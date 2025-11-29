Musetti tiene in vita la tradizione del rovescio a una mano nella top 10 di fine stagione. La lista completa dal ’73 al 2025
“Salvate il soldato Musetti”. È proprio il caso di accostare il titolo del capolavoro da Oscar di Steven Spielberg al nostro talento di Carrara, unico tennista con rovescio a una mano in top 10 a fine (e nel corso) del 2025. C’è chi snobba questo colpo, considerandolo ormai obsoleto e inadatto alla velocità di gioco e rotazione della palla dei nostri tempi; e chi invece lo adora e rimpiange, considerandolo l’esecuzione più elegante della disciplina da un punto di vista estetico e ancora assai efficace visto che permette a chi lo esegue – pur di farlo al massimo livello – di variare ritmi, rimbalzo, velocità, e quindi cambiare le carte in tavola. “Fin da quando era bambino giocava troppo bene il rovescio a una mano per cambiarlo, è un po’ il suo marchio di fabbrica” riflette Tartarini sul rovescio di Lorenzo, suo pupillo da sempre. “Ogni tanto mi rinfaccia di non averglielo cambiato perché con le velocità che ci sono oggi è ancora più difficile giocare a una mano. Ma penso che questo sia un ulteriore merito per Lorenzo: è l’unico giocatore nei top 10 con il rovescio a una mano. Riesce a rispondere molto bene, anche a dei servizi oltre i 200 km/h, con delle rotazioni pazzesche”.
Ormai sono davvero pochi i tennisti di alto livello che giocano il rovescio ad una mano: Musetti, unico top 10, Shapovalov, Tsitsipas, Dimitrov, Altmaier, Mpetshi Perricard, Kovacevic… stop. Solo 7 sui top 100 attuali. La secolare tradizione del colpo si sta perdendo, è troppo più efficace il bimane se un ragazzo imposta il proprio tennis sul ritmo, sulla progressione nello scambio, ossia i canoni del gioco moderno. Solo quando un giovane tennista ha una naturale predisposizione per l’attacco e i cambi di ritmo, con un tocco di palla vellutato, il rovescio monomane torna una possibilità.
Pur perdendo progressivamente adepti, in modo repentino dalla fine degli anni ’90 quando sono entrati di forza nel mondo del tennis Pro i giovani nati e cresciuti da metà degli ’80s, in qualche modo il rovescio ad una mano ha mantenuto almeno un tennista in top 10 dalla introduzione del ranking computerizzato (23 agosto 1973) al 19 febbraio 2024, prima classifica nella storia senza un rovescio monomane tra i migliori dieci. In quella data si interruppe una tradizione di oltre mezzo secolo, per una manciata di settimane visto che il 1° aprile 2024 Grigor Dimitrov tornò in top 10 e con lui anche il suo elegante rovescio ad una mano. Il bulgaro chiuse l’annata 2024 giusto decimo, quindi mantenendo il rovescio “classico” nell’élite del tennis. La storia poi si è ripetuta nel 2025, quando per otto settimane – cinque tra gennaio e marzo, poi altre tre tra aprile e maggio – non ci sono stati rovesci a una mano in top 10. Il 5 maggio scorso Lorenzo Musetti è entrato tra i primi dieci al mondo, chiudendo la stagione al n.8. Grazie al nostro “Muso”, la tradizione del rovescio ad una mano nella top 10 di fine anno non si è interrotta.
È curioso andare a vedere la lista completa dei giocatori con rovescio ad una mano capaci di finire la stagione in top 10. Impressiona constatare come per tutti gli anni ’70 e ’80 il rovescio a una mano era dominante, o almeno prevalente. Nel 1973, prima stagione di ranking al computer, erano 9 su 10, solo Connors (n.3 di fine anno) giocava il colpo bimane. Nelle annate ’93 e ’94 c’erano 5 rovesci a una mano e 5 bimani, poi progressivamente il rovescio a due mani ha preso il sopravvento, con il 2003 che ha anticipato la tendenza (solo Federer e Philippussis con rovescio ad una mano tra i primi 10). Nel 2009 il solo Roger tenne in vita il rovescio a una mano tra i migliori 10, e dal 2021 solo un tennista monomane a stagione, Tsitispas, poi Dimitrov e quindi Musetti. Ecco la lista completa, un tuffo nei ricordi del passato.
2025: 1 rovescio ad una mano in top 10 – Musetti
2024: 1 – Dimitrov
2023: 1 – Tsitsipas
2022: 1 – Tsitsipas
2021: 1 – Tsitsipas
2020: 3 – Thiem, Federer, Tsitsipas
2019: 3 – Federer, Thiem, Tsitsipas
2018: 2 – Federer, Thiem
2017: 4 – Federer, Dimitrov, Thiem, Wawrinka
2016: 2 – Wawrinka, Thiem
2015: 3 – Federer, Wawrinka, Gasquet
2014: 2 – Federer, Wawrinka
2013: 3 – Federer, Wawrinka, Gasquet
2012: 2 – Federer, Gasquet
2011: 2 – Federer, Almagro
2010: 2 – Federer, Youzhny
2009: 1 – Federer
2008: 2 – Federer, Blake
2007: 4 – Federer, Gonzalez, Gasquet, Robredo
2006: 5 – Federer, Blake, Ljubicic, Robredo, Gonzalez
2005: 3 – Federer, Ljubicic, Gaudio
2004: 3 – Federer, Henman, Gaudio
2003: 2 – Federer, Philippoussis
2002: 3 – Federer, Henman, Costa
2001: 5 – Kuerten, Rafter, Haas, Henman, Sampras
2000: 4 – Kuerten, Sampras, Corretja, Henman
1999: 3 – Sampras, Kuerten, Krajicek
1998: 6 – Sampras, Corretja, Rafter, Henman, Rusedski, Krajicek
1997: 4 – Sampras, Rafter, Rusedski, Muster
1996: 4 – Sampras, Muster, Becker, Krajicek
1995: 3 – Sampras, Muster, Becker
1994: 5 – Sampras, Becker, Edberg, Berasategui, Stich
1993: 5 – Sampras, Stich, Edberg, Muster, Pioline
1992: 6 – Edberg, Sampras, Becker, Korda, Lendl, Krajicek
1991: 8 – Edberg, Becker, Stich, Lendl, Sampras, Forget, Novacek, Korda
1990: 8 – Edberg, Becker, Lendl, Sampras, Gomez, Muster, Sanchez, Gilbert
1989: 6 – Lendl, Becker, Edberg, McEnroe, Gilbert, Mancini
1988: 6 – Lendl, Becker, Edberg, Hlasek, Leconte, Mayotte
1987: 7 – Lendl, Edberg, Becker, Cash, Noah, Mayotte, McEnroe
1986: 6 – Lendl, Becker, Noah, Edberg, Leconte, Gomez
1985: 6 – Lendl, McEnroe, Edberg, Becker, Noah, Curren
1984: 7 – McEnroe, Lendl, Gomez, Sundstrom, Cash, Teltscher, Noah
1983: 7 – McEnroe, Lendl, Noah, Arias, Higueras, Clerc, Curren
1982: 7 – McEnroe, Lendl, Vilas, Gerulaitis, Clerc, Noah, McNamara
1981: 7 – McEnroe, Lendl, Clerc, Vilas, Teltscher, Gerulaitis, McNamara
1980: 6 – McEnroe, Vilas, Lendl, Clerc, Gerulaitis, Teltscher
1979: 6 – McEnroe, Gerulaitis, Tanner, Vilas, Ashe, Higueras
1978: 6 – Vilas, McEnroe, Gerulaitis, Gottfried, Ramirez, Barazzutti
1977: 7 – Vilas, Gerulaitis, Gottfried, Orantes, Ramirez, Nastase, Stockton
1976: 6 – Nastase, Orantes, Ramirez, Vilas, Panatta, Gottfried
1975: 8 – Vilas, Ashe, Orantes, Rosewall, Nastase, Alexander, Tanner, Laver
1974: 8 – Newcombe, Laver, Vilas, Okker, Ashe, Rosewall, Smith, Nastase
1973: 9 – Nastase, Newcombe, Okker, Smith, Rosewall, Orantes, Laver, Kodes, Ashe
Marco Mazzoni
Parla per te. Questo contributo invece è molto interessante e ripercorre anni di tennis, evoca ricordi e riflessioni.
Proprio non hai niente di meglio da fare che sputare veleno. Se lo fai altrove è per tutti una boccata di salute.
Bernet è magnifico da veder giocare, speriamo!
Lorenzo come Rod, Stefan e Roger – la mia Santissima Trinità
Una variante è stata “pallonettaro” elargita dall’utente “maurantonio” che non si è mai più ripreso da quando Lorenzo seccò Carlone ad Amburgo e ne ha sempre cercato di sminuire la vittoria
Oramai vi siete messi in lotta contro voi stessi, il che non depone affatto a vostro disonore…state lottando per l’articolo tappabuchi che più tappabuchi non si può…questo qua in specie è molto su di graduatoria…
La cosa divertente è che Musetti dagli sciocchi di paese viene descritto come un pallettaro, quando il rovescio ad una mano è il marchio distintivo di un NON pallettaro visto che chi lo usa varia ritmi velocità, ed imposta nuovi scambi.
Anche Lorenzo sa (ha dovuto imparare ) che questo colpo era un grosso limite per poter competere con i migliori , ma con impegno e qualità tecnica ha saputo trasformarlo nel PERNO del suo gioco.
Ovviamente a seconda della superficie avrà più o meno svantaggi però non si considerano mai i vantaggi.
Anni fa avrebbe potuto scegliere il bimane diventando un giocatore come tanti fuori dai top e nessuno si sarebbe accorto “di quanto è limitante per ambire in alto con il rovescio ad una mano”, ma lo dicono adesso come se fosse scontata una sua affermazione a due mani.
Lorenzo ha invece scelto di non snaturarsi, grande qualità, caparbietà e lavoratore.
Un altro poteva essere tra questi dal 2022,ma è stato”assassinato”dal ben noto faentino e dalle sue follie.
a breve in questa speciale classifica farà irruzione un giovane svizzero ..
E’ più bello ma ormai la tendenza è chiara: rovescio in via di estinzione. Musetti con un rovescio bimane non sappiamo come sarebbe stato e non possiamo saperlo però lui non ha mai staccato la mano come hanno fatto di solito gli altri, non ha mai giocato il rovescio a due mani. Io ipotizzo che non sarebbe stato così forte.
Lo ha raccontato più volte, ha impugnato la racchetta col rovescio a una mano in modo naturale fin da bambino, dal primo giorno di tennis. A quel punto penso che abbiano fatto bene a non forzarlo a giocare il colpo bimane e infatti il rovescio lungolinea è il suo colpo più bello.
Ah, come dimenticare la perla di saggezza di uno che diceva che sarebbero bastati tre mesi di allenamento col rovescio a due mani per impararlo e averlo meglio del suo colpo attuale 😆
E come dimenticare anche quel cartello di un bambino a Roma “Lorenzo insegnami il rovescio”. Purtroppo gli direbbe chiaramente di giocarlo a due mani come ha affermato in diverse occasioni.