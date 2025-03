Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo anche Carlos Alcaraz. Djokovic dimostra solidità a Miami: Hijikata battuto in due set (LIVE)

Novak Djokovic avanza al terzo turno del Miami Open 2025 dopo aver sconfitto Rinky Hijikata con il punteggio di 6-0, 7-6(1). L’australiano ha venduto cara la pelle nel secondo parziale, costringendo il campione serbo a mostrare una buona versione di sé stesso. Ad attenderlo al prossimo turno sarà l’argentino Ugo Carabelli.

Sono settimane importanti quelle che affronta Novak Djokovic in questo Miami Open 2025, un torneo che potrebbe segnare la direzione della sua stagione e influenzare considerevolmente eventuali decisioni drastiche nella sua carriera. Il serbo è tornato a muoversi con agilità felina, mostrando un’ambizione senza limiti nel giocare con ordine tattico e imponendosi come un tennista estremamente solido contro un avversario di livello inferiore. Rinky Hijikata ha lottato nel secondo set, ma ha dovuto cedere di fronte a una buona versione del miglior giocatore di tutti i tempi.

Il primo set è stato un lampo. Sono bastati meno di trenta minuti a Djokovic per dimostrare al mondo che la sua determinazione a realizzare una grande prestazione in questo torneo era massima. L’australiano è entrato in campo molto freddo, lento sulle gambe, disperato di fronte alla consistenza del suo avversario e senza che il servizio lo aiutasse a ottenere punti gratuiti e acquisire fiducia. Novak è volato sul campo, ritrovando quella versione inarrestabile in cui non commette errori e non concede tregua all’avversario.

Tutto è cambiato drasticamente nel secondo set, più per merito di Hijikata che per demerito del balcanico. Sebbene sia vero che Djokovic ha perso un po’ di precisione e lucidità nei suoi colpi, questo è stato dovuto in gran parte al miglioramento sostanziale dell’australiano. Hijikata ha accelerato la palla, è entrato in campo, ha cambiato direzioni con efficacia e si è appoggiato al suo servizio per costruire una resistenza efficace. Il serbo ha aumentato l’intensità in risposta in diverse occasioni, ma si è scontrato con un Hijikata in grande spolvero che è riuscito a portare il set al tie-break.

Lì sono emersi definitivamente le prerogative di una leggenda come Novak Djokovic. Ha trovato il modo di piegare l’opposizione di Rinky Hijikata e ha certificato una vittoria molto importante in termini di fiducia per il serbo, che non ha dovuto spendere troppo fisicamente. Via libera al terzo turno del Miami Open, dove lo attende l’argentino Ugo Carabelli. Non esiste partita semplice in questo momento per il serbo, né avversario che possa e debba essere sottovalutato.

Caroline Garcia vs Iga Swiatek



Daniil Medvedev vs Jaume Munar (Non prima 18:00)



Rinky Hijikata vs Novak Djokovic



Madison Keys vs Elina Avanesyan (Non prima 00:00)



David Goffin vs Carlos Alcaraz (Non prima 01:30)



Grandstand – ore 16:00

Casper Ruud vs Miomir Kecmanovic



Emma Navarro vs Emma Raducanu



Bernarda Pera vs Jessica Pegula (Non prima 19:00)



Veronika Kudermetova vs Mirra Andreeva



Alexander Bublik vs Tommy Paul (Non prima 00:00)



Butch Buchholz – ore 16:00

Grigor Dimitrov vs Federico Cina



Nick Kyrgios vs Karen Khachanov



Chun-Hsin Tseng vs Stefanos Tsitsipas



Karolina Muchova vs Victoria Azarenka



Amanda Anisimova vs Mayar Sherif



Victoria Mboko vs Paula Badosa



McCartney Kessler vs Linda Noskova



Belinda Bencic vs Elina Svitolina



Sebastian Korda vs Eliot Spizzirri



Court 7 – ore 16:00

Diana Shnaider vs Anna Blinkova



Elise Mertens vs Peyton Stearns



Gael Monfils vs Jiri Lehecka



Pedro Martinez / Giovanni Mpetshi Perricard vs Andre Goransson / Sem Verbeek



Brandon Nakashima vs Roberto Carballes Baena



Court 5 – ore 16:00

Lorenzo Musetti vs Quentin Halys



Alex Michelsen vs Camilo Ugo Carabelli



Corentin Moutet vs Alejandro Tabilo



Francisco Cerundolo vs Alexandre Muller



Mackenzie McDonald / Learner Tien vs Nikola Mektic / Michael Venus



Court 2 – ore 16:00

Anna Kalinskaya vs Moyuka Uchijima



Alexandra Eala vs Jelena Ostapenko



Clara Tauson vs Julia Grabher



Kimberly Birrell vs Marta Kostyuk



Caroline Dolehide / Storm Hunter vs Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund



Court 3 – ore 16:00

Katerina Siniakova / Taylor Townsend vs Alexandra Panova / Fanny Stollar



Hubert Hurkacz / Tim Puetz vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



Christian Harrison / Evan King vs Rei Sakamoto / Coleman Wong



Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns vs Jelena Ostapenko / Ellen Perez



