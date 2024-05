Internazionali BNL d’Italia: le pre-qualificazioni entrano nel vivo

📺❤️ LiveTennis TV – Luca Nardi si allena dopo l’infortunio alla caviglia

Le pre-qualificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia stanno entrando nella fase cruciale, con i tabelloni di singolare che si allineano ai quarti di finale. Nel torneo maschile, che mette in palio due wild card per il tabellone di qualificazione, si è fermata la corsa di Edoardo Zanada, capace all’esordio di sorprendere Enrico Dalla Valle che si è ritirato alla fine del primo set. Zanada è stato sconfitto 75 63 da Gabriele Piraino, ventenne che quest’anno ha conquistato il suo primo titolo ITF a Santa Margherita di Pula. Piraino affronterà Luca Giacomini, che ha battuto 63 61 Manuel Mazza.Nell’altro quarto di finale della parte alta si scontreranno Giovanni Oradini, che ha eliminato 63 63 Antonio Massara, e Facundo Juarez, che ha sconfitto 63 64 Stefano Baldoni.Nel primo quarto della parte bassa continua la corsa di Raul Brancaccio, numero 3 del tabellone. Il campano ha sconfitto 76 36 62 Massimo Giunta, e sfiderà per la semifinale Fabrizio Andaloro. Ai quarti anche Andrea Picchione, che ha vinto un match combattuto e ben giocato contro il giovane talento sardo Lorenzo Carboni 62 57 64. Ora affronterà Riccardo Bonadio, avanzato grazie al 64 62 su Giovanni Calvano.

Nel singolare femminile, che offre due wild card per il main draw e due per le qualificazioni del WTA 1000 al Foro Italico, si stanno definendo più rapidamente i quarti di finale. Federica Di Sarra ha sconfitto 62 76(5) Maria Vittoria Viviani e affronterà per un posto in semifinale Dalila Spiteri, che l’anno scorso ha superato le pre-quali. La siciliana ha battuto 62 62 Chiara Fornasieri. Avanza anche Eleonora Alvisi, che ha piegato 63 62 Isabella Maria Serban e affronterà Anastasia Abbagnato, che ieri ha lasciato due game ad Anastasia Grymalska prima dell’interruzione per pioggia.

Ai quarti anche Beatrice Ricci, che ha superato Sara Milanese 63 76(3) e se la vedrà per un posto in semifinale contro Diletta Cherubini, che ha sconfitto 75 64 Denise Valente.

Nell’ultimo quarto del tabellone, infine, si sfideranno Vittoria Paganetti e Aurora Zantedeschi, emerse vincitrici da due partite molto lottate. Paganetti ha battuto Enola Chiesa 57 62 62, mentre Zantedeschi ha avuto la meglio su Federica Urgesi, ex campionessa dell’Australian Open junior in doppio, con il punteggio di 62 16 76(1).

Con il format di quest’anno i due finalisti del torneo maschile saranno coloro che riceveranno un invito per le qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2024. A livello femminile, invece, le due finaliste andranno in main draw e le due perdenti in semifinali otterranno wild card per le qualificazioni.

Con i quarti di finale in programma, le pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia si apprestano a vivere momenti di tensione e agonismo, con i giovani italiani pronti a darsi battaglia per conquistare un posto nel main draw o nelle qualificazioni del prestigioso torneo romano.

Internazionali BNL d’Italia 2024 – Pre Qualificazioni

Data: 2 Maggio – 2° Turno

– **10:00**– Dalila Spiteri vs. Chiara Fornasieri (PREQ SF)– **11:00**– Andrea Picchione vs. Lorenzo Carboni (PREQ SM)

**Campo 1**

– **10:00**

– Maria Viviani vs. Federica Di Sarra (PREQ SF) 2-6 6-7 (5)

– **11:00**

– Giovanni Oradini vs. Antonio Massara (PREQ SM) 6-3 6-3

**Campo 2**

– **10:00**

– Federica Urgesi vs. Aurora Zantedeschi (PREQ SF) 2-6 6-1 6-7 (1)

– **11:00**

– Fabrizio Andaloro vs. Andrea Guerrieri (PREQ SM) 1-6 7-5 6-4

**Campo 3**

– **10:00**

– Isabella Serban vs. Eleonora Alvisi (PREQ SF) 3-6 2-6

– **11:00**

– Stefano Baldoni vs. Facundo Juarez Vila (PREQ SM) 3-6 4-6

**Campo 4**

– **10:00**

– Enola Chiesa vs. Vittoria Paganetti (PREQ SF) 7-5 2-6 2-6

– **11:00**

– Massimo Giunta vs. Raul Brancaccio (PREQ SM) 6-7 6-3 2-6

**Campo 6**

– **10:00**

– Beatrice Ricci vs. Sara Milanese (PREQ SF) 6-3 7-6 (3)

– **11:00**

– Manuel Mazza vs. Luca Giacomini (PREQ SM) 3-6 1-6

**Campo 12**

– **10:00**

– Denise Valente vs. Diletta Cherubini (PREQ SF) 5-7 4-6

– **11:00**

– Edoardo Zanada vs. Gabriele Piraino (PREQ SM) 5-7 3-6

**Campo 13**

– **11:00**

– Giovanni Calvano vs. Riccardo Bonadio (PREQ SM) 4-6 2-6





Marco Rossi