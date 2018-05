Analisi del ranking Juniores e Pro: i talenti affermati e le promesse mancate (classe 1991)

Quante volte abbiamo sentito parlare di promesse mancate o ancora più drasticamente di flop riferendoci a giocatori forti a livello juniores ma non altrettanto bravi nel successivo salto fra i professionisti? Tale tema, spesso tirato in ballo senza i dovuti approfondimenti del caso, è così ampio e complesso che non basterebbe una vita per spiegare ogni sua dinamica. I ragazzi che non riescono ad emergere nel circuito maggiore dopo aver sfondato fra i juniores sono tanti, anzi, tantissimi. È un fenomeno di natura globale seppur maggiormente esteso e radicato in Sudamerica ed in Asia per ragioni facilmente comprensibili. Premesse le difficoltà dell’argomento in questione, in questa nuova rubrica settimanale verrano messi a confronto, attraverso un’accurata raccolta dati, le carriere juniores e quelle nei pro dei giocatori che hanno raggiunto una classifica giovanile compresa dalla posizione n°1 sino alla 20. Il lavoro sarà suddiviso rigorosamente in fasce d’età dai giocatori nati nell’anno 1986 sino ai 1993. Al termine dello studio di ogni classe d’età, i risultati verranno aggregati, confrontati e analizzati nel minimo dettaglio al fine di trarre più indicazioni possibili.

Perché la prima fascia d’età di riferimento sono i 1986? Per comodità di dati ma non solo. Dal 1 gennaio del 2004, l’ITF introdusse il “combined junior ranking” accorpando le due specialità di singolare e doppio. Questo sistema è stato adottato per invogliare i ragazzi a prender parte ai tornei di doppio in età giovanile e successivamente a livello professionale. In questo senso, la classifica di un giocatore è calcolata prendendo in esame i sei migliori risultati raggiunti nei tornei di singolare più un quarto (25%) dei sei migliori risultati ottenuti in doppio.

Perché il limite è stato fissato ai 1993? Ritengo sia ingiusto fare una prima valutazione sulla carriera di un giocatore ad un’età inferiore ai 25 anni.

ANALISI DEL RANKING JUNIORES E PRO CLASSE 1993

Vi presentiamo i migliori giocatori del 1991 che hanno raggiunto un ranking juniores compreso fra la prima e la 20esima posizione dall’anno 2007 sino al 2009 in ordine rigorosamente decrescente. Anticipiamo che il numero di giocatori è di 23, decisamente nettamente inferiore ai precedenti studi.

— Due numeri uno juniores classe 1991 di cui uno solo mai entrato nei 100

Tsung-Hua Tang (TPE) N°164 (14/05/2012)

Un paese che ha prodotto negli anni tanti giocatori ottimi a livelli juniores e non eccelsi nel circuito professionistico. Tsung-Hua Tang ha raggiunto a 21 anni il best ranking e in questa stagione è in netta ripresa seppur distante dalla sua miglior classifica.

Nulla da aggiungere su Grigor Dimitrov. Il bulgaro ha rispettato le grandi aspettative ma a quanto visto e analizzato in queste settimane rappresenta un fiore nel deserto rispetto alla moltitudine di promesse mancate.

— Giocatori attualmente senza ranking:

Julen Uriguen, Julien Obry, Chase Buchanan, Juan Vazquez-Valenzuela, Cheng-Peng Hsieh, Marin Draganja, Adrien Puget, Devin Britton, Borut Puc, Kevin Konfederank, Alexandros-Ferdinandos Georgoudas.

11 su 23 = 47,8 %

Percentuale altissima ovvero quasi uno su due non ha classifica ATP in singolare. Una grossa scrematura è stata fatta. Fisiologico considerando l’età più avanzata rispetto i primi due studi seppur il numero sia preoccupante.

— Giocatori entrati almeno una volta in top 100:

6 su 23 = 26 %

Grigor Dimitrov, Pablo Carreno Busta, Mirza Basic, Tennys Sandgren e Pierre-Hugues Herbert e Andrey Kuznetsov.

Questa statistica è molto vicina alla classe 1992 con la differenza sostanziale che 5 di questi 6 come si vedrà sotto sono ancora fra i primi 100 al mondo. Maturità e continuità sugli scudi.

— Quanti ad oggi sono in top 100:

5 su 23 = 21,7 %

Grigor Dimitrov, Pablo Carreno Busta, Mirza Basic, Tennys Sandgren e Pierre-Hugues Herbert.

Un dato positivo. Malgrado l’annata 1991 abbia sfornato un numero esiguo di giocatori competitivi durante l’attività juniores a confronto con i 1992 e i 1993, questi sono in grado tuttora di ritagliarsi ottimi risultati nel circuito professionistico. Poca quantità e tanta qualità verrebbe da dire prendendo in considerazione la sezione sottostante dei top 10.

— Top 10

Grigor Dimitrov e fino a poco tempo fa anche Pablo Carreno Busta.

— Quanti di loro non sono stati mai neanche 500 al mondo:

5 su 23 = 21,7 %

Julen Uriguen, Juan Vazquez-Valenzuela, Cheng-Peng Hsieh, Marin Draganja, Alexandros-Ferdinandos Georgoudas.

È la percentuale più bassa rispetto ai due studi precedenti delle classi 1992 e 1993. Premesso questo, il campione è più ristretto (solo 23 giocatori) e il 21,7% non si discosta poi tanto dalle analisi delle settimane passate. Al momento questa statistica è compresa tra il 21,7 % e 25,8%.

— CLASSIFICA NAZIONI CON PIU’ 1991 PRODOTTI TRA I PRIMI 20 DEL RANKING JUNIORES

4: Usa

3: Francia

2: Giappone, Argentina, Cina Taipei, Croazia

1: Grecia, Bulgaria, Russia, Belgio, Brasile, Spagna, Bosnia, Guatemala

TOP 100 ATP classe 1991 mai stati tra i primi 20 nel ranking juniores

Nessuno

Luca Fiorino