Coppa Davis, Pakistan-India 0-2. Ramanathan: “Grazie ai tanti tifosi arrivati in Kazakistan”

L’India ha chiuso la prima giornata sul 2-0 contro il Pakistan nello spareggio del Group I di Coppa Davis in corso di svolgimento in campo neutro a Nur-Sultan, capitale del Kazakistan. Vittorie molto agevoli per Ramkumar Ramanathan e Sumit Nagal, intervenuti poi in conferenza stampa.

Il primo, abile ad imporsi per 6-0 6-0 nel primo incontro di singolare, ha commentato: “Sono contento per come è andata la mia partita e, più in generale, per il 2-0 con cui chiudiamo la prima giornata. Domani proveremo a chiudere i conti con il doppio di Jeevan (Nedunchezhiyan, ndr) e Leander (Paes, ndr). Vorrei ringraziare i tanti tifosi che sono arrivati fin qui per sostenerci“. A fargli eco è Sumit Nagal, vincitore del secondo match di singolare: “Ho iniziato col freno a mano tirato, poi ho cominciato a spingere. Sia io che Ramanathan non avevamo alcuna intenzione di perdere quest’oggi: ci siamo trovati di fronte a dei ragazzi molto giovani che però hanno espresso un buon tennis e hanno fatto del loro meglio. Nel mio avversario ho intravisto un buon potenziale, anche se avrà ancora tanto da migliorare per salire di livello. Domani probabilmente i risultati saranno simili a quelli di oggi“.

A parlare presso la sala stampa del National Tennis Center di Nur-Sultan è stato anche il capitano della formazione indiana, Rohit Rajpal: “E’ un giorno fantastico per l’India. Ramanathan ci ha permesso di iniziare col piede giusto, vincendo in neanche 50 minuti, mentre Nagal ha lottato appena di più ma quando ha cominciato a giocare al suo livello non c’è stato nulla da fare per il giocatore pakistano che ha sfidato“.