Challenger 175 Cagliari e Aix en Provence, Challenger Guangzhou, Porto Alegre ed i WTA 125 di Saint Malo e Lleida: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Darderi, Sonego e Musetti e Cagliari (LIVE)

CHALLENGER Cagliari (🇮🇹 Italia) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [Alt] Camilo Ugo Carabellivs [8] Luciano Darderi

2. [Q] Juan Manuel Cerundolo vs [2] Lorenzo Musetti



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Emilio Nava vs [5] Lorenzo Sonego



Il match deve ancora iniziare

4. [1/WC] Frances Tiafoe vs Federico Coria



Il match deve ancora iniziare

CAMPO 14 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Marton Fucsovics vs [Alt] Zachary Svajda



Il match deve ancora iniziare

2. Daniel Elahi Galan vs [4] Christopher Eubanks (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Mariano Navone vs [Q] Shintaro Mochizuki



Il match deve ancora iniziare

4. [PR] N.Sriram Balaji / Andre Begemann vs [3] Yuki Bhambri / Francisco Cabral



Il match deve ancora iniziare

CAMPO 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Petr Nouza / Miguel Angel Reyes-Varela vs [WC] Francesco Maestrelli / Francesco Passaro



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Julian Cash / Robert Galloway vs Evan King / Orlando Luz



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Nuno Borges vs Yoshihito Nishioka



Il match deve ancora iniziare

4. Radu Albot / Andrea Pellegrino vs [2] Alexander Erler / Lucas Miedler



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Aix en Provence (🇫🇷 Francia) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Jaume Munarvs [Alt] Alexandre Muller

2. Arthur Rinderknech vs [2] Tomas Martin Etcheverry



Il match deve ancora iniziare

3. [1/WC] Adrian Mannarino vs [Alt] Richard Gasquet



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Alejandro Tabilo vs Hugo Gaston



Il match deve ancora iniziare

Court Nissan Couriant – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Brandon Nakashima vs [Alt] Francisco Comesana



Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Albert Ramos-Vinolas vs [4] Roman Safiullin



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Facundo Bagnis vs [7] Alexander Shevchenko



Il match deve ancora iniziare

4. Rafael Matos / Felipe Meligeni Alves vs Andre Goransson / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Harri Heliovaara/ Henry Pattenvs Luke Johnson/ Skander Mansouri

2. [Q] Valentin Vacherot vs [Q] Felipe Meligeni Alves



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Gabriel Debru / Gregoire Jacq vs Jonathan Eysseric / Harold Mayot (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Guangzhou (🇨🇳 Cina) – 2° Turno, cemento

ATP Guangzhou Mark Lajal Mark Lajal 3 6 3 Maxime Cressy [7] Maxime Cressy [7] 6 3 6 Vincitore: Cressy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Lajal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 2-5 → 3-5 M. Cressy 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 M. Lajal 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-4 → 2-4 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Lajal 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 1-2 M. Lajal 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Lajal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Cressy 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 4-3 → 5-3 M. Lajal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-1 → 4-2 M. Lajal 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Cressy 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 M. Lajal 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Lajal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Lajal 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Cressy 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 M. Lajal 0-15 0-30 0-40 df df 2-3 → 2-4 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Lajal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Lajal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Cressy 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. Mark Lajalvs [7] Maxime Cressy

2. [Alt] Brandon Holt vs Yu Hsiou Hsu



ATP Guangzhou Brandon Holt Brandon Holt 3 1 Yu Hsiou Hsu Yu Hsiou Hsu 6 6 Vincitore: Hsu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 B. Holt 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 B. Holt 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Y. Hsiou Hsu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 B. Holt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Holt 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 B. Holt 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 2-4 B. Holt 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 B. Holt 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Holt 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Blake Ellis / Tristan Schoolkate vs [WC] Jie Cui / Rigele Te



ATP Guangzhou Blake Ellis / Tristan Schoolkate Blake Ellis / Tristan Schoolkate 0 0 Jie Cui / Rigele Te Jie Cui / Rigele Te 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Court 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Calum Puttergill / Reese Stalder vs Ray Ho / Ramkumar Ramanathan



ATP Guangzhou Calum Puttergill / Reese Stalder [1] Calum Puttergill / Reese Stalder [1] 6 6 Ray Ho / Ramkumar Ramanathan Ray Ho / Ramkumar Ramanathan 4 3 Vincitore: Puttergill / Stalder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Puttergill / Stalder 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 6-3 R. Ho / Ramanathan 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-3 → 5-3 C. Puttergill / Stalder 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 3-3 → 4-3 R. Ho / Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Puttergill / Stalder 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Ho / Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 C. Puttergill / Stalder 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Ho / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-0 → 1-1 C. Puttergill / Stalder 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Ho / Ramanathan 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 C. Puttergill / Stalder 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 R. Ho / Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 C. Puttergill / Stalder 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 R. Ho / Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-1 → 4-2 C. Puttergill / Stalder 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 R. Ho / Ramanathan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-0 → 3-1 C. Puttergill / Stalder 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 R. Ho / Ramanathan 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 C. Puttergill / Stalder 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Tristan Schoolkate vs [8] Mattia Bellucci (non prima ore: 06:30)



ATP Guangzhou Tristan Schoolkate Tristan Schoolkate 6 7 Mattia Bellucci [8] Mattia Bellucci [8] 0 6 Vincitore: Schoolkate Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 ace 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 6-5 → 6-6 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Schoolkate 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 T. Schoolkate 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 T. Schoolkate 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Schoolkate 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 T. Schoolkate 30-0 ace 40-0 4-0 → 5-0 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-0 → 4-0 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 M. Bellucci 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 T. Schoolkate 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [Alt] Remy Bertola / Antoine Escoffier vs [2] Piotr Matuszewski / Matthew Christopher Romios



ATP Guangzhou Remy Bertola / Antoine Escoffier Remy Bertola / Antoine Escoffier 0 6 2 Piotr Matuszewski / Matthew Christopher Romios [2] • Piotr Matuszewski / Matthew Christopher Romios [2] 30 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 2-1 R. Bertola / Escoffier 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Bertola / Escoffier 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* ace 5*-4 5*-5 5-6* df 6-6 → 6-7 R. Bertola / Escoffier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Bertola / Escoffier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 R. Bertola / Escoffier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Bertola / Escoffier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-2 → 3-3 P. Matuszewski / Christopher Romios 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-2 → 3-2 R. Bertola / Escoffier 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Bertola / Escoffier 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Court 6 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [LL] Yuta Shimizu vs Omar Jasika



ATP Guangzhou Yuta Shimizu Yuta Shimizu 7 7 Omar Jasika Omar Jasika 5 5 Vincitore: Shimizu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Y. Shimizu 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 O. Jasika 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 Y. Shimizu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 O. Jasika 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Y. Shimizu 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-4 → 2-4 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Y. Shimizu 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-2 → 1-3 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Y. Shimizu 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 1-0 → 1-1 O. Jasika 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 O. Jasika 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Y. Shimizu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 O. Jasika 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-15 2-5 → 3-5 O. Jasika 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Y. Shimizu 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Y. Shimizu 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 O. Jasika 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [3] JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen vs Luke Saville / Li Tu



ATP Guangzhou JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen [3] JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen [3] 1 6 Luke Saville / Li Tu Luke Saville / Li Tu 3* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 6-6 J. Nam / Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Saville / Tu 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Nam / Niklas-Salminen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 L. Saville / Tu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 J. Nam / Niklas-Salminen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 3-4 → 3-5 L. Saville / Tu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Nam / Niklas-Salminen 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 L. Saville / Tu 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 J. Nam / Niklas-Salminen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-1 → 3-1 L. Saville / Tu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 2-1 J. Nam / Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Saville / Tu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

CHALLENGER Porto Alegre (🇧🇷 Brasile) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Karue Sellvs Pedro Boscardin Dias

2. Mateus Alves vs [Q] Juan Carlos Prado Angelo



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Ergi Kirkin vs [Alt] Bruno Kuzuhara



Il match deve ancora iniziare

4. Roberto Cid Subervi / Kaichi Uchida vs [WC] Luis Miguel / Karue Sell



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Patrick Harper / David Stevenson vs Facundo Mena / Stefanos Sakellaridis (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

6. Roy Stepanov / Andres Urrea OR [Alt] Leonardo Aboian / Valerio Aboian vs [Alt] Franco Ribero / Leonid Sheyngezikht OR [2] Luis Britto / Gonzalo Villanueva



Il match deve ancora iniziare

QUADRA 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. Gonzalo Bueno vs Nicolas Zanellato



Il match deve ancora iniziare

2. Facundo Mena vs [Q] Kaichi Uchida (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Juan Bautista Torres vs Luciano Emanuel Ambrogi



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Mateus Alves / Daniel Dutra da Silva vs Calvin Hemery / Aziz Ouakaa



Il match deve ancora iniziare

QUADRA 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [LL] Daniel Dutra da Silva vs Gonzalo Villanueva



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Guido Ivan Justo vs Roberto Cid Subervi (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Franco Ribero / Leonid Sheyngezikht vs [2] Luis Britto / Gonzalo Villanueva



Il match deve ancora iniziare

4. Roy Stepanov / Andres Urrea vs [Alt] Leonardo Aboian / Valerio Aboian



Il match deve ancora iniziare

WTA 125 Saint Malo (🇫🇷 Francia) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

(7) Katie Volynetsvs Carole Monnet

(3) Peyton Stearns vs Taylah Preston



Il match deve ancora iniziare

(8) Alizé Cornet vs Fiona Ferro



Il match deve ancora iniziare

Estelle Cascino / Carole Monnet vs Carmen Corley / Ivana Corley



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Iryna Shymanovichvs Chloe Paquet

Solana Sierra vs Lois Boisson



WTA Saint Malo 125 Solana Sierra Solana Sierra 0 0 Lois Boisson Lois Boisson 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Elsa Jacquemot / Chloe Paquet vs (2) Olivia Gadecki / (2) Olivia Nicholls



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Emiliana Arangovs Jessika Ponchet

Isabelle Haverlag / Celine Naef vs Amina Anshba / Anastasia Detiuc Non prima 12:00



Il match deve ancora iniziare

(3) Angelica Moratelli / (3) Camilla Rosatello vs Sofya Lansere / Jessika Ponchet



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(3) Arantxa Rusvs Erika Andreeva

Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs Dejana Radanovic



Il match deve ancora iniziare

(6) Sofia Kenin vs Ashlyn Krueger



Il match deve ancora iniziare

(1) Emma Navarro vs Elizabeth Mandlik Non prima 16:00



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 10:30

Lea Boskovic vs (4) Magdalena Frech



Il match deve ancora iniziare

Mayar Sherif vs (8) Ana Bogdan



Il match deve ancora iniziare

Lidziya Marozava / Kamilla Rakhimova vs Miriam Kolodziejova / Anna Siskova



Il match deve ancora iniziare

Ana Bogdan / Arantxa Rus vs Katarzyna Piter / Mayar Sherif



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 10:30

(7) Camila Osorio vs Lucija Ciric Bagaric



Il match deve ancora iniziare

Lina Gjorcheska vs (2) Katerina Siniakova



Il match deve ancora iniziare

(3) Anna Danilina / (3) Ingrid Neel vs Nao Hibino / Fang-Hsien Wu



Il match deve ancora iniziare

(1) Nicole Melichar-Martinez / (1) Ellen Perez vs Ingrid Gamarra Martins / Maia Lumsden



Il match deve ancora iniziare