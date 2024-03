Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 9. Danielle Collins in semifinale alla sua ultima stagione da professionista (Video)

Danielle Collins, ex top 10 mondiale e attualmente 53ª nel ranking mondiale, si è assicurata questo mercoledì il suo ritorno alle semifinali del WTA 1000 di Miami, negli Stati Uniti, sei anni dopo aver giocato a Key Biscayne quelle che fino ad oggi erano state le sue uniche ‘semifinali’ in eventi di questa categoria.

L’americana, che sta disputando l’ultima stagione della sua carriera, continua a mostrarsi a un livello straordinario e nei quarti di finale ha sconfitto la francese Caroline Garcia, 27ª nel ranking, con il punteggio di 6-3 6-2, in un incontro che ha dominato completamente e nel quale non ha affrontato alcuna palla break. Nelle semifinali di giovedì, Collins attende la connazionale Jessica Pegula o la russa Ekaterina Alexandrova.

WTA Miami Caroline Garcia [23] Caroline Garcia [23] 0 3 2 0 Danielle Collins Danielle Collins 0 6 6 0 Vincitore: Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Caroline Garcia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Danielle Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Danielle Collins 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Danielle Collins 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Caroline Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Tomas Machac vs [2] Jannik Sinner (non prima ore: 20:00)



ATP Miami Tomas Machac Tomas Machac 4 2 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 T. Machac 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-4 → 1-5 T. Machac 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Machac 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Machac 0-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 T. Machac 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 2-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 T. Machac 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. [14] Ekaterina Alexandrova vs [5] Jessica Pegula (non prima ore: 00:00)



WTA Miami Ekaterina Alexandrova [14] • Ekaterina Alexandrova [14] 30 2 Jessica Pegula [5] Jessica Pegula [5] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 2-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [22] Nicolas Jarry vs [3] Daniil Medvedev (non prima ore: 01:30)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer



ATP Miami Marcel Granollers / Horacio Zeballos [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [4] 7 3 12 Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer 6 6 10 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 M. Granollers / Zeballos 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8 8-8 8-9 9-9 10-9 10-10 11-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Glasspool / Rojer 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 L. Glasspool / Rojer 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 4-4 → 4-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Glasspool / Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Marcelo Melo / Edouard Roger-Vasselin vs [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek (non prima ore: 20:00)



ATP Miami Marcelo Melo / Edouard Roger-Vasselin Marcelo Melo / Edouard Roger-Vasselin 6 6 Ivan Dodig / Austin Krajicek [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek [2] 7 7 Vincitore: Dodig / Krajicek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Melo / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Melo / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Melo / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 M. Melo / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Melo / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 1-0 → 1-1 M. Melo / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 df 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 M. Melo / Roger-Vasselin 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Melo / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 M. Melo / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 M. Melo / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 2-2 → 3-2 M. Melo / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 1-2 → 2-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Melo / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. [WC] Ashlyn Krueger / Sloane Stephens vs [2] Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe



WTA Miami Ashlyn Krueger / Sloane Stephens Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 3 6 4 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [2] Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [2] 6 4 10 Vincitore: Dabrowski / Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 4-10 0-1 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 6-2 7-2 7-3 7-4 8-4 9-4 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-5 → 2-5 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. [OSE] Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva vs [OSE] Sara Errani / Jasmine Paolini (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare