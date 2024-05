Maledizione Madrid!! Si ritira anche Daniil Medvedev (Video)

Che torneo il Mutua Madrid Open in termini di problemi fisici e infortuni. L’ultimo a cadere è stato Daniil Medvedev, che all’inizio della sua partita contro Jiri Lehecka ha risentito dell’adduttore e, nonostante abbia provato a giocare, non si è sentito in condizione di disputare il match e si è ritirato dopo aver perso il primo set per 6-4.

Jiri Lehecka, 22 anni, infatti, si è qualificato questa sera per le semifinali dell’ATP Masters 1000 di Madrid, le sue prime in carriera in tornei di questa categoria e, pertanto, le più importanti della sua carriera.

Il ceco, numero 31 del ranking mondiale ma con un ritorno garantito nella top 25, era in vantaggio per 6-4 contro il russo Daniil Medvedev, numero quattro ATP, quando quest’ultimo ha dovuto ritirarsi a causa di un infortunio all’adduttore. Dopo aver chiesto assistenza medica, Medvedev ha provato a continuare, ma non ha fatto altro che finire il set quasi zoppicando.

Resta da conoscere la gravità del problema del russo, perchè difende il titolo la prossima settimana a Roma e tra sole tre settimane inizia il Roland Garros. Un brutto momento per avere un problema di questo tipo.

In semifinale, Lehecka affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, 35° ATP, che non è nemmeno dovuto scendere in campo contro Jannik Sinner (2°), infortunato all’anca.

ATP Madrid Daniil Medvedev [3] • Daniil Medvedev [3] 0 4 0 Jiri Lehecka [30] Jiri Lehecka [30] 0 6 0 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Medvedev 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 D. Medvedev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 J. Lehecka 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi