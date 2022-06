ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati con il dettaglio delle Finali. Hubert Hurkacz vince ad Halle. Medvedev si arrende nuovamente in finale

Hubert Hurkacz, 25enne polacco che è uno dei nomi da tenere in considerazione per Wimbledon 2022 (è stato semifinalista nel 2021), ha vinto questa domenica l’ATP 500 di Halle, uno dei principali eventi di preparazione al Grande Slam su erba, confermando una settimana perfetta. È il quinto titolo della carriera del polacco, il primo in questa stagione e il primo su erba.

In una finale senza grandi storie, Hurkacz ha confermato il grande momento di forma e ha sconfitto con facilità il russo Daniil Medvedev, numero uno del mondo, per 6-1 e 6-4, in poco più di un’ora, in un duello in cui è stato praticamente perfetto.

Hurkacz tornerà in 10 mondiale da questo lunedì e promette di essere uno dei favoriti per Wimbledon.

ATP 500 Queen’s (Regno Unito) – Finali, erba

ATP London / Queen's Club Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara 7 6 10 Rohan Bopanna / Denis Shapovalov Rohan Bopanna / Denis Shapovalov 5 7 4 Vincitore: Glasspool / Heliovaara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 R. Bopanna / Shapovalov 1-0 L. Glasspool / Heliovaara 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 6-4 7-4 8-4 9-4 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 6-5 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. [WC] Lloyd Glasspool/ Harri Heliovaaravs Rohan Bopanna/ Denis Shapovalov

2. Filip Krajinovic vs [2] Matteo Berrettini (non prima ore: 14:30)



ATP London / Queen's Club Filip Krajinovic Filip Krajinovic 5 4 Matteo Berrettini [2] Matteo Berrettini [2] 7 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-4 → 3-5 F. Krajinovic 30-40 15-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df df 2-3 → 2-4 F. Krajinovic 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 5-7 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 5-4 → 5-5 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 M. Berrettini 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 4-4 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Krajinovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

6 ACES 142 DOUBLE FAULTS 345/68 (66%) FIRST SERVE 34/59 (58%)27/45 (60%) 1ST SERVE POINTS WON 27/34 (79%)13/23 (57%) 2ND SERVE POINTS WON 16/25 (64%)4/7 (57%) BREAK POINTS SAVED 1/2 (50%)11 SERVICE GAMES PLAYED 117/34 (21%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 18/45 (40%)9/25 (36%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 10/23 (43%)1/2 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 3/7 (43%)11 RETURN GAMES PLAYED 1116/26 (62%) NET POINTS WON 18/23 (78%)11 WINNERS 3817 UNFORCED ERRORS 1740/68 (59%) SERVICE POINTS WON 43/59 (73%)16/59 (27%) RETURN POINTS WON 28/68 (41%)56/127 (44%) TOTAL POINTS WON 71/127 (56%)194 km/h MAX SPEED 222 km/h180 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 212 km/h153 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 171 km/h

3. [WC] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara OR Rohan Bopanna / Denis Shapovalov vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic



Il match deve ancora iniziare

ATP 500 Halle (Germania) – Finali, erba

ATP Halle Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 6 6 14 Tim Puetz / Michael Venus [3] Tim Puetz / Michael Venus [3] 4 7 12 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 14-12 M. Granollers / Zeballos 1-0 T. Puetz / Venus 0-1 0-2 0-3 df 0-4 ace 0-5 1-5 1-6 2-6 3-6 4-6 5-6 5-7 5-8 ace 6-8 7-8 8-8 8-9 9-9 10-9 10-10 10-11 11-11 12-11 12-12 12-13 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* ace 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Puetz / Venus 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Puetz / Venus 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Puetz / Venus 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Puetz / Venus 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Puetz / Venus 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Puetz / Venus 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Puetz / Venus 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 T. Puetz / Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 T. Puetz / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Puetz / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 T. Puetz / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1. [1] Marcel Granollers/ Horacio Zeballosvs [3] Tim Puetz/ Michael Venus

2. [1] Daniil Medvedev vs [5] Hubert Hurkacz (non prima ore: 15:00)