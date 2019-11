Coppa Davis, Pakistan-India 0-2: tutto facile per Ramanathan e Nagal, la Croazia all’orizzonte

Esordio più che agevole, come prevedibile, per l’India nello spareggio del Group I di Coppa Davis contro il Pakistan: sui campi in cemento indoor del National Tennis Center di Nur-Sultan (Kazakistan) [SI GIOCA IN CAMPO NEUTRO, LEGGI QUI], la formazione capitanata da Rohit Rajpal chiude la prima giornata avanti per due a zero.

Entrambi gli incontri di singolare sono stati dominati dai tennisti indiani: Ramkumar Ramanathan, in apertura di programma, si è sbarazzato con un doppio 6-0 del malcapitato Muhammad Shoaib, capitano-giocatore pur essendo un classe 2002 all’esordio assoluto nella competizione, in 42 minuti di gioco; successivamente, è andato sul velluto anche l’incontro di Sumit Nagal che, in un’ora e 4 minuti, ha fermato Huzaifa Abdul Rehman, anch’egli al debutto in carriera nel torneo a squadre, con il punteggio di 6-0 6-2.

Domani mattina, a partire dalle 7, Jeevan Nedunchezhiyan e Leander Paes avranno il primo match point per chiudere i conti sul 3-0 e garantire all’India l’accesso ai Play-Off per le prossime Davis Cup Finals contro la Croazia: anche in doppio il Pakistan si affiderà a Rehman/Shoaib per una partita il cui esito sembra già scritto.

PAKISTAN-INDIA 0-2:

Ramkumar Ramanathan (IND) b. Muhammad Shoaib (PAK) 6-0 6-0

Sumit Nagal (IND) b. Huzaifa Abdul Rehman (PAK) 6-0 6-2

R3 – Huzaifa Abdul Rehman/Muhammad Shoaib (PAK) vs Jeevan Nedunchezhiyan/Leander Paes (IND) (Sabato 30, ore 7)

R4 – Muhammad Shoaib (PAK) vs Sumit Nagal (IND) (Sabato 30, a seguire)

R5 – Huzaifa Abdul Rehman (PAK) vs Ramkumar Ramanathan (IND) (Sabato 30, a seguire)