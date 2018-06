Analisi del ranking Juniores e Pro: i talenti affermati e le promesse mancate (classe 1988)

Quante volte abbiamo sentito parlare di promesse mancate o ancora più drasticamente di flop riferendoci a giocatori forti a livello juniores ma non altrettanto bravi nel successivo salto fra i professionisti? Tale tema, spesso tirato in ballo senza i dovuti approfondimenti del caso, è così ampio e complesso che non basterebbe una vita per spiegare ogni sua dinamica. I ragazzi che non riescono ad emergere nel circuito maggiore dopo aver sfondato fra i juniores sono tanti, anzi, tantissimi. È un fenomeno di natura globale seppur maggiormente esteso e radicato in Sudamerica ed in Asia per ragioni facilmente comprensibili. Premesse le difficoltà dell’argomento in questione, in questa nuova rubrica settimanale verrano messi a confronto, attraverso un’accurata raccolta dati, le carriere juniores e quelle nei pro dei giocatori che hanno raggiunto una classifica giovanile compresa dalla posizione n°1 sino alla 20. Il lavoro sarà suddiviso rigorosamente in fasce d’età dai giocatori nati nell’anno 1986 sino ai 1993. Al termine dello studio di ogni classe d’età, i risultati verranno aggregati, confrontati e analizzati nel minimo dettaglio al fine di trarre più indicazioni possibili.

Perché la prima fascia d’età di riferimento sono i 1986? Per comodità di dati ma non solo. Dal 1 gennaio del 2004, l’ITF introdusse il “combined junior ranking” accorpando le due specialità di singolare e doppio. Questo sistema è stato adottato per invogliare i ragazzi a prender parte ai tornei di doppio in età giovanile e successivamente a livello professionale. In questo senso, la classifica di un giocatore è calcolata prendendo in esame i sei migliori risultati raggiunti nei tornei di singolare più un quarto (25%) dei sei migliori risultati ottenuti in doppio.

Perché il limite è stato fissato ai 1993? Ritengo sia ingiusto fare una prima valutazione sulla carriera di un giocatore ad un’età inferiore ai 25 anni.

CLASSE 1993

ANALISI DEL RANKING JUNIORES E PRO

CLASSE 1992

ANALISI DEL RANKING JUNIORES E PRO

CLASSE 1991

ANALISI DEL RANKING JUNIORES E PRO

CLASSE 1990

ANALISI DEL RANKING JUNIORES E PRO

CLASSE 1989

ANALISI DEL RANKING JUNIORES E PRO

Vi presentiamo i migliori giocatori del 1988 che hanno raggiunto un ranking juniores compreso fra la prima e la 20esima posizione dall’anno 2004 sino al 2006 in ordine rigorosamente decrescente. Anticipiamo che il numero di giocatori è di 27.

— Due numeri uno juniores classe 1988 di cui due entrati nei 100

MARIN CILIC (CRO) N°3 (29/01/2018)

Vincitore degli Us Open 2014, finalista a Wimbledon nel 2017 e agli Australian Open nel 2018. La carriera di Marin Cilic non necessita di ulteriori presentazioni. In aggiunta a quanto già si sa sul croato, è doveroso sottolineare come sia il migliore numero uno juniores delle annate già studiate e l’unico, tra le altre cose, a rientrare nella top 5 anche a livello professionistico.

THIEMO DE BAKKER (NED) N°40 (19/07/2010)

Thiemo De Bakker, seppur senza trovare continuità a causa di tanti infortuni, è riuscito a rientrare ampiamente fra i primi 100 giocatori del mondo ben 8 anni fa. Attualmente (e già da parecchio tempo) ne è uscito ma a differenza di tanti altri juniores che hanno raggiunto la sua classifica in “tenera” età si è ritagliato il suo spazio.

— Giocatori attualmente senza ranking:

Alexandre Sidorenko, Dusan Lojda, Robin Roshardt, Sanam Singh, Luka Belic, Ivan Sergeyev, Sho Aida, Jeevan Nedunchezhiyan, Hsin-Han Lee, Artur Chernov, Pavel Chekhov, Antonio Veic, Nikola Mektic, Jaak Poldma, Valery Rudnev, Emiliano Massa, Bassam Beidas, Christian Vitulli.

18 su 27 = 66,6%

Alla soglia dei 30 anni si è oramai demarcata una linea ben definita. Tra questi nomi troviamo chi non ce l’ha fatta ed ha appeso la racchetta al chiodo e chi invece si diletta a giocare in doppio (vedi Mektic o Nedunchezhiyan) con discreti risultati dopo un’attività di singolare insoddisfacente. Ad ogni modo due giocatori su tre che furono tra i primi 20 juniores dell’annata 1988 oggi non ha ranking in singolare. Si conferma quindi il trend più che auspicabile già visto negli studi precedenti: più saliamo con l’età maggiori sono le chance di incorrere in giocatori senza classifica. Niente di nuovo, sia chiaro, ma l’alta percentuale è tutt’altro che trascurabile.

— Giocatori entrati almeno una volta in top 100:

5 su 27 = 18,5%

Marin Cilic, Thiemo De Bakker, Juan Martin Del Potro, Albert Ramos-Vinolas e Ruben Bemelmans.

Appare piuttosto limpido come questa annata abbia sfornato tanta qualità a discapito della quantità. Meglio o peggio secondo voi? Pensate piuttosto come avrebbero potuto apprendere una notizia del genere i giovani Santos e Lojda all’epoca: “Di voi 27 migliori prospetti under 18 che avete raggiunto la top 20 juniores solamente 5 faranno il loro ingresso fra i primi 100 al mondo tra i professionisti”.

— Quanti ad oggi sono in top 100:

3 su 27 = 11,1 %

Marin Cilic, Juan Martin Del Potro e Albert Ramos-Vinolas.

Poco da aggiungere a quanto scritto prima. Fra i primi 100 del mondo sono rimasti solo tre top player.

— Top 10

Juan Martin Del Potro e Marin Cilic

Due prodotti di assoluto livello tengono su un’annata poco fortunata. Doveroso sottolineare come l’argentino abbia ottenuto il suo best ranking juniores un anno prima rispetto a tutti gli altri decidendo poi di tuffarsi a capofitto sin da subito nel circuito pro.

— Quanti di loro non sono stati mai neanche 500 al mondo:

8 su 27 = 29,6 %

Robin Roshardt, Luka Belic, Sho Aida, Hsin-Han Lee, Artur Chernov, Jaak Poldma, Emiliano Massa, Christian Vitulli

Tanti flop in una generazione non eccelsa in termini di quantità. La tradizione tennistica in un paese quanto conta? China Taipei fallisce ancora, l’Africa anche non produce giocatori di livello nonostante qualche piccolo acuto a livello juniores.

— CLASSIFICA NAZIONI CON PIU’ 1988 PRODOTTI TRA I PRIMI 20 DEL RANKING JUNIORES

4: Croazia

3: Russia

2: Brasile, Argentina, India

1: Kenya, Libano, Olanda, Francia, Portogallo, Repubblica Ceca, Svizzera, Ucraina, Canada, Giappone, Spagna, China Taipei, Estonia, Belgio

TOP 100 ATP classe 1988 mai stati tra i primi 20 nel ranking juniores

ROBERTO BAUTISTA AGUT (ESP)

CLASSIFICA JUNIORES N°47 (03/07/2006)

RANKING ATTUALE N°16

BEST RANKING N°13 (17/10/2016)

ADRIAN MANNARINO (FRA)

CLASSIFICA JUNIORES N°303 (02/01/2006)

RANKING ATTUALE N°25

BEST RANKING N°22 (19/03/2018)

YUICHI SUGITA (JPN)

CLASSIFICA JUNIORES N°73 (27/02/2006)

RANKING ATTUALE N°53

BEST RANKING N°36 (09/10/2017)

ALEXANDR DOLGOPOLOV (UKR)

CLASSIFICA JUNIORES N°21 (03/01/2005)

RANKING ATTUALE N°62

BEST RANKING N°13 (16/01/2012)

Quattro esempi di giocatori attualmente fra i primi 100 che non hanno particolarmente brillato a livello juniores. Ci domandiamo sempre più insistentemente quanto conti fattivamente il percorso giovanile in termini di risultati. Nello studio conclusivo approfondiremo questo e molto altro.

Luca Fiorino