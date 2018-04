Analisi del ranking Juniores e Pro: i talenti affermati e le promesse mancate (classe 1992)

Quante volte abbiamo sentito parlare di promesse mancate o ancora più drasticamente di flop riferendoci a giocatori forti a livello juniores ma non altrettanto bravi nel successivo salto fra i professionisti? Tale tema, spesso tirato in ballo senza i dovuti approfondimenti del caso, è così ampio e complesso che non basterebbe una vita per spiegare ogni sua dinamica. I ragazzi che non riescono ad emergere nel circuito maggiore dopo aver sfondato fra i juniores sono tanti, anzi, tantissimi. È un fenomeno di natura globale seppur maggiormente esteso e radicato in Sudamerica ed in Asia per ragioni facilmente comprensibili. Premesse le difficoltà dell’argomento in questione, in questa nuova rubrica settimanale verrano messi a confronto, attraverso un’accurata raccolta dati, le carriere juniores e quelle nei pro dei giocatori che hanno raggiunto una classifica giovanile compresa dalla posizione n°1 sino alla 20. Il lavoro sarà suddiviso rigorosamente in fasce d’età dai giocatori nati nell’anno 1986 sino ai 1993. Al termine dello studio di ogni classe d’età, i risultati verranno aggregati, confrontati e analizzati nel minimo dettaglio al fine di trarre più indicazioni possibili.

Perché la prima fascia d’età di riferimento sono i 1986? Per comodità di dati ma non solo. Dal 1 gennaio del 2004, l’ITF introdusse il “combined junior ranking” accorpando le due specialità di singolare e doppio. Questo sistema è stato adottato per invogliare i ragazzi a prender parte ai tornei di doppio in età giovanile e successivamente a livello professionale. In questo senso, la classifica di un giocatore è calcolata prendendo in esame i sei migliori risultati raggiunti nei tornei di singolare più un quarto (25%) dei sei migliori risultati ottenuti in doppio.

Perché il limite è stato fissato ai 1993? Ritengo sia ingiusto fare una prima valutazione sulla carriera di un giocatore ad un’età inferiore ai 25 anni.

Dopo aver analizzato settimana scorsa i giocatori del 1993, qui sotto vi presentiamo i migliori giocatori del 1992 che hanno raggiunto un ranking juniores compreso fra la prima e la 20esima posizione dall’anno 2008 sino al 2010 in ordine rigorosamente decrescente.

<

— Cinque numeri uno juniores classe 1992 di cui tre non entrati in top 100:

Daniel Berta (SWE) N°637 (30/01/2012)

Gianni Mina (FRA) N°219 (25/05/2015)

Juan Sebastian Gomez (COL) N°469 (05/10/2015)

Yuki Bhambri e Marton Fucsovics, gli altri due ex numeri uno juniores, hanno fatto il loro ingresso nei top 100 rispettivamente nell’ottobre 2015 e nel luglio 2017. Entrambi però, per ragioni differenti, solamente negli ultimi mesi stanno riuscendo a stabilizzarsi fra i primi 100 del mondo dopo una marea di difficoltà incontrate.

Daniel Berta vinse il Roland Garros junior nel 2009 senza essere accreditato dello status di testa di serie. Batté nella sua marcia sino al trionfo Facundo Arguello, Pablo Carreno Busta, Federico Gaio, Richard Becker, Henri Laaksonen e Gianni Mina all’atto conclusivo. Nonostante le tante speranze riposte dagli svedesi su di lui, non riuscì ad imporsi nel circuito professionistico e si ritirò a fine 2013. Di lui si sono oggi perse un po’ le tracce. È sposato con Anna Brazhnikova (anche lei ex promessa del tennis) e ha due figli.

Gianni Mina, nato in Guadalupa, è un assiduo frequentatore di tornei di fascia minore. Da tempo galleggia tra le posizioni meno nobili del circuito e sono due anni che non vince un torneo neanche a livello Futures. Ha riportato un solo successo negli ATP grazie al ritiro di Tomic a Nizza tre anni fa, mentre nei Challenger non è riuscito mai a giocarsi una finale malgrado le tre semifinali disputate. Nelle ultime 10 partite giocate nel circuito Challenger ha strappato una sola vittoria.

Juan Sebastian Gomez ha vinto un solo Future in carriera tra le mura amiche di Pereira in Colombia. A livello juniores ha trionfato nei Giochi Olimpici del 2010 in Singapore superando Yuki Bhambri all’atto conclusivo e al Banana Bowl in Brasile regolando Renzo Olivo in finale. Non ha mai preso a parte ad un evento ATP mentre nel circuito Challenger vanta uno score di 7 successi in 30 partite totali.

— Giocatori attualmente senza ranking:

Daniel Berta, Liang-Chi Chang, Mate Zsiga, Dominik Schulz, Mikhail Biryukov, Bowen Ouyang, Alessandro Colella e Giacomo Miccini.

8 su 38 = 21,05 %

Uno su cinque ha già rinunciato, chi prima e chi dopo, all’attività professionistica. Il dato conferma seppur in maniera leggermente più positiva, la statistica rilevati fra i giocatori classe 1993 pari al 25,8%. Fra questi atleti attualmente unranked figurano giocatori provenienti da ogni angolo del globo terrestre.

— Giocatori entrati almeno una volta in top 100:

10 su 38 = 26,3 %

Bernard Tomic, Yuki Bhambri, Marton Fucsovics, Damir Dzumhur, Denis Kudla, Filip Krajinovic, Ryan Harrison, James Duckworth, Renzo Olivo ed Henri Laaksonen.

Poco più di un giocatore su 4 con classifica compresa dalla n°1 alla 20 del ranking juniores è entrato almeno una volta nei 100. Questo dato è decisamente più incoraggiante e di buon auspicio rispetto quanto analizzato settimana scorsa con i tennisti del 1993. Ciò dimostra che l’annata 1993 non è stata una fucina di talenti o che i giocatori nati nel 1992 sono stati di un’altra categoria? La risposta esatta è sicuramente la seconda ma non possiamo sbilanciarci molto di più al momento. Vedremo nelle prossime settimane, mettendo a confronto i primi due studi con le successive analisi, quale sarà il trend medio su questa statistica e se ci saremo trovati a nostra insaputa dinanzi ad un outlier. Necessitiamo di un campione più ampio per esprimere valutazioni più complete a riguardo. Doveroso inoltre precisare come tennisti dal calibro di Jozef Kovalik, Arthur De Greef e Facundo Arguello siano stati ad un soffio dalla top 100.

— Quanti ad oggi sono in top 100:

5 su 38 = 13,15 %

Marton Fucsovics, Damir Dzumhur, Yuki Bhambri, Filip Krajinovic e Ryan Harrison.

La percentuale sembra essere discreta tenendo conto del fatto che tra i 25 e i 26 anni solitamente si inizia a raggiungere il primo stadio di maturità. Premesso questo, è abbastanza singolare che sia stato dimezzato il numero della statistica precedente: dei 10 giocatori entrati in top 100, attualmente solamente 5 ricoprono ancora questa fascia di ranking. Un conto è arrivare nei 100, un altro è avere continuità ed essere bravi a stabilizzarsi.

— Top 10

Nessuno.

Il più vicino a tale traguardo è stato Bernard Tomic (N°17 nel gennaio del 2016). Se andassimo ad analizzare invece la top 50, scopriremmo che oltre all’australiano solamente Damir Dzumhur, Filip Krajinovic e Ryan Harrison sono riusciti a fare capolino almeno una volta in carriera fra i primi 50 giocatori del mondo. Più che alla qualità ci verrebbe da pensare alla quantità di buoni giocatori sfornati in questo anno.

— Quanti di loro non sono stati mai neanche 500 al mondo:

9 su 38 = 23,7%

Daniel Berta (N°637 nel 2012), Mitchell Frank (N°503 nel 2014), Mate Zsiga (N°1406 nel 2014), Dominik Schulz (N°747 nel 2013), Francis Casey Alcantara (N°758 nel 2017), Bowen Ouyang (N°611 nel 2016), Alessandro Colella (N°798 nel 2011), Junior Alexander Ore (N°850 nel 2018) e Giacomo Miccini (N°1023 nel 2015).

Questa statistica è quella che più fra tutte si avvicina al 25,8% di settimana scorsa sui 1993. Le considerazioni di allora valgono anche oggi. Dispiace che fra questi ci siano due prodotti del nostro tennis ma, come appare chiaramente dalla tabella, potrebbero lamentare lo stesso “problema” anche paesi come Svezia, Germania, Russia, Francia e tante altre nazioni asiatiche o sudamericane.

P.S. Faccio presente che tale constatazione fa riferimento all’annata analizzata.

— CLASSIFICA NAZIONI CON PIU’ 1992 PRODOTTI TRA I PRIMI 20 DEL RANKING JUNIORES

5: Usa

4: Argentina

3: Germania, Italia

2: Ungheria, Australia, Russia

1: Svezia, India, Francia, Colombia, Venezuela, Belgio, Bosnia, Perù, Serbia, Ecuador, Brasile, Giappone, Cina, Slovacchia, Filippine, Cina Taipei e Svizzera.

TOP 100 ATP classe 1992 mai stati tra i primi 20 nel ranking juniores

JACK SOCK (USA)

Classifica juniores N°22 (18/10/2010)

Ranking attuale N°16

Best ranking N°8 (20/11/2017)

DIEGO SCHWARTZMAN (ARG)

Classifica juniores N°217 (06/04/2009)

Ranking attuale N°17

Best ranking N°15 (02/04/2018)

NIKOLOZ BASILASHVILI (GEO)

Classifica juniores N°59 (05/01/2009)

Ranking attuale N°79

Best ranking N°51 (19/06/2017)

MARCO CECCHINATO (ITA)

Classifica juniores N°100 (04/01/2010)

Ranking attuale N°92

Best ranking N°82 (05/10/2015)

NICOLAS KICKER (ARG)

Classifica Juniores N.D.

Ranking attuale N°93

Best ranking N°78 (12/06/2017)

Cinque di loro sono oggi in top 100 senza essere mai stati tra i primi 20 giocatori a livello juniores. Una statisticamente che va a sconfessare quanto sembrava emergesse dai numeri settimana scorsa sulla classe 1993. Sarà così indispensabile avere alle spalle un passato juniores sfavillante per imporsi un domani nel circuito professionistico? Da questi numeri sembrerebbe non sia così ma avremo modo di disquisirne nelle prossime settimane con maggiori informazioni a nostra disposizione.

Infine riteniamo sia interessante porre l’accento su questo dato: Jack Sock, pur non avendo strabiliato da giovanissimo nel circuito juniores, è riuscito a sfondare il muro dei 10 al mondo. Nessun altro dei suoi pari età ci è riuscito. Diego Schwartzman, dati alla mano pessimo nell’attività junior, ha raggiunto una classifica migliore di chi dal 2008 al 2010 lo prendeva a pallate. Basti pensare al connazionale Agustin Velotti o al venezuelano David Souto che ora guardano col binocolo chi anni addietro battevano con disarmante facilità.

Alla prossima settimana,

Luca Fiorino