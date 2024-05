Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Rimonta spettacolare di Rybakina: la kazaka salva due match point e vola in semifinale a Madrid In campo anche Carlos Alcaraz ed il doppio Bolelli-Vavassori (LIVE e video)

Quando Yulia Putintseva aveva un set e un break di vantaggio su Elena Rybakina, tutto sembrava indicare che la kazaka meno quotata avrebbe raggiunto le semifinali. E questo è sembrato ancora più evidente quando, già nel terzo set, la numero 50 del mondo ha realizzato un colpo al volo mentre era in vantaggio per 5-2 e con un 15-40 sul servizio della sua connazionale. La verità è che la numero 4 del ranking WTA ha operato una magica rimonta per sopravvivere al Mutua Madrid Open.

Rybakina ha avuto la meglio con i parziali di 4-6, 7-6(4) 7-5, in una battaglia brutale di quasi tre ore, con il punto di svolta proprio in quel momento cruciale. La kazaka ha salvato due match point e ha infilato cinque giochi consecutivi, approfittando anche della frustrazione di Putintseva, che non è più riuscita a vincere un solo gioco. In questo modo, Rybakina raggiunge le semifinali per la sesta volta in questa stagione, rafforzando il suo status di tennista con più vittorie nel 2024.

Infatti, Rybakina è anche alla ricerca della sesta (!) finale dell’anno, ma per farlo dovrà ancora superare Aryna Sabalenka o Mirra Andreeva, che scenderanno in campo più tardi, a partire dalle 20.

1. Yulia Putintsevavs [4] Elena Rybakina

2. [7] Andrey Rublev vs [2] Carlos Alcaraz (non prima ore: 16:00)



3. Mirra Andreeva vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [12] Taylor Fritz vs [21] Francisco Cerundolo (non prima ore: 21:30)



Il match deve ancora iniziare

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [8] Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo vs [OSE] Xinyu Wang / Saisai Zheng



2. Benjamin Hassan / Abdullah Shelbayh vs [11] Jamie Murray / Michael Venus



3. [4/WC] Coco Gauff / Taylor Townsend vs [6] Barbora Krejcikova / Laura Siegemund



4. [12] Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Aslan Karatsev / Zhizhen Zhang



Il match deve ancora iniziare

5. [9] Sander Gille / Joran Vliegen vs [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Ariel Behar / Adam Pavlasek vs [3] Joe Salisbury / Neal Skupski



2. [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs [15] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



3. [16] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs [WC] Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov



4. Sebastian Korda / Jordan Thompson vs [13] Andres Molteni / John Peers



5. [7] Hugo Nys / Jan Zielinski vs [14] Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer



Il match deve ancora iniziare