Jannik Sinner a Vanity Fair: “Vorrei mandare un messaggio ai giovani: che si godano quello che fanno o quello che hanno scelto di fare, ma soprattutto che sappiano affrontare e accettare le difficoltà. Lo sport è così: le cose non possono sempre andare lisce”

In questo momento delicato, Jannik Sinner sta sicuramente maledicendo in privato l’infortunio all’anca che lo ha colpito nel peggiore dei momenti, proprio quando stava per confermarsi come un tennista di primo livello a un passo dal raggiungere per la prima volta la vetta della classifica mondiale (potrà raggiungerla anche non giocando a Parigi). Impossibilitato a competere per il momento a livello ATP, il giovane di San Candido sta approfittando di questi ultimi giorni per apparire sulla stampa e mostrare al pubblico un altro lato della sua personalità, come ha fatto in un’interessantissima intervista a Vanity Fair.

Ossessivo del lavoro, metodico, attento anche al più piccolo dettaglio: la calma e la sicurezza che Jannik mostra in campo sono solo un’estensione della sua personalità fuori dal campo, un modo per manifestare la sua metodologia nei più grandi palcoscenici del mondo. Per Sinner, l’unica ossessione è “lavorare”, un modo, secondo lui, per sentirsi realizzato e in pace con se stesso. “La mia ossessione è il lavoro. Mi sento male quando non posso allenarmi o quando non posso fare quello che devo fare. La mia droga è l’impegno quotidiano. Solo in questo modo posso sentirmi bene, con la coscienza tranquilla”, ha dichiarato.

Evidentemente, questo stile di vita contrasta con il momento attuale dell’italiano: infortunato, con voci preoccupanti che parlano di un’infiammazione all’anca, e con il Roland Garros che sembra sempre più in bilico all’orizzonte. Nonostante tutto, Sinner affronta le avversità in un solo modo: con filosofia, prospettiva e un’impressionante maturità. Come affronta Jannik quest’ultimo ostacolo sul suo cammino?

“Vorrei mandare un messaggio ai giovani: che si godano quello che fanno o quello che hanno scelto di fare, ma soprattutto che sappiano affrontare e accettare le difficoltà. Lo sport è così: le cose non possono sempre andare lisce. Quando la crisi sarà finita, capirai ancora di più l’importanza di quello che stai facendo. La chiave è di chi ti circondi nel tuo percorso, chi ti sta accanto. Il successo è una sensazione momentanea: ti senti euforico quando vinci, incavolato quando perdi. Quello che conta davvero è con chi lo condividi, di chi ti circondi”, ha detto Sinner.

Jannik sottolinea in ogni intervista, in ogni dichiarazione, la fortuna che ha avuto di crescere in un ambiente libero da pressioni. Non tutti possono permettersi il lusso di non essere influenzati nelle loro decisioni dalle persone a loro vicine, e Sinner ne è pienamente consapevole. “Nessuno mi ha mai costretto a fare nulla. Le scelte di vita che ho fatto ti tolgono tempo con la tua famiglia e i tuoi amici, sicuramente. Non ho passato molto tempo con loro, ora cerco di compensare. Forse, però, questa “astinenza forzata” rende ancora più speciale ogni momento che passo con loro oggi”, ha aggiunto.

Sinner parla raramente di idoli, ma quando gli viene chiesto se avesse dei punti di riferimento da bambino, la risposta potrebbe sorprendere qualcuno, anche se guardando alcune foto d’archivio, acquista molto più senso. “Il mio idolo sarà sempre Roger Federer. Anche Valentino Rossi e Alberto Tomba, e le persone che mi hanno allenato e che hanno sempre avuto chiaro cosa volevano e dove volevano che andassi”, ha concluso Sinner.





Francesco Paolo Villarico