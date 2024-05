Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Sabalenka in semifinale. La prima volta di Alejandro Tabilo (LIVE)

Alejandro Tabilo, tennista che sta vivendo la migliore stagione della sua carriera a 26 anni, ha scritto mercoledì un’altra pagina memorabile in una settimana indimenticabile, qualificandosi per le semifinali dell’ATP Masters 1000 di Roma. È la prima volta che raggiunge la top 4 di un Masters 1000 e la prima volta che un cileno arriva a questa fase di un torneo di questa categoria dai tempi di Fernando Gonzalez, proprio qui a Roma, nel 2009.

In un incontro a sorpresa dei quarti di finale, Tabilo, 32° nella classifica ATP ma con l’ingresso nella top 25 già confermato, ha sconfitto il cinese Zhang Zhizhen, 56° nell’ATP, con il punteggio di 6-3 6-4, in un match che ha controllato fin dall’inizio e che ha risolto con un break in ogni set. Il cileno, nato in Canada e cresciuto e allenatosi in Florida durante la sua giovinezza, affronterà ora il vincitore dell’incontro serale tra il tedesco Alexander Zverev e l’americano Taylor Fritz.

Aryna Sabalenka, numero due del mondo, continua a essere in grande forma. Dopo essere stata finalista a Madrid – dove ha avuto match point per vincere il titolo contro Iga Swiatek – la bielorussa, che ha appena compiuto 26 anni, si è qualificata per la seconda volta in carriera (dopo il 2022) per le semifinali del WTA 1000 di Roma, grazie alla sua migliore prestazione della settimana.

Sabalenka ha sconfitto nei quarti di finale la lettone Jelena Ostapenko, numero 10 del mondo e campionessa del Roland Garros nel 2017, con il punteggio di 6-2 6-4, in un duello risolto in poco più di un’ora e in cui la tennista bielorussa non ha affrontato alcun break point e ha commesso solo un doppio fallo!

WTA Rome Jelena Ostapenko [9] Jelena Ostapenko [9] 0 2 4 0 Aryna Sabalenka [2] Aryna Sabalenka [2] 0 6 6 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 0-0 → 1-0

ATP Rome Alejandro Tabilo [29] Alejandro Tabilo [29] 6 6 Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 3 4 Vincitore: Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Tabilo 40-A 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 5-2 → 5-3 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 Z. Zhang 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

WTA Rome Victoria Azarenka [24] Victoria Azarenka [24] 0 4 3 0 Danielle Collins [13] • Danielle Collins [13] 0 6 6 0 Vincitore: Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Danielle Collins 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Victoria Azarenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Danielle Collins 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Victoria Azarenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Victoria Azarenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Victoria Azarenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Victoria Azarenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Danielle Collins 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Victoria Azarenka 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Danielle Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

ATP Rome Alexander Bublik / Ben Shelton Alexander Bublik / Ben Shelton 1 6 10 Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry 6 4 5 Vincitore: Bublik / Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 A. Bublik / Shelton 1-0 2-0 3-0 3-1 4-1 4-2 df 5-2 5-3 6-3 df 7-3 8-3 8-4 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Bublik / Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Bublik / Shelton 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Bublik / Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 A. Bublik / Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Bublik / Shelton 15-0 30-0 0-1 → 1-1 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Bublik / Shelton 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Bublik / Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Bublik / Shelton 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 A. Bublik / Shelton 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0

ATP Rome Marcelo Arevalo / Mate Pavic Marcelo Arevalo / Mate Pavic 6 6 Rajeev Ram / Joe Salisbury [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury [3] 4 4 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arevalo / Pavic 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Ram / Salisbury 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 M. Arevalo / Pavic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 3-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Ram / Salisbury 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 5-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 R. Ram / Salisbury 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Ram / Salisbury 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

WTA Rome Coco Gauff / Erin Routliffe [3] • Coco Gauff / Erin Routliffe [3] 0 6 7 0 Katerina Siniakova / Taylor Townsend [5] Katerina Siniakova / Taylor Townsend [5] 0 3 6 0 Vincitore: Gauff / Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Coco Gauff / Erin Routliffe 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 3-1* 3-2* 4*-2 5*-2 6-2* 6-3* 6-6 → 7-6 Coco Gauff / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Coco Gauff / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Coco Gauff / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Coco Gauff / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Coco Gauff / Erin Routliffe 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Coco Gauff / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Coco Gauff / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Coco Gauff / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Coco Gauff / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Coco Gauff / Erin Routliffe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Coco Gauff / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

