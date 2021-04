Babolat disapprova il comportamento di Paire e Fognini e annuncia misure

La nota azienda francese Babolat, leader nei materiali tennistici a livello globale, ha pubblicato una nota sul proprio profilo Twitter in cui stigmatizza i recenti comportamenti di Benoit Paire e Fabio Fognini (testimonial dei loro attrezzi), annunciando misure contro i due tennisti.

L’azzurro è stato squalificato nel corso del torneo di Barcellona per “verbal abuse” nel suo match contro Zapata Miralles; Paire dal ritorno in campo dopo lo stop per la pandemia sta tenendo un’attitudine al limite dell’antisportivo, giocando con pochissimo impegno e dichiarando continuamente di restare nel tour solo per incassare i prize money e poter viaggiare, nullo l’interesse per il proprio (scarso) rendimento.

Ecco il testo del tweet: “Alla Babolat, il tennis ci scorre nel sangue. Crediamo nella forza del nostro sport e difendiamo i suoi valori di rispetto, fair play, spirito di squadra, amicizia e divertimento del gioco. A volte può capitare che un membro della famiglia possa attraversare un periodo complesso e dimenticare l’importanza di questi valori e l’esempio che ci impegnamo a comunicare agli appassionati dello sport. Preoccupati dei recenti comportamenti di Benoit Paire e Fabio Fognini, abbiamo informato i due giocatori del fatto che non approviamo la loro condotta. Oggi abbiamo riaffermato i nostri valori e l’importanza del loro rispetto. Penseremo più nel dettaglio con Benoit e Fabio in merito alle azioni da intraprendere e vedremo insieme come accompagnarli”.

Qua sotto, il messaggio originale