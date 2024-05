Jannik Sinner si ritira da Madrid per i problemi all’anca destra: “L’anca mi sta dando fastidio questa settimana. Seguendo il consiglio dei medici, abbiamo deciso che è meglio non giocare ulteriormente peggiorando il problema. Nei prossimi giorni mi sottoporrò ad ulteriori esami”

📺❤️ LiveTennis TV – Luca Nardi si allena dopo l’infortunio alla caviglia

Jannik Sinner ha deciso di ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid. L’ha comunicato il torneo della capitale spagnola attraverso i canali ufficiali. Riportiamo il tweet del torneo.

“Jannik Sinner si ritira dal Mutua Madrid Open per un infortunio all’anca destra. Di conseguenza, giovedì non scenderà in campo per giocare la partita dei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime”.

Poi è arrivato dai social l’annuncio di Jannik: “Sono molto triste di dovermi ritirare dal mio prossimo incontro qui a Madrid. Il problema all’anca mi ha dato fastidio per tutta la settimana e il dolore è lentamente aumentato. Seguendo il consiglio dei medici, abbiamo deciso che la scelta migliore è non giocare ulteriormente per non peggiorare la situazione. Nei prossimi giorni mi sottoporrò ad ulteriori esami e seguirò i consigli degli specialisti per il recupero. Grazie a tutti per il vostro sostegno.”

Jannik Sinner has withdrawn from the Mutua Madrid Open with a right-hip injury. As a result, he will not take to the court on Thursday to play his quarter-final match against Felix Auger-Aliassime. Get well soon, @janniksin 😘 pic.twitter.com/iWFdtEgWrC — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 1, 2024

Jannik oggi aveva deciso di saltare l’allenamento, ma si ipotizzava più un riposo precauzionale che un imminente ritiro. Nella vittoria contro Karen Khachanov negli ottavi era parso in discreta condizione, anche per la durezza del match, portato a termine in rimonta. Purtroppo il fastidio ha avuto la meglio.