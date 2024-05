Feliciano risponde a Jabeur: “Non è corretto dire che trattiamo uomini e donne in modo diverso”

Jabeur attacca, Feliciano risponde. Il direttore del Masters 1000 di Madrid, l’ex pro Feliciano Lopez, ha dato la sua versione in merito alle dichiarazioni polemiche della tunisina, secondo la quale le donne nel torneo spagnolo (e anche a Roma) vengono trattare in modo diverso rispetto agli uomini, dagli allenamenti a molti altri aspetti, inclusa la visibilità in tv. Lopez, parlando al media Sky Sport, ha messo i classici puntini sulle i, ammettendo che in passato ci sono stati degli errori ma di aver imparato, tanto che quest’anno le lamentele di Ons sono fuori luogo.

“Devo dire che l’anno scorso abbiamo fatto alcune cose che non sarebbero dovute accadere, abbiamo imparato dai nostri errori” afferma Lopez. “Ma devo anche dire che siamo stati il ​​primo torneo a offrire lo stesso prize money a uomini e donne, quindi non penso che sia giusto che qualcuno pensi che non trattiamo uomini e donne allo stesso modo. Stiamo facendo un buon lavoro e questo è importante, non le parole. Capisco la frustrazione per cose che possano accadere, ad esempio con la transportation, organizzando un torneo complesso come il nostro sono inconvenienti che capitano, ma con la gestione degli allenamenti assolutamente no, lì cerchiamo di essere equi tra uomini e donne, è giusto che tutti siano trattati allo stesso modo. Accetto che l’anno scorso ci sia stato un problema con la finale di doppio femminile e ci siamo scusati, siamo andati avanti e tutti ora sono felici. Abbiamo incontri con i giocatori del tour WTA e ATP, cerchiamo di aiutarli e questa è la cosa più importante, stiamo andando avanti e ci sono molte cose che possiamo continuare a fare nel settore in futuro” conclude Lopez.

Mario Cecchi