ATP 250 Napoli, Anversa e Stoccolma: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. A Napoli out Sonego e Nardi. L’umidità interrompe ancora gli incontri. Si riparte domani

Fuori Lorenzo Sonego nel primo turno del torneo ATP 250 di Napoli. Il 27enne torinese, n.50 del ranking, vincitore un paio di settimane fa a Metz del suo terzo titolo ATP, è stato sconfitto dall’argentino Sebastian Baez, n.37 ATP e sesta testa di serie con il risultato di 75 76.

ATP 250 Napoli (Italia) – 1° Turno, cemento

ATP Naples Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 6 6 Nicolas Jarry Nicolas Jarry 4 4 Vincitore: Carballes Baena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 R. Carballes Baena 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 R. Carballes Baena 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-0 → 2-1 R. Carballes Baena 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 N. Jarry 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0

1. Roberto Carballes Baenavs [Q] Nicolas Jarry

2. [6] Sebastian Baez vs Lorenzo Sonego



ATP Naples Sebastian Baez [6] Sebastian Baez [6] 7 7 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 5 6 Vincitore: Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6-6 → 7-6 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 S. Baez 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 ace 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Baez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Baez 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 2-1 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [WC] Luca Nardi vs Corentin Moutet



ATP Naples Luca Nardi Luca Nardi 7 6 2 Corentin Moutet Corentin Moutet 6 7 6 Vincitore: Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Nardi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 1-3 → 1-4 L. Nardi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Moutet 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 C. Moutet 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 4-5 → 5-5 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Nardi 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Moutet 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 L. Nardi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. Marton Fucsovics vs [Q] Zhizhen Zhang



ATP Naples Marton Fucsovics • Marton Fucsovics 0 4 2 Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Fucsovics 2-2 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 M. Fucsovics 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Fucsovics 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

5. Hugo Grenier vs Fabio Fognini



Il match deve ancora iniziare

Campo D’Avalos – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. Laslo Djere vs [Q] Borna Gojo



ATP Naples Laslo Djere Laslo Djere 0 6 5 Borna Gojo • Borna Gojo 0 4 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Gojo 5-5 L. Djere 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 B. Gojo 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 L. Djere 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Gojo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Gojo 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Djere 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 5-3 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 B. Gojo 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 2-2 → 3-2 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 B. Gojo 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Mackenzie McDonald vs [Q] Francesco Passaro



Il match deve ancora iniziare

TC Pozzuoli Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Francisco Cabral / Jamie Murray



ATP Naples Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 6 6 Francisco Cabral / Jamie Murray Francisco Cabral / Jamie Murray 3 1 Vincitore: Doumbia / Reboul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Cabral / Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-1 → 6-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 F. Cabral / Murray 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 3-1 → 4-1 S. Doumbia / Reboul 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 F. Cabral / Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Cabral / Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 F. Cabral / Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 F. Cabral / Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Doumbia / Reboul 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Cabral / Murray 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 F. Cabral / Murray 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs Pedro Martinez / Bernabe Zapata Miralles



ATP Naples Ivan Dodig / Austin Krajicek [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek [1] 6 6 Pedro Martinez / Bernabe Zapata Miralles Pedro Martinez / Bernabe Zapata Miralles 3 2 Vincitore: Dodig / Krajicek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 P. Martinez / Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 P. Martinez / Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 2-1 → 3-1 P. Martinez / Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 P. Martinez / Zapata Miralles 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Dodig / Krajicek 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Martinez / Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 4-3 → 5-3 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-3 → 4-3 P. Martinez / Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 I. Dodig / Krajicek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 P. Martinez / Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 P. Martinez / Zapata Miralles 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Daniel Elahi Galan / Albert Ramos-Vinolas vs Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori (non prima ore: 16:00)



ATP Naples Daniel Elahi Galan / Albert Ramos-Vinolas Daniel Elahi Galan / Albert Ramos-Vinolas 5 2 Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori 7 6 Vincitore: Sonego / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Elahi Galan / Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 D. Elahi Galan / Ramos-Vinolas 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Elahi Galan / Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 L. Sonego / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 D. Elahi Galan / Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Sonego / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Elahi Galan / Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-5 → 5-6 D. Elahi Galan / Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Elahi Galan / Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 L. Sonego / Vavassori 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 4-2 → 4-3 D. Elahi Galan / Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 L. Sonego / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 D. Elahi Galan / Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Sonego / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-2 → 1-2 D. Elahi Galan / Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 0-1 → 0-2 L. Sonego / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

TC Pozzuoli Court 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Pedro Cachin / Roberto Carballes Baena vs [WC] Stefano Napolitano / Andrea Pellegrino



ATP Naples Pedro Cachin / Roberto Carballes Baena Pedro Cachin / Roberto Carballes Baena 4 6 10 Stefano Napolitano / Andrea Pellegrino Stefano Napolitano / Andrea Pellegrino 6 4 5 Vincitore: Cachin / Carballes Baena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 S. Napolitano / Pellegrino 1-0 P. Cachin / Carballes Baena 1-0 2-0 3-0 3-1 4-1 df 4-2 5-2 5-3 ace 6-3 7-3 7-4 8-4 df 8-5 9-5 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Cachin / Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 S. Napolitano / Pellegrino 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 P. Cachin / Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 3-4 → 4-4 S. Napolitano / Pellegrino 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Cachin / Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 S. Napolitano / Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 P. Cachin / Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Napolitano / Pellegrino 15-0 15-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Cachin / Carballes Baena 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Napolitano / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Cachin / Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 S. Napolitano / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 P. Cachin / Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 S. Napolitano / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 P. Cachin / Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Napolitano / Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 P. Cachin / Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Napolitano / Pellegrino 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 P. Cachin / Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Napolitano / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP Stockholm Aslan Karatsev Aslan Karatsev 7 3 4 Cameron Norrie [2] Cameron Norrie [2] 6 6 6 Vincitore: Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 C. Norrie 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-2 → 4-3 C. Norrie 0-15 0-30 df 0-40 3-2 → 4-2 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-5 → 3-5 C. Norrie 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Karatsev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-1 → 2-2 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 ace 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 C. Norrie 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 5-6 → 6-6 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-5 → 5-5 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 C. Norrie 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Karatsev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Norrie 15-0 15-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 C. Norrie 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

1. Aslan Karatsev vs [2] Cameron Norrie

2. [Q] Antoine Bellier vs [4] Denis Shapovalov



ATP Stockholm Antoine Bellier Antoine Bellier 4 5 Denis Shapovalov [4] Denis Shapovalov [4] 6 7 Vincitore: Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 A. Bellier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Bellier 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace ace 4-3 → 4-4 A. Bellier 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Bellier 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Bellier 0-15 df 15-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Bellier 0-15 15-15 40-15 ace 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Bellier 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Bellier 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 3-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 2-4 A. Bellier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 A. Bellier 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 A. Bellier 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. Oscar Otte vs [WC] Elias Ymer (non prima ore: 18:00)



ATP Stockholm Oscar Otte Oscar Otte 6 7 3 Elias Ymer Elias Ymer 7 6 6 Vincitore: Ymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 E. Ymer 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 O. Otte 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 O. Otte 0-15 15-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 O. Otte 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 df 6*-2 ace 6-6 → 7-6 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 O. Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 E. Ymer 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 O. Otte 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Ymer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 O. Otte 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 O. Otte 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* ace 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 O. Otte 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 O. Otte 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 O. Otte 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 O. Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Ymer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 O. Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 O. Otte 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [1/WC] Stefanos Tsitsipas vs Maxime Cressy



ATP Stockholm Stefanos Tsitsipas [1] Stefanos Tsitsipas [1] 40 3 Maxime Cressy • Maxime Cressy 30 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Cressy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Cressy 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez vs Ben McLachlan / John-Patrick Smith



ATP Stockholm Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez 6 6 10 Ben McLachlan / John-Patrick Smith Ben McLachlan / John-Patrick Smith 3 7 7 Vincitore: Hidalgo / Rodriguez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 D. Hidalgo / Rodriguez 1-0 D. Hidalgo / Rodriguez 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 3-4 3-5 3-6 4-6 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 df 5-6* 6-6 → 6-7 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-6 → 6-6 B. McLachlan / Smith 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 5-5 B. McLachlan / Smith 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 B. McLachlan / Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 D. Hidalgo / Rodriguez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 B. McLachlan / Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. McLachlan / Smith 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 B. McLachlan / Smith 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Hidalgo / Rodriguez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 B. McLachlan / Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 D. Hidalgo / Rodriguez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. McLachlan / Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 D. Hidalgo / Rodriguez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. McLachlan / Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. McLachlan / Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. J.J. Wolf vs Alex Molcan



ATP Stockholm J.J. Wolf J.J. Wolf 7 6 Alex Molcan Alex Molcan 5 4 Vincitore: Wolf Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 15-40 df df 3-4 → 4-4 J. Wolf 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 3-3 → 3-4 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 J. Wolf 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 J. Wolf 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Wolf 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Wolf 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Molcan 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 J. Wolf 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-1 → 1-2 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Wolf 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. [7] Holger Rune vs Cristian Garin



ATP Stockholm Holger Rune [7] Holger Rune [7] 7 6 Cristian Garin Cristian Garin 6 1 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 C. Garin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-1 → 5-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 C. Garin 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 H. Rune 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 C. Garin 0-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 H. Rune 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 H. Rune 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 C. Garin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 H. Rune 15-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Garin 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 H. Rune 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Showcourt – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Santiago Gonzalez / Andres Molteni vs Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov



ATP Stockholm Santiago Gonzalez / Andres Molteni [4] Santiago Gonzalez / Andres Molteni [4] 6 3 10 Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov 3 6 7 Vincitore: Gonzalez / Molteni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 S. Gonzalez / Molteni 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 5-6 6-6 7-6 8-6 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Golubev / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 A. Golubev / Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Golubev / Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-2 → 1-3 A. Golubev / Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 S. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Golubev / Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 A. Golubev / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 A. Golubev / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 S. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Golubev / Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Golubev / Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. Jonathan Eysseric / Quentin Halys vs [PR] Lukasz Kubot / Philipp Oswald



ATP Stockholm Jonathan Eysseric / Quentin Halys Jonathan Eysseric / Quentin Halys 3 2 Lukasz Kubot / Philipp Oswald Lukasz Kubot / Philipp Oswald 6 6 Vincitore: Kubot / Oswald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Eysseric / Halys 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 L. Kubot / Oswald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Eysseric / Halys 15-0 30-0 1-4 → 2-4 L. Kubot / Oswald 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Eysseric / Halys 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 L. Kubot / Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Eysseric / Halys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 L. Kubot / Oswald 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Eysseric / Halys 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 L. Kubot / Oswald 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Eysseric / Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Kubot / Oswald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Eysseric / Halys 15-0 15-15 30-15 1-3 → 2-3 L. Kubot / Oswald 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Eysseric / Halys 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 L. Kubot / Oswald 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Eysseric / Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Filip Bergevi / Petros Tsitsipas vs Roman Jebavy / Adam Pavlasek



ATP Stockholm Filip Bergevi / Petros Tsitsipas Filip Bergevi / Petros Tsitsipas 4 4 Roman Jebavy / Adam Pavlasek Roman Jebavy / Adam Pavlasek 6 6 Vincitore: Jebavy / Pavlasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Jebavy / Pavlasek 0-15 15-15 30-30 30-40 df 40-40 4-5 → 4-6 F. Bergevi / Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 3-5 → 4-5 R. Jebavy / Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Bergevi / Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 3-4 R. Jebavy / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 2-4 F. Bergevi / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Jebavy / Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 F. Bergevi / Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Jebavy / Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Bergevi / Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Jebavy / Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Bergevi / Tsitsipas 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 R. Jebavy / Pavlasek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 F. Bergevi / Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 R. Jebavy / Pavlasek 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-3 → 3-3 F. Bergevi / Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 2-3 R. Jebavy / Pavlasek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Bergevi / Tsitsipas 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 R. Jebavy / Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Bergevi / Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 0-0 → 1-0

ATP 250 Antwerp (Belgio) – 1°- 2° Turno, cemento (al coperto)

ATP Antwerp Daniel Evans [5] Daniel Evans [5] 6 6 Constant Lestienne Constant Lestienne 2 1 Vincitore: Evans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Lestienne 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 D. Evans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 C. Lestienne 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

1. [5] Daniel Evansvs Constant Lestienne

2. [7] Botic van de Zandschulp OR [Q] Dominic Stricker vs Richard Gasquet



ATP Antwerp Dominic Stricker Dominic Stricker 6 5 Richard Gasquet Richard Gasquet 7 7 Vincitore: Gasquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 D. Stricker 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 R. Gasquet 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 D. Stricker 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 D. Stricker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Stricker 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Stricker 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 1-3* 2*-3 df 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* ace 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 D. Stricker 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Gasquet 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Stricker 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Stricker 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Sander Gille / Joran Vliegen vs [2] Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop (non prima ore: 17:00)



ATP Antwerp Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 6 6 4 Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop [2] Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop [2] 3 7 10 Vincitore: Bopanna / Middelkoop Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 S. Gille / Vliegen 0-1 R. Bopanna / Middelkoop 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 df 6-0 7-0 7-1 7-2 8-2 9-2 9-3 9-4 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 df 4*-2 4-3* df 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-6 → 6-6 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 S. Gille / Vliegen 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Bopanna / Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 6-3 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 3-1 → 4-1 R. Bopanna / Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 R. Bopanna / Middelkoop 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

4. [WC] Michael Geerts vs [PR] Dominic Thiem (non prima ore: 19:00)



ATP Antwerp Michael Geerts Michael Geerts 4 0 Dominic Thiem Dominic Thiem 6 6 Vincitore: Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Geerts 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 M. Geerts 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 M. Geerts 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Geerts 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Geerts 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Geerts 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Thiem 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Geerts 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Thiem 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Geerts 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. [1] Hubert Hurkacz vs Jack Draper



ATP Antwerp Hubert Hurkacz [1] • Hubert Hurkacz [1] 0 7 2 Jack Draper Jack Draper 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Hurkacz 2-1 J. Draper 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 J. Draper 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 4-1* ace 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* ace 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Draper 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-5 → 6-5 J. Draper 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 4-4 → 5-4 J. Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Draper 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

ATP Antwerp Manuel Guinard Manuel Guinard 3 6 7 Geoffrey Blancaneaux Geoffrey Blancaneaux 6 3 5 Vincitore: Guinard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 G. Blancaneaux 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 M. Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 5-4 → 5-5 G. Blancaneaux 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace ace 5-3 → 5-4 M. Guinard 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 M. Guinard 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Tiebreak 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 M. Guinard 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 G. Blancaneaux 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Guinard 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 G. Blancaneaux 0-15 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-2 → 5-3 M. Guinard 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 5-2 G. Blancaneaux 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 M. Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 4-1 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Guinard 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Guinard 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 M. Guinard 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-4 → 3-5 G. Blancaneaux 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Guinard 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Blancaneaux 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 M. Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 M. Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 G. Blancaneaux 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

1. [LL] Manuel Guinardvs [LL] Geoffrey Blancaneaux

2. Marcos Giron vs Sebastian Korda



ATP Antwerp Marcos Giron Marcos Giron 3 7 4 Sebastian Korda Sebastian Korda 6 6 6 Vincitore: Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 S. Korda 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Korda 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 M. Giron 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-6 → 7-6 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Korda 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Korda 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 M. Giron 15-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Giron 15-0 30-0 ace 1-2 → 2-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 S. Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Giron 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-4 → 3-4 S. Korda 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Giron 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [Q] Tim van Rijthoven OR Jaume Munar vs [Q] Luca Van Assche OR [8] Yoshihito Nishioka (non prima ore: 15:00)



ATP Antwerp Jaume Munar Jaume Munar 1 6 Yoshihito Nishioka [8] Yoshihito Nishioka [8] 6 7 Vincitore: Nishioka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Y. Nishioka 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Munar 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. Francisco Cerundolo / Maximo Gonzalez vs [PR] Sander Arends / David Pel



ATP Antwerp Francisco Cerundolo / Maximo Gonzalez Francisco Cerundolo / Maximo Gonzalez 6 3 Sander Arends / David Pel Sander Arends / David Pel 7 6 Vincitore: Arends / Pel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cerundolo / Gonzalez 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 3-5 → 3-6 S. Arends / Pel 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Cerundolo / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Arends / Pel 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Cerundolo / Gonzalez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Arends / Pel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Cerundolo / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Arends / Pel 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 F. Cerundolo / Gonzalez 4-6 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* df 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 F. Cerundolo / Gonzalez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-6 → 6-6 S. Arends / Pel 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Cerundolo / Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Arends / Pel 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Cerundolo / Gonzalez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 S. Arends / Pel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Cerundolo / Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 2-3 → 3-3 S. Arends / Pel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Cerundolo / Gonzalez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 S. Arends / Pel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-0 → 2-1 F. Cerundolo / Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Arends / Pel 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

5. [4] Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow