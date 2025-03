Tseng supera Bellucci in due set: termina l’avventura dell’azzurro al primo turno del Masters 1000 di Miami

Si ferma al primo turno del Masters 1000 di Miami il cammino di Mattia Bellucci, sconfitto dal taiwanese Tseng con il punteggio di 7-6(5), 6-2. L’azzurro ha lottato nel primo set, deciso da pochi punti nel tie-break, per poi cedere più nettamente nella seconda partita.

Il match è iniziato con grande equilibrio sul cemento di Miami, con entrambi i giocatori estremamente solidi nei propri turni di servizio. Bellucci ha mostrato lampi di ottimo tennis, piazzando ben 7 ace nel corso dell’incontro e costruendo scambi di qualità, soprattutto quando riusciva a imporre il suo gioco offensivo.

Nel primo set, l’azzurro ha impressionato per la qualità del servizio, alternando colpi potenti a ottime prime slice. Sul 4-5, il lombardo ha affrontato un momento delicato salvando brillantemente una palla break con un dritto vincente che ha strappato un urlo liberatorio dopo aver commesso anche tre doppi falli nel game. L’equilibrio è proseguito fino al tie-break, dove Tseng ha mostrato maggiore solidità, spuntandola per 7-5 grazie anche a qualche indecisione dell’italiano nei punti decisivi. Decisivo l’errore di dritto in rete di Bellucci che ha consegnato il parziale al taiwanese.

Il secondo set ha visto un calo dell’azzurro, apparso meno lucido dopo la delusione del primo parziale. Tseng ne ha immediatamente approfittato, strappando il servizio a Bellucci nel game d’apertura a causa di alcuni errori gratuiti dell’italiano. Sul 2-1, il taiwanese ha consolidato il vantaggio mantenendo i propri turni di battuta con maggiore autorità, concedendo poco o nulla all’avversario.

Nonostante i tentativi di reazione – come nel quarto game in cui ha tenuto la battuta a zero con un ace – Bellucci non è riuscito a trovare le contromisure al gioco sempre più fluido dell’asiatico. Sul 2-4, un clamoroso errore nella chiusura al volo ha rappresentato l’emblema delle difficoltà dell’italiano. Il secondo break subito sul 2-4 ha definitivamente chiuso l’incontro, con Tseng che ha poi servito agevolmente per il match, chiudendo alla prima occasione utile.

Da rivedere per Bellucci la gestione dei punti importanti e la continuità nell’arco dell’intero match, aspetti su cui il giovane italiano dovrà lavorare per compiere il salto di qualità.

ATP Miami Chun-Hsin Tseng Chun-Hsin Tseng 7 6 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 2 Vincitore: Tseng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Bellucci 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Tseng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Bellucci 15-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 4-4 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 40-15 3-2 → 3-3 C. Tseng 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Statistica Tseng 🇹🇼 Bellucci 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 312 254 Ace 2 6 Doppi falli 0 4 Prima di servizio 28/56 (50%) 35/67 (52%) Punti vinti sulla prima 23/28 (82%) 28/35 (80%) Punti vinti sulla seconda 22/28 (79%) 13/32 (41%) Palle break salvate 1/1 (100%) 2/4 (50%) Giochi di servizio giocati 10 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 149 39 Punti vinti sulla prima di servizio 7/35 (20%) 5/28 (18%) Punti vinti sulla seconda di servizio 19/32 (59%) 6/28 (21%) Palle break convertite 2/4 (50%) 0/1 (0%) Giochi di risposta giocati 10 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 3/3 (100%) 4/6 (67%) Vincenti 13 17 Errori non forzati 14 44 Punti vinti al servizio 45/56 (80%) 41/67 (61%) Punti vinti in risposta 26/67 (39%) 11/56 (20%) Totale punti vinti 71/123 (58%) 52/123 (42%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 196 km/h (121 mph) 222 km/h (137 mph) Velocità media prima 190 km/h (118 mph) 194 km/h (120 mph) Velocità media seconda 167 km/h (103 mph) 190 km/h (118 mph)





Francesco Paolo Villarico