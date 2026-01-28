Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. E’ il giorno delle semifinali femminili (LIVE)
Australian Open (Australia 🇦🇺) Semifinali, cemento
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
L. Hewitt / M. Philippoussis vs M. Baghdatis / M. Safin
(WC) J. Kubler / (WC) M. Polmans vs L. Johnson / J. Zielinski
(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
(7) A. Danilina / (7) A. Krunic vs (5) G. Dabrowski / (5) L. Stefani
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(1) A. Sabalenka vs (12) E. Svitolina
(6) J. Pegula vs (5) E. Rybakina
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) A. Hewett vs G. Reid
A. Molik / S. Stosur vs A. Kerber / A. Petkovic
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(3) M. Granollers / (3) H. Zeballos vs (6) C. Harrison / (6) N. Skupski
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(4) E. Mertens / (4) S. Zhang vs E. Shibahara / V. Zvonareva
(Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))
Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Woodman vs (2) S. Schroder
D. De Groot vs (2) A. Van Koot
T. Egberink vs (2) T. Oda
D. Ramphadi / J. Woodman vs (2) H. Davidson / (2) A. Lapthorne
A. Hewett / G. Reid vs G. Fernandez / T. Oda
1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(14) N. Lagaev vs (3) K. Efremova
(11) K. Chen vs (6) N. Bilozertsev
(7) Z. Sesko vs (10) T. Behrmann
(WC) Y. Ibraimi / (WC) C. Kose vs J. Bolivar Idarraga / V. Reddy
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(1) A. Kovackova / (1) J. Kovackova vs C. Jauffret / T. Kokkinis
ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Pushkareva vs (11) Y. Shao
D. Zoldakova vs (6) X. Sun
(Q) N. Raguin vs (2) L. Miguel
A. James / M. Pawelska vs A. Malova / A. Terentyeva
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
C. Clarke / N. Lee vs T. Hermanova / D. Zoldakova
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) N. Vink vs G. Lazarte
(1) Y. Kamiji vs L. De Greef
(3) M. De la Puente vs S. Houdet
D. De Groot / A. Van Koot vs (2) Y. Kamiji / (2) Z. Zhu
(1) D. Caverzaschi / (1) R. Spaargaren vs C. Ratzlaff / D. Rodrigues
Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Sushkova vs (8) T. Frodin
(4) K. Hance vs S. Massellani
H. Kawanishi / K. Watanabe vs J. Dembo / D. Jovanovski
(3) A. Cvetkovic / (3) T. Frodin vs M. Makarova / R. Zolotareva
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
C. Doig / D. Kisimov vs (4) K. Hance / (4) T. Konduri
M. Ceban / K. Filaretov vs (2) L. Miguel / (2) Z. Sesko
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(3) G. Sasson vs H. Davidson
K. Montjane vs (4) Z. Wang
S. Lysov vs (4) G. Fernandez
(1) G. Sasson / (1) N. Vink vs R. Shaw / Y. Silva
(1) X. Li / (1) Z. Wang vs K. Montjane / M. Tanaka
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(Q) L. Pena vs (4) A. Kaplan
(3) X. Li vs (Q) M. Ohtani
Court 10 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) A. Lantermann vs M. Knoesen
L. Heald vs L. Foyster
(1) A. Lantermann vs (2) L. De Gouveia
(1) L. Gryp vs L. Heald
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(2) L. De Gouveia vs A. Shawcross
(1) L. Gryp vs (2) S. Matsuoka
M. Knoesen vs A. Shawcross
(2) S. Matsuoka vs L. Foyster
TAG: Australian Open, Australian Open 2026
3 commenti
Vada per una riedizione della finale 2023
La bielorussa sta armando i bicipiti da camionista contro quella “simpaticona” di Svitolina. Credo nel circuito non esistano due giocatrici che si detestino di più (per usare un eufenismo)….le urla a ogni colpo si sentiranno sin dentro le profondità della Fossa delle Mariane.
Sembra abbiano fornito i pischelletti raccatapalle di tappetti anti rumore e caschetti anti infortunistica….le palline saetteranno impazzite
Per dire il potenziale che esprime in questo preciso momento la prima semifinale basta dire che la Sabalenka per la prima volta in carriera ha una striscia di 20 set consecutivi,la Svitolina dal canto suo ha perso un set in 10 incontri.
Conduce 5-1 Sabalenka,ma mai dominante,il 50% delle volte la Svitolina l’ha portata al terzo.
Pegula come Svitolina meriterebbe uno slam,e questo lo dissi già da oltre un anno,3 anni e mezzo consecutivi in top ten,di cui gran parte in top 5.
La Pennetta prima di vincere uno Slam fece,anni prima, solo un brevissima apparizione.
Molti si chiedono cosa c’entra la Pennetta, perché richiamare proprio lei?
Perché facendo il paragone con qualcosa che ti tocca più da vicino ti aiuta a capire ancora di più di cosa si sta parlando,non solo nel tennis, è una regola che vale in generale,non è un voler diminuire un qualcosa ma toccando più nel personale si riesce a fare capire un livello straordinario di un qualcosa che forse si trascurerebbe. Ragazza di un’applicazione straordinaria ,lodevole, determinata,ambiziosa,dedita al lavoro e sacrificio,pur non essendo cresciuta nella miseria.
Come dicevo nessuna delle 4 ha perso ancora un set.
Il secondo match penso andrà al terzo, anche Sabalenka oggi trova finalmente una bel test, Jovic troppo giovane, terzo set possibile anche quì,ma Sabalenka è capace di vincere ancora 7-6 7-6, e allora li,a quel punto, dovrò imprecare ancora contro le stregonerie.