▼
-390
Luca Giacomini
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1996
Best: 1996
▼
-4
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
1996
Best: 1996
▼
-4
Filippo Callerio
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
1996
Best: 1996
▼
-297
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
1996
Best: 1992
▼
-4
Michele Mecarelli
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
1996
Best: 1996
▼
-4
Mattia Nannelli
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2065
Best: 2053
▼
-6
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2065
Best: 1756
▼
-73
Cristian Campese
ITA, 19-06-2002
1
Punti
4
Tornei
2065
Best: 1342
▼
-6
Gian Matias Di Natale
ITA, 30-10-1997
1
Punti
4
Tornei
2065
Best: 2065
▼
-6
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2114
Best: 1170
▼
-4
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
1
Punti
5
Tornei
2114
Best: 2114
▼
-55
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2134
Best: 1845
▼
-4
Federico Garbero
ITA, 01-01-1900
1
Punti
6
Tornei
2134
Best: 2134
▼
-4
Silvio Mencaglia
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2147
Best: 1006
▼
-382
Giovanni Calvano
ITA, 29-01-1998
1
Punti
7
Tornei
2147
Best: 2147
▲
13
Nicola Rispoli
ITA, 0
1
Punti
7
Tornei
2185
Best: 1588
▼
-5
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
1
Punti
11
Tornei
5 commenti
Non è una cosa che riescono a modificare, penso per via di qualche bug nel sistema
@REDAZIONE: best di Sonego il #21
Sinner deve vincere gli US Open per difendere il #1 e io spero proprio che finisca così…
Poi spero in un grande torneo di Muso, a difesa della Top-10 e nella rincorsa alle Finals di Torino, dove potrebbe esaltarsi e quindi dare un grande spettacolo al pubblico italiano!
E un applauso a Stetone che è quasi ritornato in top 200
Un plauso a Giustino che non si arrende e ritorna in top 300
Forza Just-In