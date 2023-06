Svitolina critica Sabalenka: “Osaka fu multata per aver saltato la press conference, le regole dovrebbero essere uguali per tutti”

Elina Svitolina ha criticato Aryna Sabalenka, e il torneo, nella press conference seguente all’incontro tra le due, vinto dalla bielorussa in due set. Il punto sottolineato dalla giocatrice ucraina non è la mancata stretta di mano (ampiamente annunciata nei giorni precedenti) o i fischi ricevuti dal pubblico per la sua scelta, ma sul mancato rispetto delle regole relative alla presenza obbligatoria dei giocatori alle press conference. Infatti Sabalenka, “non sentendosi sicura” di fronte alla stampa, ha ottenuto la possibilità di disertare per due volte l’appuntamento con i giornalisti, senza subire alcuna conseguenza.

“Penso che le regole dovrebbero essere uguali per tutti” sottolinea Svitolina. “Come, ad esempio, perché Naomi è stata multata l’ultima volta per aver saltato la conferenza stampa e questa volta non c’è multa per la giocatrice che salta la conferenza stampa? Se non ci fosse stata una multa per Naomi, forse sarebbe diverso, ma, dovrebbe essere uguale per ogni situazione. Sì, io ho avuto difficoltà, anche con la domanda su Novak, sulla sua dichiarazione sul Kosovo. Ma non scapperò. Ho la mia posizione forte e sono esplicita al riguardo. Non cercherò di conquistare l’approvazione della gente tradendo la mia forte convinzione e la mia posizione forte per il mio paese”.

Le parole di Elina sono arrivate prima di quelle di Aryna, che oggi ha invece presenziato la canonica press conference. Questi due estratti delle parole pronunciate dalla campionessa agli scorsi Australian Open: “L’altro giorno durante le domande dei cronisti ho sentito una mancanza di rispetto. Mi sentivo come se un giornalista stesse cercando di mettermi le parole in bocca. Non mi sentivo a mio agio. Questo è solo il modo in cui mi sentivo. Sì. Questo è tutto”.

Aryna crede che aver saltato due press conference sia stata una decisione giusta: “No, non mi pento della decisione. Ho sentito che mi è stato mancato di rispetto, e mi sono sentita davvero male. Voglio dire, è un Grand Slam, c’è abbastanza pressione da gestire, e ho solo cercato di concentrarmi su me stessa, sul mio gioco. Spero davvero che voi mi capirete, i miei sentimenti. Sapete che rispetto davvero tutti voi e mi apro sempre. Potete chiedere quello che volete, avrete tutte le informazioni. Ma nell’ultima conferenza stampa, mi sono sentita come se tutto fosse diventato uno show televisivo politico, e non sono un esperta di politica. Sono solo una giocatrice di tennis. Devo solo fare un passo indietro e concentrarmi solo sul mio tennis e sul mio gioco. Mi sento bene per averlo fatto e mi dispiace per voi che non avete avuto la possibilità di parlare con me. Ma io sono qui oggi, e sono pronta a dare risposte per ogni domanda”.

Confermiamo che la maggior parte delle domande fatte oggi a Sabalenka non riguardavano la partita, il torneo, il suo gioco, ma la situazione politica, la vicinanza o meno al suo presidente Lukashenko, il supporto o meno alla guerra. Domande che preferiamo non riproporre.

