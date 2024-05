Flavio Cobolli entra nel team ‘On’: il giovane italiano si unisce a Swiatek, Shelton e Fonseca

Flavio Cobolli, giovane tennista di 22 anni appena compiuti e una delle speranze del tennis mondiale – è molto vicino a fare il suo debutto nella top 50 ATP dopo 12 mesi di grande livello – è l’ultima aggiunta della ‘On’, azienda che ha Roger Federer come uno dei maggiori azionisti, al suo gruppo di tennisti sponsorizzati. Si unisce a Iga Swiatek, Ben Shelton e João Fonseca.

Cobolli è visto come una forte scommessa per l’ingresso del marchio nel mercato italiano, che attualmente è fortissimo nel nostro sport.

Benvenuto 🇮🇹 – to the On tennis team, @flavio_cobbo.

Hit the link to learn more about his story: https://t.co/vhhJZ43Rog#DreamOn pic.twitter.com/s95t6xYWXk

— On (@on_running) May 15, 2024