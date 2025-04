Challenger 50 Roma Garden: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

🇮🇹 Challenger 50 Roma Garden – Tabellone Principale – terra

(1) Vilius Gaubas vs Khumoyun Sultanov

Oriol Roca Batalla vs Qualifier

Andrea Pellegrino vs (WC) Jacopo Vasami

(Alt) Remy Bertola vs (6) Arthur Bouquier

(4) Timofey Skatov vs Antoine Cornut-Chauvinc

Paul Jubb vs Qualifier

Nick Hardt vs Qualifier

(Alt) Mili Poljicak vs (5) Lukas Neumayer

(8) Federico Arnaboldi vs (WC) Gabriele Pennaforti

Abdullah Shelbayh vs Dimitar Kuzmanov

Qualifier vs Denis Yevseyev

Qualifier vs (3) Hady Habib

(7) Matteo Gigante vs Lorenzo Giustino

Qualifier vs Dominic Stricker

(Alt) Francesco Maestrelli vs Henri Squire

(WC) Lorenzo Carboni vs (2) Duje Ajdukovic

🇮🇹 Challenger 50 Roma Garden – Tabellone Qualificazione – terra

Center Court – ore 10:00

Jacopo Bilardo vs Samuel Vincent Ruggeri

Mika Brunold vs Alessio Balestrieri

Elias Ymer vs Gianluca Mager

Jacopo Berrettini vs Lukas Pokorny

Court 2 Decathlon – ore 10:00

Kimmer Coppejans vs Matthew Dellavedova

Pablo Llamas Ruiz vs Rudolf Molleker

Raul Brancaccio vs Jiri Vesely

Federico Iannaccone vs Sandro Kopp

Court 3 Banca del Fucino – ore 10:00

Pedro Araujo vs Norbert Gombos

Oleg Prihodko vs Tomasz Berkieta

Stefano Travaglia vs Simone Rossolino

Marko Topo vs Giovanni Fonio