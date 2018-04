Analisi del ranking Juniores e Pro: i talenti affermati e le promesse mancate (classe 1993)

Quante volte abbiamo sentito parlare di promesse mancate o ancora più drasticamente di flop riferendoci a giocatori forti a livello juniores ma non altrettanto bravi nel successivo salto fra i professionisti? Tale tema, spesso tirato in ballo senza i dovuti approfondimenti del caso, è così ampio e complesso che non basterebbe una vita per spiegare ogni sua dinamica. I ragazzi che non riescono ad emergere nel circuito maggiore dopo aver sfondato fra i juniores sono tanti, anzi, tantissimi. È un fenomeno di natura globale seppur maggiormente esteso e radicato in Sudamerica ed in Asia per ragioni facilmente comprensibili. Premesse le difficoltà dell’argomento in questione, in questa nuova rubrica settimanale verrano messi a confronto, attraverso un’accurata raccolta dati, le carriere juniores e quelle nei pro dei giocatori che hanno raggiunto una classifica giovanile compresa dalla posizione n°1 sino alla 20. Il lavoro sarà suddiviso rigorosamente in fasce d’età dai giocatori nati nell’anno 1986 sino ai 1993. Al termine dello studio di ogni classe d’età, i risultati verranno aggregati, confrontati e analizzati nel minimo dettaglio al fine di trarre più indicazioni possibili.

Perché la prima fascia d’età di riferimento sono i 1986? Per comodità di dati ma non solo. Dal 1 gennaio del 2004, l’ITF introdusse il “combined junior ranking” accorpando le due specialità di singolare e doppio. Questo sistema è stato adottato per invogliare i ragazzi a prender parte ai tornei di doppio in età giovanile e successivamente a livello professionale. In questo senso, la classifica di un giocatore è calcolata prendendo in esame i sei migliori risultati raggiunti nei tornei di singolare più un quarto (25%) dei sei migliori risultati ottenuti in doppio.

Perché il limite è stato fissato ai 1993? Ritengo sia ingiusto fare una prima valutazione sulla carriera di un giocatore ad un’età inferiore ai 25 anni.

I migliori giocatori juniores della classe 1993 tra i primi 20 del ranking juniores tra il 2009 e il 2011 in ordine decrescente.

— Tre numeri uno juniores classe 1993 di cui due non entrati in top 100:

Tiago Fernandes N°371 (01/08/2011) e Jason Kubler N°136 (24/11/2014)

Due storie profondamente diverse. Il primo dopo aver vinto gli Australian Open juniores nel 2010 ha tentato la via del professionismo con pochi risultati dedicandosi poi al college dal 2014. Il secondo, dotato di un talento cristallino, è stato a dir poco martoriato dagli infortuni ed impossibilitato a calcare i campi in cemento per non compromettere le articolazioni.

— Giocatori attualmente senza ranking:

Tiago Fernandes, George Morgan, Jannick Lupescu, Ben Wagland, Matias Sborowitz,

Lukas Vrnak, Maxim Dubarenco

7 su 31 = 22,5%

Sono più i giocatori senza ranking – a soli 24 o 25 anni – che quelli ad essere entrati almeno una volta nei 100. A testimonianza che per i migliori juniores della classe 1993 è stato più semplice smettere di giocare piuttosto che continuare.

— Giocatori entrati almeno una volta in top 100:

Jiri Vesely, Dominic Thiem, Bjorn Fratangelo, Taro Daniel, Roberto Carballes Baena

5 su 31 = 16,1%

L’83,9% di queste giovani promesse non ha fatto il suo ingresso nei 100. Un dato che fa riflettere.

— Quanti ad oggi sono in top 100:

Jiri Vesely, Dominic Thiem, Roberto Carballes Baena

3 su 31 = 9,6%

— Top 10

Dominic Thiem

— Quanti di loro non sono stati mai neanche 500 al mondo:

Lukas Vrnak (N°1399), Ben Wagland (N°1056), Jeson Patrombon (N°869),

Jannick Lupescu (N °841), Diego Hidalgo (°767), Shane Vinsant (N°657), Patrick Ofner (N°520),

George Morgan (N°649)

8 su 31 = 25,8%

Una percentuale altissima che ci sbatte in faccia la dura realtà: 1 su 4 non è riuscito probabilmente a vivere di solo tennis professionistico. Non a caso, a soli 24-25 anni, ben 5 di loro oggi è senza ranking.

— CLASSIFICA NAZIONI CON PIU’ 1993 PRODOTTI TRA I PRIMI 20 DEL RANKING JUNIORES

3: Brasile, Australia, Usa

2: Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Austria, Croazia, Spagna

1: Bolivia, Slovacchia, Belgio, Olanda, Germania, Filippine, Bielorussia, Giappone, Ecuador, Ucraina, Cile, Venezuela

TOP 100 ATP classe 1993 non tra i primi 20 nel ranking juniores

Nessuno





Luca Fiorino