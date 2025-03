Carlos Alcaraz cade ancora, Goffin firma la sorpresa a Miami. Lo spagnolo non potrà superare Sinner nel ranking prima del suo ritorno (Video)

Serata amara per Carlos Alcaraz al Miami Open 2025. Il giovane spagnolo, numero due del tabellone, è stato sconfitto da David Goffin in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3. Una battuta d’arresto che segna la seconda sconfitta consecutiva per Alcaraz dopo quella subita contro Draper a Indian Wells.

Il 34enne belga ha dato prova di grande esperienza e solidità mentale, riuscendo a ribaltare un match complicato e a sfruttare al meglio gli errori del giovane avversario, apparso insolitamente impreciso soprattutto con il dritto, con ben 28 errori gratuiti su questo fondamentale. Una serata difficile per Alcaraz, che nonostante un primo set combattuto e conquistato con determinazione, non è riuscito a mantenere il livello nelle successive frazioni.

“È fantastico. Queste partite sono il motivo per cui continuo a giocare a tennis. Mi sentivo fisicamente pronto a lottare, percepivo molto bene la palla e ho saputo godermi ogni momento del match”, ha commentato Goffin a fine gara. Il belga, con questo risultato, sale sul 2-1 negli scontri diretti con Alcaraz e conquista per la prima volta dal 2019 l’accesso al terzo turno del Masters 1000 di Miami.

Fondamentale nella vittoria di Goffin è stata la sua capacità di interpretare tatticamente il match, puntando su una strategia aggressiva soprattutto in risposta alla seconda di servizio di Alcaraz, conquistando così il 45% dei punti in questa situazione. Inoltre, il belga si è distinto per le ottime scelte a rete, vincendo 17 dei 24 punti giocati in avanti. «La chiave è stata restare aggressivo», ha spiegato Goffin, «se fossi rimasto troppo passivo, lui avrebbe dominato con il suo potente dritto. Ho dovuto prendermi dei rischi e questa scelta ha ripagato».

La partita tra Carlos Alcaraz e David Goffin è stata un match intenso, caratterizzato da continui cambi di inerzia. Alcaraz è partito bene, conquistando con grande determinazione il primo set per 7-5. Tuttavia, il giovane spagnolo non è riuscito a mantenere il livello di gioco nei set successivi, permettendo al veterano belga di recuperare terreno.

Goffin ha saputo leggere perfettamente la partita, puntando su una strategia aggressiva specialmente sulla seconda di servizio di Alcaraz, e riuscendo così a destabilizzare il gioco dell’avversario. Lo spagnolo ha commesso molti errori non forzati, ben 28 solo con il dritto, il che ha favorito la rimonta di Goffin, che ha chiuso i successivi set per 6-4 e 6-3.

La differenza tattica si è vista chiaramente nei momenti chiave del match, con Goffin molto abile nelle discese a rete e bravo nel capitalizzare i momenti di indecisione di Alcaraz. Questa vittoria, oltre ad essere importante per il percorso di Goffin nel torneo, impedisce ad Alcaraz di puntare nuovamente alla posizione numero due del ranking ATP, obbligandolo a riflettere sugli ultimi risultati negativi per affrontare al meglio la prossima parte della stagione.

La sconfitta impedisce ad Alcaraz di ritornare numero due al mondo dopo il torneo, risultato possibile solo con una vittoria e un contemporaneo passo falso di Alexander Zverev nelle prime fasi. Nonostante il risultato negativo, Alcaraz non corre il rischio immediato di perdere la sua terza posizione nel ranking ATP. Il giovane spagnolo, tuttavia, dovrà riflettere sugli ultimi risultati negativi e ritrovare presto la sua forma migliore per affrontare la prossima parte della stagione.

Per Alcaraz, vincitore in Florida nel 2022 e battuto ai quarti un anno fa, si tratta della seconda eliminazione consecutiva dopo quella della scorsa settimana in semifinale a Indian Wells, dove era campione uscente. Con questa sconfitta il 21enne spagnolo, vincitore in carriera di quattro Slam, dice addio alla possibilità di scavalcare Jannik Sinner in vetta al ranking prima del ritorno in campo (agli Internazionali d’Italia a Roma) dell’altoatesino. L’unico giocatore che può insidiare l’azzurro è Alexander Zverev.

David Goffin affronterà ora l’americano Brandon Nakashima, numero 32 ATP, per un posto agli ottavi di finale. Un match che promette spettacolo e conferma quanto il veterano belga sia ancora capace di sorprendere i migliori giocatori del circuito. Dopo essersi imposto su giocatori del calibro di Alcaraz e precedentemente Zverev a Shanghai nel 2024, Goffin cercherà di continuare il suo sorprendente percorso nel torneo di Miami.

ATP Miami David Goffin David Goffin 5 6 6 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 7 4 3 Vincitore: Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Goffin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1





