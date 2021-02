Rohan Bopanna tornerà a giocare un singolare a livello ATP ad otto anni dall’ultima volta

Approfittando dei tantissimi ritiri dalle qualificazioni del torneo ATP 250 di Singapore, diversi doppisti già presenti in loco hanno deciso di firmare per provare ad entrare come “alternates” visti i quattro posti rimasti vacanti.

Uno dei giocatori più conosciuti, tra coloro che sono inseriti nel tabellone cadetto, è l’indiano Rohan Bopanna, classe 1980 ed attuale n.38 del ranking mondiale in doppio (è stato n.3 nel 2013). Dopo aver perso all’esordio agli Australian Open sia nel torneo di doppio maschile (contro i sudcoreani Nam/Song), sia nel doppio misto (ha giocato al fianco della cinese Duan, perdendo in due set da Murray/Mattek Sands), il tennista di Bangalore ha deciso di sobbarcarsi la trasferta in quel di Singapore dove disputerà il torneo di coppia assieme al giapponese Ben McLachlan: accortosi delle numerose cancellazioni dell’ultimo minuto dal singolare a causa delle stringenti normative legate al Covid-19 (a Singapore è prevista una lunga quarantena in caso di positività), Bopanna ha deciso di tentare anche la strada del torneo di singolare.

Nelle qualificazioni, al via nella giornata di domani, se la vedrà al primo turno con lo statunitense Christopher Eubanks, numero tre del seeding. Rohan Bopanna, che in generale non gioca un incontro di singolare dal luglio 2016 (in Coppa Davis perse per 6-4 al terzo set contro il sudcoreano Hong Chung), tornerà a disputare un match a livello ATP ad otto anni dall’ultima volta (nel 2013, sull’erba del Queen’s, entrò in tabellone principale come lucky loser dopo aver perso al turno decisivo delle qualificazioni e, grazie ad un bye all’esordio, giunse al secondo turno, nel quale venne sconfitto dal francese Kenny De Schepper).