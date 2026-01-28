Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. E’ il giorno delle semifinali femminili (LIVE)

28/01/2026 20:43 3 commenti
Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images
Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images

Australian Open (Australia 🇦🇺) Semifinali, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
L. Hewitt AUS / M. Philippoussis AUS vs M. Baghdatis CYP / M. Safin RUS
Il match deve ancora iniziare

(WC) J. Kubler AUS / (WC) M. Polmans AUS vs L. Johnson GBR / J. Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
(7) A. Danilina KAZ / (7) A. Krunic SRB vs (5) G. Dabrowski CAN / (5) L. Stefani BRA
Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(1) A. Sabalenka BLR vs (12) E. Svitolina UKR

Il match deve ancora iniziare

(6) J. Pegula USA vs (5) E. Rybakina KAZ

Il match deve ancora iniziare



Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) A. Hewett GBR vs G. Reid GBR

Il match deve ancora iniziare

A. Molik AUS / S. Stosur AUS vs A. Kerber GER / A. Petkovic GER

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(3) M. Granollers ESP / (3) H. Zeballos ARG vs (6) C. Harrison USA / (6) N. Skupski GBR
Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(4) E. Mertens BEL / (4) S. Zhang CHN vs E. Shibahara JPN / V. Zvonareva RUS
Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))




Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Woodman AUS vs (2) S. Schroder NED
GS Australian Open
J. Woodman
0
2
S. Schroder
0
0


D. De Groot NED vs (2) A. Van Koot NED

Il match deve ancora iniziare

T. Egberink NED vs (2) T. Oda JPN

Il match deve ancora iniziare

D. Ramphadi RSA / J. Woodman AUS vs (2) H. Davidson AUS / (2) A. Lapthorne GBR

Il match deve ancora iniziare

A. Hewett GBR / G. Reid GBR vs G. Fernandez ARG / T. Oda JPN

Il match deve ancora iniziare



1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(14) N. Lagaev CAN vs (3) K. Efremova FRA

GS Australian Open
N. Lagaev [8]
40
0
K. Efremova [3]
40
2


(11) K. Chen TPE vs (6) N. Bilozertsev UKR

Il match deve ancora iniziare

(7) Z. Sesko SLO vs (10) T. Behrmann AUT

Il match deve ancora iniziare

(WC) Y. Ibraimi AUS / (WC) C. Kose AUS vs J. Bolivar Idarraga COL / V. Reddy USA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(1) A. Kovackova CZE / (1) J. Kovackova CZE vs C. Jauffret USA / T. Kokkinis AUS
Il match deve ancora iniziare



ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Pushkareva RUS vs (11) Y. Shao CHN

GS Australian Open
A. Pushkareva
0
1
Y. Shao [4]
0
0


D. Zoldakova CZE vs (6) X. Sun CHN

Il match deve ancora iniziare

(Q) N. Raguin BOT vs (2) L. Miguel BRA

Il match deve ancora iniziare

A. James JAM / M. Pawelska POL vs A. Malova RUS / A. Terentyeva RUS

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
C. Clarke USA / N. Lee USA vs T. Hermanova CZE / D. Zoldakova CZE
Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) N. Vink NED vs G. Lazarte ARG

GS Australian Open
N. Vink [1]
30
3
G. Lazarte
0
0


(1) Y. Kamiji JPN vs L. De Greef NED

Il match deve ancora iniziare

(3) M. De la Puente ESP vs S. Houdet FRA

Il match deve ancora iniziare

D. De Groot NED / A. Van Koot NED vs (2) Y. Kamiji JPN / (2) Z. Zhu CHN

Il match deve ancora iniziare

(1) D. Caverzaschi ESP / (1) R. Spaargaren NED vs C. Ratzlaff USA / D. Rodrigues BRA

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Sushkova UKR vs (8) T. Frodin USA

GS Australian Open
A. Sushkova
30
2
T. Frodin [3]
30
1


(4) K. Hance USA vs S. Massellani ITA

Il match deve ancora iniziare

H. Kawanishi JPN / K. Watanabe JPN vs J. Dembo AUS / D. Jovanovski AUS

Il match deve ancora iniziare

(3) A. Cvetkovic SRB / (3) T. Frodin USA vs M. Makarova RUS / R. Zolotareva RUS

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
C. Doig RSA / D. Kisimov BUL vs (4) K. Hance USA / (4) T. Konduri USA
Il match deve ancora iniziare

M. Ceban GBR / K. Filaretov RUS vs (2) L. Miguel BRA / (2) Z. Sesko SLO

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(3) G. Sasson ISR vs H. Davidson AUS

GS Australian Open
G. Sasson [1]
0
3
H. Davidson [2]
0
0


K. Montjane RSA vs (4) Z. Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

S. Lysov ISR vs (4) G. Fernandez ARG

Il match deve ancora iniziare

(1) G. Sasson ISR / (1) N. Vink NED vs R. Shaw CAN / Y. Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

(1) X. Li CHN / (1) Z. Wang CHN vs K. Montjane RSA / M. Tanaka JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(Q) L. Pena BRA vs (4) A. Kaplan TUR

GS Australian Open
L. Pena
15
0
A. Kaplan
30
0


(3) X. Li CHN vs (Q) M. Ohtani JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 10 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) A. Lantermann BEL vs M. Knoesen GBR
GS Australian Open
A. Lantermann [1]
0
0
M. Knoesen
0
1


L. Heald USA vs L. Foyster GBR

Il match deve ancora iniziare

(1) A. Lantermann BEL vs (2) L. De Gouveia GBR

Il match deve ancora iniziare

(1) L. Gryp BEL vs L. Heald USA

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(2) L. De Gouveia GBR vs A. Shawcross AUS

GS Australian Open
L. De Gouveia [2]
0
1
A. Shawcross
15
0


(1) L. Gryp BEL vs (2) S. Matsuoka JPN

Il match deve ancora iniziare

M. Knoesen GBR vs A. Shawcross AUS

Il match deve ancora iniziare

(2) S. Matsuoka JPN vs L. Foyster GBR

Il match deve ancora iniziare

3 commenti

Grande Slam (Guest) 28-01-2026 21:49

Vada per una riedizione della finale 2023

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Taxi Driver 28-01-2026 21:07

La bielorussa sta armando i bicipiti da camionista contro quella “simpaticona” di Svitolina. Credo nel circuito non esistano due giocatrici che si detestino di più (per usare un eufenismo)….le urla a ogni colpo si sentiranno sin dentro le profondità della Fossa delle Mariane.
Sembra abbiano fornito i pischelletti raccatapalle di tappetti anti rumore e caschetti anti infortunistica….le palline saetteranno impazzite

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso
Gaz (Guest) 28-01-2026 21:03

Per dire il potenziale che esprime in questo preciso momento la prima semifinale basta dire che la Sabalenka per la prima volta in carriera ha una striscia di 20 set consecutivi,la Svitolina dal canto suo ha perso un set in 10 incontri.
Conduce 5-1 Sabalenka,ma mai dominante,il 50% delle volte la Svitolina l’ha portata al terzo.

Pegula come Svitolina meriterebbe uno slam,e questo lo dissi già da oltre un anno,3 anni e mezzo consecutivi in top ten,di cui gran parte in top 5.
La Pennetta prima di vincere uno Slam fece,anni prima, solo un brevissima apparizione.
Molti si chiedono cosa c’entra la Pennetta, perché richiamare proprio lei?
Perché facendo il paragone con qualcosa che ti tocca più da vicino ti aiuta a capire ancora di più di cosa si sta parlando,non solo nel tennis, è una regola che vale in generale,non è un voler diminuire un qualcosa ma toccando più nel personale si riesce a fare capire un livello straordinario di un qualcosa che forse si trascurerebbe. Ragazza di un’applicazione straordinaria ,lodevole, determinata,ambiziosa,dedita al lavoro e sacrificio,pur non essendo cresciuta nella miseria.
Come dicevo nessuna delle 4 ha perso ancora un set.
Il secondo match penso andrà al terzo, anche Sabalenka oggi trova finalmente una bel test, Jovic troppo giovane, terzo set possibile anche quì,ma Sabalenka è capace di vincere ancora 7-6 7-6, e allora li,a quel punto, dovrò imprecare ancora contro le stregonerie.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!