Musetti tiene in vita la tradizione del rovescio a una mano nella top 10 di fine stagione. La lista completa dal ’73 al 2025

“Salvate il soldato Musetti”. È proprio il caso di accostare il titolo del capolavoro da Oscar di Steven Spielberg al nostro talento di Carrara, unico tennista con rovescio a una mano in top 10 a fine (e nel corso) del 2025. C’è chi snobba questo colpo, considerandolo ormai obsoleto e inadatto alla velocità di gioco e rotazione della palla dei nostri tempi; e chi invece lo adora e rimpiange, considerandolo l’esecuzione più elegante della disciplina da un punto di vista estetico e ancora assai efficace visto che permette a chi lo esegue – pur di farlo al massimo livello – di variare ritmi, rimbalzo, velocità, e quindi cambiare le carte in tavola. “Fin da quando era bambino giocava troppo bene il rovescio a una mano per cambiarlo, è un po’ il suo marchio di fabbrica” riflette Tartarini sul rovescio di Lorenzo, suo pupillo da sempre. “Ogni tanto mi rinfaccia di non averglielo cambiato perché con le velocità che ci sono oggi è ancora più difficile giocare a una mano. Ma penso che questo sia un ulteriore merito per Lorenzo: è l’unico giocatore nei top 10 con il rovescio a una mano. Riesce a rispondere molto bene, anche a dei servizi oltre i 200 km/h, con delle rotazioni pazzesche”.

Ormai sono davvero pochi i tennisti di alto livello che giocano il rovescio ad una mano: Musetti, unico top 10, Shapovalov, Tsitsipas, Dimitrov, Altmaier, Mpetshi Perricard, Kovacevic… stop. Solo 7 sui top 100 attuali. La secolare tradizione del colpo si sta perdendo, è troppo più efficace il bimane se un ragazzo imposta il proprio tennis sul ritmo, sulla progressione nello scambio, ossia i canoni del gioco moderno. Solo quando un giovane tennista ha una naturale predisposizione per l’attacco e i cambi di ritmo, con un tocco di palla vellutato, il rovescio monomane torna una possibilità.

Pur perdendo progressivamente adepti, in modo repentino dalla fine degli anni ’90 quando sono entrati di forza nel mondo del tennis Pro i giovani nati e cresciuti da metà degli ’80s, in qualche modo il rovescio ad una mano ha mantenuto almeno un tennista in top 10 dalla introduzione del ranking computerizzato (23 agosto 1973) al 19 febbraio 2024, prima classifica nella storia senza un rovescio monomane tra i migliori dieci. In quella data si interruppe una tradizione di oltre mezzo secolo, per una manciata di settimane visto che il 1° aprile 2024 Grigor Dimitrov tornò in top 10 e con lui anche il suo elegante rovescio ad una mano. Il bulgaro chiuse l’annata 2024 giusto decimo, quindi mantenendo il rovescio “classico” nell’élite del tennis. La storia poi si è ripetuta nel 2025, quando per otto settimane – cinque tra gennaio e marzo, poi altre tre tra aprile e maggio – non ci sono stati rovesci a una mano in top 10. Il 5 maggio scorso Lorenzo Musetti è entrato tra i primi dieci al mondo, chiudendo la stagione al n.8. Grazie al nostro “Muso”, la tradizione del rovescio ad una mano nella top 10 di fine anno non si è interrotta.

È curioso andare a vedere la lista completa dei giocatori con rovescio ad una mano capaci di finire la stagione in top 10. Impressiona constatare come per tutti gli anni ’70 e ’80 il rovescio a una mano era dominante, o almeno prevalente. Nel 1973, prima stagione di ranking al computer, erano 9 su 10, solo Connors (n.3 di fine anno) giocava il colpo bimane. Nelle annate ’93 e ’94 c’erano 5 rovesci a una mano e 5 bimani, poi progressivamente il rovescio a due mani ha preso il sopravvento, con il 2003 che ha anticipato la tendenza (solo Federer e Philippussis con rovescio ad una mano tra i primi 10). Nel 2009 il solo Roger tenne in vita il rovescio a una mano tra i migliori 10, e dal 2021 solo un tennista monomane a stagione, Tsitispas, poi Dimitrov e quindi Musetti. Ecco la lista completa, un tuffo nei ricordi del passato.

2025: 1 rovescio ad una mano in top 10 – Musetti

2024: 1 – Dimitrov

2023: 1 – Tsitsipas

2022: 1 – Tsitsipas

2021: 1 – Tsitsipas

2020: 3 – Thiem, Federer, Tsitsipas

2019: 3 – Federer, Thiem, Tsitsipas

2018: 2 – Federer, Thiem

2017: 4 – Federer, Dimitrov, Thiem, Wawrinka

2016: 2 – Wawrinka, Thiem

2015: 3 – Federer, Wawrinka, Gasquet

2014: 2 – Federer, Wawrinka

2013: 3 – Federer, Wawrinka, Gasquet

2012: 2 – Federer, Gasquet

2011: 2 – Federer, Almagro

2010: 2 – Federer, Youzhny

2009: 1 – Federer

2008: 2 – Federer, Blake

2007: 4 – Federer, Gonzalez, Gasquet, Robredo

2006: 5 – Federer, Blake, Ljubicic, Robredo, Gonzalez

2005: 3 – Federer, Ljubicic, Gaudio

2004: 3 – Federer, Henman, Gaudio

2003: 2 – Federer, Philippoussis

2002: 3 – Federer, Henman, Costa

2001: 5 – Kuerten, Rafter, Haas, Henman, Sampras

2000: 4 – Kuerten, Sampras, Corretja, Henman

1999: 3 – Sampras, Kuerten, Krajicek

1998: 6 – Sampras, Corretja, Rafter, Henman, Rusedski, Krajicek

1997: 4 – Sampras, Rafter, Rusedski, Muster

1996: 4 – Sampras, Muster, Becker, Krajicek

1995: 3 – Sampras, Muster, Becker

1994: 5 – Sampras, Becker, Edberg, Berasategui, Stich

1993: 5 – Sampras, Stich, Edberg, Muster, Pioline

1992: 6 – Edberg, Sampras, Becker, Korda, Lendl, Krajicek

1991: 8 – Edberg, Becker, Stich, Lendl, Sampras, Forget, Novacek, Korda

1990: 8 – Edberg, Becker, Lendl, Sampras, Gomez, Muster, Sanchez, Gilbert

1989: 6 – Lendl, Becker, Edberg, McEnroe, Gilbert, Mancini

1988: 6 – Lendl, Becker, Edberg, Hlasek, Leconte, Mayotte

1987: 7 – Lendl, Edberg, Becker, Cash, Noah, Mayotte, McEnroe

1986: 6 – Lendl, Becker, Noah, Edberg, Leconte, Gomez

1985: 6 – Lendl, McEnroe, Edberg, Becker, Noah, Curren

1984: 7 – McEnroe, Lendl, Gomez, Sundstrom, Cash, Teltscher, Noah

1983: 7 – McEnroe, Lendl, Noah, Arias, Higueras, Clerc, Curren

1982: 7 – McEnroe, Lendl, Vilas, Gerulaitis, Clerc, Noah, McNamara

1981: 7 – McEnroe, Lendl, Clerc, Vilas, Teltscher, Gerulaitis, McNamara

1980: 6 – McEnroe, Vilas, Lendl, Clerc, Gerulaitis, Teltscher

1979: 6 – McEnroe, Gerulaitis, Tanner, Vilas, Ashe, Higueras

1978: 6 – Vilas, McEnroe, Gerulaitis, Gottfried, Ramirez, Barazzutti

1977: 7 – Vilas, Gerulaitis, Gottfried, Orantes, Ramirez, Nastase, Stockton

1976: 6 – Nastase, Orantes, Ramirez, Vilas, Panatta, Gottfried

1975: 8 – Vilas, Ashe, Orantes, Rosewall, Nastase, Alexander, Tanner, Laver

1974: 8 – Newcombe, Laver, Vilas, Okker, Ashe, Rosewall, Smith, Nastase

1973: 9 – Nastase, Newcombe, Okker, Smith, Rosewall, Orantes, Laver, Kodes, Ashe

Marco Mazzoni