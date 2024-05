Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Iga Swiatek prima finalista. Sconfitti ai quarti Bolelli-Vavassori (LIVE)

Iga Swiatek, numero uno al mondo, si è assicurata questo giovedì il suo ritorno in finale al WTA 1000 di Madrid, in Spagna, un anno dopo essere stata finalista in questo torneo. È l’11ª finale di questa categoria in carriera per la tennista di soli 22 anni, che continua a consolidare il suo status di una delle migliori giocatrici degli ultimi decenni, nonostante la sua giovanissima età.

Nelle semifinali, Swiatek, che cerca il suo primo titolo alla Caja Mágica, ha sconfitto la statunitense Madison Keys, ex top 10 e attualmente 20ª nel ranking mondiale, con il punteggio di 6-1 6-3 in un duello di 1 ora e 10 minuti in cui è riuscita ad essere sempre superiore, nonostante la buona resistenza della tennista americana, che ha disputato a Madrid la sua migliore settimana della stagione. In finale, Iga Swiatek attende la vincitrice della semifinale tra le altre due elementi del Big Three del tennis femminile: Aryna Sabalenka (2ª) ed Elena Rybakina (4ª).

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel tabellone di doppio del torneo ATP Masters 1000 di Madrid. La coppia italiana, dodicesima testa di serie del torneo, è stata sconfitta dallo statunitense Sebastian Korda e dall’australiano Jordan Thompson con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 dopo un’ora e sedici minuti di battaglia.

Il primo set è stato caratterizzato da un avvio fulminante degli azzurri, che hanno strappato il servizio agli avversari nel game di apertura. Bolelli e Vavassori hanno mantenuto il vantaggio fino all’ottavo gioco, quando si sono trovati sotto 15-40. Nonostante siano riusciti a risalire fino al 40-40, hanno dovuto cedere il break al punto decisivo, consentendo a Korda e Thompson di impattare sul 4-4. Nel dodicesimo game, gli italiani hanno affrontato tre set point consecutivi, ma sono riusciti ad annullarli con grande determinazione, rimandando la decisione al tiebreak.

Il tiebreak si è rivelato un momento cruciale del match. Sul punteggio di 5-4 in favore di Korda e Thompson, la coppia statunitense-australiana ha ottenuto l’unico minibreak del set. Saliti sul 6-4, hanno avuto a disposizione due set point, e al secondo tentativo (il quinto complessivo), hanno chiuso il parziale sul 7-5 dopo 44 minuti di gioco.

Nel secondo set, Bolelli e Vavassori si sono salvati al punto decisivo nel terzo game, ma nel settimo hanno subito un break che si è rivelato fatale. Korda e Thompson si sono portati sul 4-3 e hanno gestito con autorità i successivi turni di servizio, non concedendo nemmeno un quindici agli avversari. Il set si è concluso sul 6-4 dopo 32 minuti.

1. [11] Jamie Murray/ Michael Venusvs [16] Sadio Doumbia/ Fabien Reboul

2. [15] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Ariel Behar / Adam Pavlasek



3. [1] Iga Swiatek vs [18] Madison Keys (non prima ore: 16:00)



4. [3] Daniil Medvedev vs [30] Jiri Lehecka (non prima ore: 20:00)



5. [4] Elena Rybakina vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 21:30)



Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Sebastian Korda / Jordan Thompson vs [12] Simone Bolelli / Andrea Vavassori



2. [7] Hugo Nys / Jan Zielinski vs [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos