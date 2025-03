Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Giovedì 20 Marzo 2025. In campo ben sei azzurri

Stadium – ore 17:00

Christopher Eubanks vs Reilly Opelka

Coco Gauff vs Sofia Kenin (Non prima 19:00)

Aryna Sabalenka vs Viktoriya Tomova

Joao Fonseca vs Learner Tien (Non prima 00:00)

Sorana Cirstea vs Danielle Collins (Non prima 01:30)

Grandstand – ore 16:00

Qinwen Zheng vs Lauren Davis

Kei Nishikori vs Yoshihito Nishioka

Jordan Thompson vs Marcos Giron

Roman Safiullin vs Jenson Brooksby

Linda Fruhvirtova vs Beatriz Haddad Maia (Non prima 00:00)

Butch Buchholz – ore 16:00

Rebecca Sramkova vs Jasmine Paolini

Ashlyn Krueger vs Elena Rybakina

Tallon Griekspoor vs Tomas Martin Etcheverry

Lorenzo Sonego vs Mariano Navone

Roberto Bautista Agut vs Jakub Mensik

Court 1 – ore 16:00

Benjamin Bonzi vs Jacob Fearnley

Yunchaokete Bu vs Cameron Norrie

Ons Jabeur vs Katerina Siniakova

Daria Kasatkina vs Hailey Baptiste

Naomi Osaka vs Liudmila Samsonova

Court 7 – ore 16:00

Thiago Agustin Tirante vs Flavio Cobolli

Coleman Wong vs Daniel Altmaier

Ekaterina Alexandrova vs Magda Linette

Lucia Bronzetti vs Maria Sakkari

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Robert Cash / JJ Tracy

Court 5 – ore 16:00

Zizou Bergs vs Nuno Borges

Pedro Martinez vs Luciano Darderi

Jan-Lennard Struff vs Alejandro Davidovich Fokina

Matteo Arnaldi vs Yibing Wu

Austin Krajicek / Rajeev Ram vs Harri Heliovaara / Henry Patten

Court 2 – ore 16:00

Elena-Gabriela Ruse vs Magdalena Frech

Leylah Fernandez vs Alycia Parks

Taylor Townsend vs Yulia Putintseva

Donna Vekic vs Rebeka Masarova

Timea Babos / Luisa Stefani vs Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos

Court 3 – ore 16:00

Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang

Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs McCartney Kessler / Robin Montgomery

Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs Linda Noskova / Clara Tauson

Santiago Gonzalez / Alejandro Tabilo vs Sander Gille / Jan Zielinski

Alexander Erler / Constantin Frantzen vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni